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可能性はない。アーセナルのヴィニシウス・ジュニオール獲得は実現せず。元レアル・マドリーのマイケル・オーウェンは、ブラジル人FWがキリアン・エムバペと並んで「主役」でなくても満足していると見ている。
移籍金：ヴィニシウス・ジュニオールの獲得にはいくらかかる？
そうした個人的な野心と、サンティアゴ・ベルナベウで新契約の進展がないことが、驚きの今夏の移籍騒動を動かしている。ヴィニシウスは、契約満了まで12カ月を切る状況の中で、キャリアの重要な岐路に立たされている。
スペインの首都で契約延長にサインしないのであれば、レアルはオファーを受け入れ、売却を認める以外に選択肢はない。彼らは、ジョゼ・モウリーニョが再び指揮を執る中で、追い詰められている。
そうした状況をアーセナルが利用する構えを見せているようだ。移籍金1億5000万ユーロ（1億2900万ポンド／1億7300万ドル）の移籍が取り沙汰される中、ミケル・アルテタは、すでにイングランド国内での支配力を取り戻しているチームに目玉補強を加えようとしている。
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ヴィニシウス・ジュニオールのアーセナル移籍が実現しそうにない理由
ヴィニシウスについて、これまで一度もプレミアリーグでプレーしたことがないことを踏まえ、新たな挑戦に不安はあるかと問われた元リヴァプール、レアル・マドリーのFWオーウェンは、現在『Casino.org』の英国アンバサダーとして英国のギャンブラーがオンラインカジノを比較する手助けをしており、GOALに次のように語った。「それが実現すれば、大きなメッセージになるだろう。実現するとは思わない。起こる可能性はないと思う。
「ただ、もし実現すれば、間違いなくインパクトのある補強になる。そのポジションでは世界最高クラスの一人で、もしかすると最高かもしれない。そしておそらく、アーセナルが強化を必要としているポジションでもある。もちろん、彼らは［レアンドロ］・トロサールを失っているから、そのエリアではある。だが、彼がプレミアリーグでプレーしたことがない点を、私はそれほど心配しない。単に彼はワールドクラスであり、トップ選手ならやれると思う。ただ、私にはそれが実現するとは思えない」
マドリードでエムバペと並んでプレーするビニシウス・ジュニオール
ヴィニシウスのマドリーでのこう着状態には、エゴが一因となっているのかもしれない。南米出身のスーパースターである同選手は、自らが立つあらゆる舞台で主役であることを望んでいる。現状では、レアルのスター軍団の中でキリアン・エムバペが筆頭の「ガラクティコ」となっている。
アーセナルが大型補強を実現しようとする中、その姿勢が追い風になり得るか問われたオーウェンは、こう付け加えた。「誰だって中心人物でいたいものだと思う。だが、クソみたいなチームで最高の選手になることを優先してまで、という話ではない。
「もし2番手の選手になるということは、いつもリーグ優勝できるということでもある。だから、それは気にならないと思う。偉大な選手はみんなエゴを持っていて、自分がベストでありたいし、試合を決める存在でありたいと思うものだ。そこに新しいことは何もない。彼は間違いなく世界最高クラスの一人だし、エムバペもそうだ。だが、彼らはすでにかなり長く一緒にプレーしていて、多くのゴールを決め、かなり良いプレーも見せてきた。私にはどうしても考えられない。アーセナルがああいう選手を獲得するとは思えない」
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アーセナルはヴィニシウス・ジュニオールの代役として誰を狙う可能性があるのか？
ヴィニシウスは自身の将来をめぐる話し合いに関しては沈黙を保っており、公の場で声明は出していない。周囲で憶測が過熱するなか、少し距離を置いてその推移を見守っているだけだ。
キャリアの全盛期をスペインで過ごすことになる高額な新契約にサインする時期を見極めているのかもしれない。そうなれば、アーセナルは最終的に獲得に失敗し、攻撃陣の左サイドを強化するため別の候補に目を向けざるを得なくなる。
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