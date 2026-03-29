今夏のワールドカップに向けたマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの代表選出は、もはや期待できないだろう――ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、間接的にそのことを明らかにした。
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「可能性は極めて低い」：ユリアン・ナーゲルスマン監督、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンのW杯出場の可能性について明言
「彼への敬意から、この話題を完全に締めくくるつもりはないが、それでも可能性は極めて、極めて、極めて低い。なぜなら、彼の全体的な状況を考慮しなければならないからだ。彼はすでに1年間離脱しており、出場機会もほとんどなかった」と、ナゲルスマン監督はガーナとの国際親善試合（月曜日、20時45分キックオフ）を控えた記者会見で語った。
ナゲルスマン監督はさらに次のように続けた。「一昨日、少し話をした。彼が貢献できる時には常にそこにいて、常にその意思を示してくれるところが気に入っている。彼は自分のことだけでなく、チームのことにも気を配っている。」
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ナゲルスマン、テル・ステーゲンについて：「彼ももう21歳ではない」
テル・ステーゲンは今シーズンも度重なる怪我に悩まされている。現在、FCジローナのゴールキーパーは、1月末に負った太ももの怪我のため欠場中だ。それ以来、彼はジローナでの7試合を欠場している。
代表チームでも、元ボルシア・メンヒェングラートバッハのこの選手は、最近、度重なる怪我のために出場を断念せざるを得なかった。これまでの44試合の代表戦のうち、直近の試合は2025年6月のネーションズリーグ、フランス戦だった。 「リハビリに全力を注ぐべきだ。彼の状態は悪くなく、激しい痛みもほとんどない。少し痛みは残るが、回復には時間がかかるものだ」とナゲルスマン監督は説明した。「彼はもう21歳ではないし、多くの試合を経験してきた。彼の状態を様子見するしかない」
33歳の同選手は、FCバルセロナで戦力外となり、ジョアン・ガルシアにポジションを奪われた後、冬の移籍市場でジローナへレンタル移籍していた。母体であるバルセロナとは、2028年まで有効な契約を結んでいる。
マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲン：負傷歴と欠場試合
負傷
欠場期間
欠場試合数
大腿部の怪我
75日
7
背中の手術
139日
22
膝蓋腱断裂
214日
51
背中の怪我
86日
19
膝の手術
104日
9
膝の怪我
79日
13
膝のトラブル
32日
4