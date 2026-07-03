しかし、そうはならないようだ。ドイツサッカー連盟（DFB）は、代表監督に違約金を支払うという前例のない措置を迫られている。同連盟が代表監督の違約金を支払ったことは一度もないが、クロップの場合は必要になるだろう。『ビルト』紙によると、レッドブル経営陣は、クロップが契約を解除して代表監督に就くため、数百万ユーロ（1桁）を要求しているという。

代表出場記録保持者のマテウスは『ビルト』紙に、辞任したナーゲルスマンの給与水準ではクロップの獲得は難しいと語った。 ナゲルスマンは2028年までの契約延長で年俸700万ユーロだったが、クロップはレッドブルで800万～1500万ユーロ、リヴァプール時代は1800万ユーロだった。

マテウスは「クロップの年俸はナゲルスマンの水準では成立しない。すでに複数の人と確認した。RBの年俸を下回ればDFBへ行くことはない。1桁の百万ユーロでは話にならない」と断言した。