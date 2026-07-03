『Sky』とは異なり、『Bild』紙は、レッドブルのグローバル・サッカー部門責任者クロップの2029年まで有効な契約に書面での「解約条項」はないと報じている。『Sky』は、ドイツサッカー連盟（DFB）から連絡があった場合に備え、クロップがRB契約に「退任オプション」を盛り込んだと伝えていた。
AFP
翻訳者：
史上初の事態！クロップがDFBに歴史的措置を迫る
しかし、そうはならないようだ。ドイツサッカー連盟（DFB）は、代表監督に違約金を支払うという前例のない措置を迫られている。同連盟が代表監督の違約金を支払ったことは一度もないが、クロップの場合は必要になるだろう。『ビルト』紙によると、レッドブル経営陣は、クロップが契約を解除して代表監督に就くため、数百万ユーロ（1桁）を要求しているという。
代表出場記録保持者のマテウスは『ビルト』紙に、辞任したナーゲルスマンの給与水準ではクロップの獲得は難しいと語った。 ナゲルスマンは2028年までの契約延長で年俸700万ユーロだったが、クロップはレッドブルで800万～1500万ユーロ、リヴァプール時代は1800万ユーロだった。
マテウスは「クロップの年俸はナゲルスマンの水準では成立しない。すでに複数の人と確認した。RBの年俸を下回ればDFBへ行くことはない。1桁の百万ユーロでは話にならない」と断言した。
- Getty Images
クロップ、ドイツ代表監督就任に「準備万端」――DFB幹部との協議が間近に迫る
クロップ氏は、ナゲルスマン氏の後任としてドイツ代表監督を引き受ける意向をすでにドイツサッカー連盟（DFB）に示している。DFBもナゲルスマン氏の辞任に伴いこれを発表した。金曜日の声明では「幹部はクロップ氏と話し合い、同氏は就任に原則的に同意している」と述べられた。
『ビルト』紙によると、DFBは5週間以内にクロップ新監督を発表したい意向で、8月初めには後任が決まる見込みだ。9月24日のデビュー戦も視野に入る。
同日、ドイツはネーションズリーグ初戦でオランダと対戦し、3日後にはホームでギリシャを迎える。年末までに国際試合がさらに4試合予定されている。
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