ヴィニシウスのマドリーでのこう着状態には、エゴが一因となっているのかもしれない。南米出身のスーパースターである同選手は、自らが立つあらゆる舞台で主役であることを望んでいる。現状では、レアルのスター軍団の中でキリアン・エムバペが筆頭の「ガラクティコ」となっている。

アーセナルが大型補強を実現しようとする中、その姿勢が追い風になり得るか問われたオーウェンは、こう付け加えた。「誰だって中心人物でいたいものだと思う。だが、クソみたいなチームで最高の選手になることを優先してまで、という話ではない。

「もし2番手の選手になるということは、いつもリーグ優勝できるということでもある。だから、それは気にならないと思う。偉大な選手はみんなエゴを持っていて、自分がベストでありたいし、試合を決める存在でありたいと思うものだ。そこに新しいことは何もない。彼は間違いなく世界最高クラスの一人だし、エムバペもそうだ。だが、彼らはすでにかなり長く一緒にプレーしていて、多くのゴールを決め、かなり良いプレーも見せてきた。私にはどうしても考えられない。アーセナルがああいう選手を獲得するとは思えない」