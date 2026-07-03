史上初の事態だ！ユルゲン・クロップがドイツサッカー連盟（DFB）に歴史的措置を迫っている。

しかし、どうやらそうではないようだ。つまり、ドイツサッカー連盟（DFB）は歴史的かつ前例のない措置を講じざるを得なくなる。同連盟がドイツ代表監督に対して移籍金を支払ったことはこれまで一度もないが、クロップの場合、今回それが必要となるだろう。『Bild』紙によると、レッドブルの経営陣は、クロップが現在の契約を解除してドイツ代表監督に就任できるよう、数百万ユーロ（1桁）の金額を要求しているという。

代表出場記録保持者のマテウスは『ビルト』紙に、クロップは辞任したナーゲルスマンの給与では引き抜けないと指摘した。 ナゲルスマンは2028年までの契約延長で年俸700万ユーロだったが、クロップはレッドブルで800万～1500万ユーロ、リヴァプール時代は1800万ユーロだった。

マテウスは「クロップの年俸はナゲルスマンの水準では成立しない。すでに複数の人と確認した。RBの年俸を下回ればDFBへ行くことはない。1桁の百万ユーロでは話にならない」と断言した。