PSVアイントホーフェンは、フィリップス・スタディオンで行われたUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でシャフタール・ドネツクと1-1で引き分けた。ルベン・ファン・ボメルは絶えず脅威となるプレーを見せた。アルダ・トゥラン率いるチームは前半アディショナルタイムにグレイケル・メンドーサのゴールで先制したが、後半にセルジーニョ・デストがホームチームに同点弾をもたらした。

ファン・ボメルはオランダ王者に勝利をもたらす寸前まで迫ったが、後半に主導権を握った時間帯に放った危険なシュートはわずかに枠を外れた。

それでもホームチームは、競り合いとなった欧州での開幕戦で最終的に勝ち点1を分け合う形となった。