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「叫ぶ前に考えろ！」 ルベン・ファン・ボメルがPSVの欧州初戦後、批判者に反論
ファン・ボメルが出場、PSVはシャフタールと引き分ける
PSVアイントホーフェンは、フィリップス・スタディオンで行われたUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でシャフタール・ドネツクと1-1で引き分けた。ルベン・ファン・ボメルは絶えず脅威となるプレーを見せた。アルダ・トゥラン率いるチームは前半アディショナルタイムにグレイケル・メンドーサのゴールで先制したが、後半にセルジーニョ・デストがホームチームに同点弾をもたらした。
ファン・ボメルはオランダ王者に勝利をもたらす寸前まで迫ったが、後半に主導権を握った時間帯に放った危険なシュートはわずかに枠を外れた。
それでもホームチームは、競り合いとなった欧州での開幕戦で最終的に勝ち点1を分け合う形となった。
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勝利を逃し、ウインガーはいら立ちを募らせる
試合後に語ったファン・ボメルは、立ち上がりにシャフタールの高い技術力に苦しみながらも、勝ち点3を取り切れなかったことにチームが失望していたと認めた。また、直近の国内戦でアヤックスに3-1で勝利した試合で見せたような高いプレーテンポを、PSVは欠いていたと強調した。
このウインガーは、自身の攻撃面での脅威をゴールに結びつけられていないことへの個人的なフラストレーションも認めた。
「最終的には、勝ち点3を取ることもできたはずだという感覚を持ってピッチを後にすることになった」とファン・ボメルは語った。「脅威になれているのはいいことだが、今の自分には結果が足りていない。失望はあるが、現実としてはまだ7試合残っている」
ファン・ボメルがアヤックス戦と批判者たちに言及
試合後の議論は、アヤックス戦の勝利の中でアーロン・ボウマンとの高速での空中戦の衝突を受け、ファン・ボメルが浴びた激しい反発にも及んだ。このタックルにより若いDFは肺と胸の骨の打撲で入院し、広範な議論を呼んだ。
ファン・ボメルはこの件について心からの後悔を示す一方、解説者やファンに対し、オンラインで選手を性急に裁く前に自制するよう求めた。
「あれは自分の責任で、後悔している」とファン・ボメルは認めた。「アーロンが比較的元気にしていることはうれしい。だが、選手について何かを叫ぶ前に、もう少し慎重に考えるべき時もあると思う」
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長い欧州での戦いに焦点が移る
ホームで勝ち点を落としたにもかかわらず、ファン・ボメルはPSVが攻撃面の精度を高め、大会の中で勢いを築いていけるとの自信を崩していない。チームは今後、残る7試合のチャンピオンズリーグに臨む前に、再び国内での戦いへと意識を切り替える。
そのウインガーは、外部の雑音に惑わされず集中力を保つことが、チームの前進にとって極めて重要になると強調した。
PSVは次節でパフォーマンスの向上を目指し、今季の欧州大会初勝利をつかみにいく。
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