「可能性は極めて低い」：ユリアン・ナーゲルスマン監督、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンのW杯出場の可能性について明言

テル・ステーゲンは今シーズンも度重なる怪我に悩まされている。現在、FCジローナのゴールキーパーは、1月末に負った太ももの怪我のため欠場中だ。それ以来、彼はジローナでの7試合を欠場している。

代表チームでも、元ボルシア・メンヒェングラートバッハのこの選手は、最近、度重なる怪我のために出場を断念せざるを得なかった。これまでの44試合の代表戦のうち、直近の試合は2025年6月のネーションズリーグ、フランス戦だった。 「リハビリに全力を注ぐべきだ。彼の状態は悪くなく、激しい痛みもほとんどない。少し痛みは残るが、回復には時間がかかるものだ」とナゲルスマン監督は説明した。「彼はもう21歳ではないし、多くの試合を経験してきた。彼の状態を様子見するしかない」

33歳の同選手は、FCバルセロナで戦力外となり、ジョアン・ガルシアにポジションを奪われた後、冬の移籍市場でジローナへレンタル移籍していた。母体であるバルセロナとは、2028年まで有効な契約を結んでいる。