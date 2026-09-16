Sebastian Frej
翻訳者：
「叩きのめしてやる！」。“鉄人”テイラーが、ザ・デンでウェストハムを待ち受ける憎悪のるつぼを約束
テイラー、ドッカーズ・ダービーを前に奮起呼びかけ
ミルウォールのDFケイレブ・テイラーは、土曜の昼にザ・デンで行われるウェストハムとのダービーで、自分たちから真っ向勝負を挑むと宣言した。23歳の同選手は、『BBC』の『EFL 72+』ポッドキャストで、日程が発表されて以来、チーム全体がこの一戦を楽しみにしてきたことを明かした。
この対戦は、2012年2月以来初のドッカーズ・ダービーとなる。
ウェストハムは4連勝でEFLチャンピオンシップ首位に立ってこの一戦を迎える一方、11位のミルウォールは勝ち点4差で追っている。
- Getty Images Sport
フル出場を続けるDF、ホームの激しい雰囲気を予想
アレックス・ニール監督が負傷者続出の中で24選手を起用してきた一方、ここまでリーグ7試合の全分間に出場しているミルウォール唯一の選手であるテイラーは、敵対的なホームの雰囲気を予想している。それでも、多額の資金を投じるライバル相手に結果をつかめるとチームに自信を示している。
このDFは、ミルウォールがピッチ上で持てるものすべてをぶつけると約束した。
「待ちきれない」とテイラーはBBCの『EFL 72+』ポッドキャストで語った。「ザ・デンがどんな場所かは分かっているだろうし、本当に素晴らしい雰囲気なんだ。土曜日はまず堅く戦おうとする。相手にはいい選手がいるし、プレミアリーグから降格してきて、莫大な資金的支援もある。いい試合にして、相手にしっかりぶつかっていく。まさに威圧感のある雰囲気になるはずだ」
守備のコンビがウェストハムの攻撃陣を相手に安定感確保を狙う
ミルウォールは今季開幕を2試合連続の無失点でスタートしたが、直近5試合のリーグ戦では13失点を喫している。テイラーはセンターバックの相棒ジェイク・クーパーとともに守備の堅さを取り戻すことを目指しており、チームは直近4試合で16得点を挙げているウェストハムの攻撃陣との対戦に備えている。
同選手は、最近の失点はこの最終ラインらしくないものだったと認めた。
この2人は、試合の序盤に主導権を握るため、ウェストハムの破壊力ある攻撃を封じることに集中している。
- Newscom World
ライオンズ、プレーオフ敗退の失意から立ち直る
テイラーは、昨季終了時のハル・シティ戦で味わったプレーオフ準決勝敗退の失意を、アレックス・ニール監督がチームに乗り越えさせてくれたと評価した。ニール監督の心理面へのアプローチは、今季の昇格を目指す方向へとチームの意識をうまく立て直した。
ミルウォールは、その精神的な粘り強さを宿敵相手の象徴的な勝利につなげることを目指している。
ホームで好結果を手にできれば、チャンピオンシップの順位表でさらなる浮上を狙うライオンズに勢いが生まれるはずだ。
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