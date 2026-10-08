1億ポンドのGKがいつ市場に出るかについては推測を避けつつも、ヒスロップは、イングランドサッカー界で巨額の資金を投じるクラブこそが、新たな移籍トレンドを生み出すのに最も適した立場にあると認めた。

シティかチェルシーのどちらがその補強額の壁を打ち破ることになるのかと問われると、元トリニダード・トバゴ代表はこう付け加えた。「もちろん、そのレベルの大金を使っているのは彼らだけだ。

「GKに大金を払うクラブはこれまでもあった。ブッフォンがユヴェントスに加入したときのことは今でも覚えている。当時は3500万ポンド近くだったと思う。今のゲームでも大きな金額だ。当時はまったく前例のないことで、誰もが尻込みしていた。だが、ブッフォンがユヴェントスを退団する頃には、その値札に疑問を呈する者はいなくなっていた。

「同じように、十分に若く、十分に才能のある選手が現れれば、誰かがその金額を払う可能性は大いにあると思う。ダビド・デ・ヘアやティボー・クルトワのように、10代のうちにビッグクラブへ台頭していったGKもいた。もし今、そのようなGK、つまり10代であのレベルの才能を持つGKが現れれば、ビッグクラブが1億ポンドの大台を超える額を支払う可能性はある。そのGKはその後10年、あるいは12年そこにとどまり、結果的に有意義な投資だったように見えるだろう。

「そうなる展開は想像できるし、シナリオも組み立てられる。だが繰り返すが、その年齢であのクオリティーを持つGKはそう頻繁には現れない。」