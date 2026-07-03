『Sky』とは異なり、『Bild』紙は、レッドブルのグローバル・サッカー部門責任者として2029年まで有効なクロップの契約に書面での「解約条項」はないと報じている。『Sky』は、ドイツサッカー連盟（DFB）から連絡があった場合に備え、クロップがRBとの契約に「退任オプション」を盛り込ませたと伝えていた。
翻訳者：
史上初の事態だ！ユルゲン・クロップがドイツサッカー連盟（DFB）に歴史的措置を迫っている。
しかし、どうやらそうではないようだ。つまり、ドイツサッカー連盟（DFB）は歴史的かつ前例のない措置を講じざるを得なくなる。同連盟がドイツ代表監督に対して移籍金を支払ったことはこれまで一度もないが、クロップの場合、今回それが必要となるだろう。『Bild』紙によると、レッドブルの経営陣は、クロップが現在の契約を解除してドイツ代表監督に就任できるよう、数百万ユーロ（1桁）の金額を要求しているという。
代表出場記録保持者のマテウスは『ビルト』紙に、クロップは辞任したナーゲルスマンの給与では引き抜けないと指摘した。 ナゲルスマンは2028年までの契約延長で年俸700万ユーロだったが、クロップはレッドブルで800万～1500万ユーロ、リヴァプール時代は1800万ユーロだった。
マテウスは「クロップの年俸はナゲルスマンの水準では成立しない。すでに複数の人と確認した。RBの年俸を下回ればDFBへ行くことはない。1桁の百万ユーロでは話にならない」と断言した。
- Getty Images
クロップ、ドイツ代表監督就任に「準備万端」――DFB幹部との協議が間近に迫る
クロップ氏は、ナゲルスマン氏の後任としてドイツ代表監督を引き受ける意向をすでにドイツサッカー連盟（DFB）に示している。DFBもナゲルスマン氏の辞任に伴いこれを発表した。金曜日の声明では「幹部はクロップ氏と話し合い、同氏は就任に原則的に同意している」と述べられた。
『ビルト』紙は、DFBが5週間以内の正式発表を目指すと伝えている。後任決定は8月初めまでには実現する見込みだ。クロップは9月24日のデビュー戦に臨む可能性がある。
同日、ドイツはネーションズリーグ初戦でオランダと対戦し、3日後にはホームでギリシャを迎える。年末までに国際試合がさらに4試合予定されている。
クロップは金曜夜、MagentaTVで「準備はできている。エネルギーも十分だ」と表明。ただ、レッドブルとの契約解消には「上司ミンツラフとも話し合う必要がある」と語った。 レッドブル側も円満解決を望んでおり、契約解除は容易ではない」と語った。
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