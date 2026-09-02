アジアサッカー界は今夏、欧州主要リーグで大きな移籍を実現した大陸屈指の才能たちにより、記念碑的な移籍市場を迎えた。今夏の移籍市場を象徴したのは、エールディビジ得点王の上田綾世で、フェイエノールトからリーグ・アンのLOSCリールへ移籍金1500万ユーロ、4年契約で加入した。

イングランドでは、GKの鈴木彩艶がパルマからアストン・ヴィラへの移籍を決め、プレミアリーグでプレーする初の日本人GKとして歴史を作った。一方、韓国代表MFのイ・ガンインは、2度のチャンピオンズリーグ制覇を果たしたパリ・サンジェルマンでの輝かしい章に幕を下ろし、ラ・リーガの強豪アトレティコ・マドリーに加入した。

これらの大型移籍は、欧州最高峰の舞台においてアジア人選手の影響力と市場価値が急速に高まっていることを浮き彫りにしている。