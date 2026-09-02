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「史上初！」アジアのスーパースターたちが大型移籍で欧州クラブへの移籍を完了へ
アジアのスターたちが歴史的な移籍を果たす
アジアサッカー界は今夏、欧州主要リーグで大きな移籍を実現した大陸屈指の才能たちにより、記念碑的な移籍市場を迎えた。今夏の移籍市場を象徴したのは、エールディビジ得点王の上田綾世で、フェイエノールトからリーグ・アンのLOSCリールへ移籍金1500万ユーロ、4年契約で加入した。
イングランドでは、GKの鈴木彩艶がパルマからアストン・ヴィラへの移籍を決め、プレミアリーグでプレーする初の日本人GKとして歴史を作った。一方、韓国代表MFのイ・ガンインは、2度のチャンピオンズリーグ制覇を果たしたパリ・サンジェルマンでの輝かしい章に幕を下ろし、ラ・リーガの強豪アトレティコ・マドリーに加入した。
これらの大型移籍は、欧州最高峰の舞台においてアジア人選手の影響力と市場価値が急速に高まっていることを浮き彫りにしている。
- AFP
欧州各地で大型移籍が相次ぐ
移籍市場の動きは注目の大型移籍にとどまらず、各国代表の主力選手たちも戦略的な環境の変化を実現した。韓国代表FWファン・ヒチャンはウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズからブンデスリーガのシャルケ04へ期限付き移籍し、同じく韓国代表のファン・インボムはフェイエノールトからプリメイラ・リーガ（ポルトガル）王者FCポルトへ移籍した。
イラク代表WGマルコ・ファルジは、ヴェネツィアからエールディヴィジのscヘーレンフェーンへ4年契約で完全移籍した。ウズベキスタンでは、得点者エルドル・ショムロドフがイスタンブール・バシャクシェヒルへの期限付き移籍を280万ユーロで完全移籍に切り替えた。トルコ1部で22得点を挙げ、得点ランキング首位タイでシーズンを終えた後のことだった。
「リーグ・アンとチャンピオンズリーグで確かな存在感を持つクラブであるLOSCに加入できて、とてもうれしい」と、フランス到着後に上田は語った。「このクラブには本当に引かれた。特に、そのフットボールのスタイルに魅力を感じた」
壁を打ち破り、記録を打ち立てる
この夏はまた、欧州トップリーグで中東出身タレントが節目となる成果も残した。サウジアラビア代表DFサウド・アブドゥルハミドは、フランスのクラブがクープ・ドゥ・フランスとトロフェ・デ・シャンピオンを制するのに貢献し、RCランスとの契約を2029年まで延長。主要な欧州タイトルを獲得した初のサウジアラビア人選手となった。一方で、イラン代表主将アリレザ・ジャハンバフシュは、エールディヴィジのエクセルシオール・ロッテルダムにフリーで加入し、オランダサッカー界への復帰を果たした。
日本代表DF板倉滉は4年契約でアヤックスからボルシアMGに復帰し、同胞の佐野航大はNECからエールディヴィジ王者PSVへステップアップを果たした。
そのほかでは、韓国代表DFソル・ヨンウがレッドスター・ベオグラードからアウクスブルクに加入。同クラブ史上4人目の韓国人選手となった。
- Getty Images Sport
欧州での戦いに向けた準備
登録期限がすでに締め切られた今、これらの選手たちは来るシーズンに向け、新天地のクラブで確固たる地位を築くことに意識を向ける。
上田、イ・ガンイン、アブドゥルハミドを含む多くのスターは、UEFAチャンピオンズリーグのような欧州大会にも出場することになる。
世界の舞台でアジアサッカーの存在感をさらに高め続けるべく、勢いを築き、試合勘を維持しようとする彼らのパフォーマンスには大きな注目が集まる。
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