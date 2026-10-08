Getty
翻訳者：
史上初の1億ポンドGK！ 元プレミアリーグGKが記録破りの移籍予想、マンチェスター・シティかチェルシーが歴史を作ると指摘
史上最も高額な移籍金が支払われたGKトップ5
スタンフォード・ブリッジを本拠とするプレミアリーグの強豪は、すでにそのランキングの首位に立っている。2018年にケパ・アリサバラガの獲得へ7160万ポンド（8400万ドル）を投じたからだ。その投資に見合うだけのリターンはほとんど得られず、チェルシーはその後も複数のGKを渡り歩いた末、ワールドカップ優勝メンバーのエミ・マルティネスに行き着いた。
マンチェスター・シティも最後尾の補強に多額を投じており、ブラジル人GKエデルソンの獲得には2017年に3470万ポンド（4100万ドル）を費やした。彼はエティハド・スタジアムでリーグ優勝6回とチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げており、その金額に見合う働きをしたと言える。
また、6700万ポンド（7900万ドル）のリヴァプール守護神アリソン、4720万ポンド（5600万ドル）のマンチェスター・ユナイテッドの失敗補強アンドレ・オナナ、そして2001年にさかのぼる3260万ポンド（4300万ドル）で加入したユヴェントスのレジェンド、ジャンルイジ・ブッフォンが、GK移籍金歴代高額ランキングのトップ5を完成させている。
- Getty/GOAL
1億ポンドのGK移籍はいつか実現するのか？
9桁の移籍金が動くことで、その基準はそう遠くない将来に再び引き上げられるのだろうか。この質問を投げかけられた元ニューカッスル、ウェストハムのGKヒスロップは、Betsson sports betting onlineの協力のもと、GOALの独占取材に応じ、次のように語った。「まあ、ひいき目は抜きにしても、それを読めば、そのポジションがそれだけ重要だと言えるだろう。
「私はずっと前に、移籍金というものはまったく理屈に合わないと学んだ。今ではMFが1億2500万ポンドなどで移籍している。FWでそれを正当化しようとするだけでも十分に難しかった。だが今では、MFがそういう金額で移籍するのを目にしている。数年前には、フィルジル・ファン・ダイクがサウサンプトンを離れ、7500万ポンドで移籍した。
「だから自然な流れとしては、かなり近いうちにDFが1億ポンドで移籍し、その後おそらくそれほど時間を置かずにGKもそうなるだろう。繰り返すが、私にとっても想像するのは難しい。だが、5年や10年前に聞かれていたら、MFが1億2500万ポンドや1億5000万ポンドで移籍することは、これまで見てきたように、あるいは近いうちに目にするように、想像できなかっただろう。いずれ起こるとは思うが、それがいつなのかは分からないし、それに賭けるつもりもない」
GKに9桁の金額を投じる可能性が最も高いクラブはどこか？
1億ポンドのGKがいつ市場に出るかについては推測を避けつつも、ヒスロップは、イングランドサッカー界で巨額の資金を投じるクラブこそが、新たな移籍トレンドを生み出すのに最も適した立場にあると認めた。
シティかチェルシーのどちらがその補強額の壁を打ち破ることになるのかと問われると、元トリニダード・トバゴ代表はこう付け加えた。「もちろん、そのレベルの大金を使っているのは彼らだけだ。
「GKに大金を払うクラブはこれまでもあった。ブッフォンがユヴェントスに加入したときのことは今でも覚えている。当時は3500万ポンド近くだったと思う。今のゲームでも大きな金額だ。当時はまったく前例のないことで、誰もが尻込みしていた。だが、ブッフォンがユヴェントスを退団する頃には、その値札に疑問を呈する者はいなくなっていた。
「同じように、十分に若く、十分に才能のある選手が現れれば、誰かがその金額を払う可能性は大いにあると思う。ダビド・デ・ヘアやティボー・クルトワのように、10代のうちにビッグクラブへ台頭していったGKもいた。もし今、そのようなGK、つまり10代であのレベルの才能を持つGKが現れれば、ビッグクラブが1億ポンドの大台を超える額を支払う可能性はある。そのGKはその後10年、あるいは12年そこにとどまり、結果的に有意義な投資だったように見えるだろう。
「そうなる展開は想像できるし、シナリオも組み立てられる。だが繰り返すが、その年齢であのクオリティーを持つGKはそう頻繁には現れない。」
- Getty
マンチェスター・シティがFFP制裁を待つ中、チェルシーのペンダース
チェルシーは、ベルギーU-21代表のマイク・ペンダースという、もう一人の有望なGKを抱えている。計画通りに成長すれば、長期的な正GK候補を新たに獲得するために大金を投じる必要はないかもしれない。
一方でマンチェスター・シティの今後の補強は、114件の告発を受けている長期化したファイナンシャル・フェアプレー（FFP）問題の行方に左右される可能性がある。異議申し立ては行われているが、厳しい制裁の可能性も取り沙汰されており、エティハド・スタジアムに関わるすべての人々にとって、全体像がどうなるかは依然として不透明である。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。