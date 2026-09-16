アレックス・ニール監督が負傷者続出の中で24選手を起用してきた一方、ここまでリーグ7試合の全分間に出場しているミルウォール唯一の選手であるテイラーは、敵対的なホームの雰囲気を予想している。それでも、多額の資金を投じるライバル相手に結果をつかめるとチームに自信を示している。

このDFは、ミルウォールがピッチ上で持てるものすべてをぶつけると約束した。

「待ちきれない」とテイラーはBBCの『EFL 72+』ポッドキャストで語った。「ザ・デンがどんな場所かは分かっているだろうし、本当に素晴らしい雰囲気なんだ。土曜日はまず堅く戦おうとする。相手にはいい選手がいるし、プレミアリーグから降格してきて、莫大な資金的支援もある。いい試合にして、相手にしっかりぶつかっていく。まさに威圧感のある雰囲気になるはずだ」