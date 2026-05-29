「古風なミッドフィルダー」エリオット・アンダーソンは「最高峰になり得る」。ノッティンガム・フォレストは、マンチェスター・シティ移籍が噂される彼に1億ポンド超の移籍金を設定した。

エティハド・スタジアムやオールド・トラッフォードが関心を示しても、シティ・グラウンドからアンダーソンを引き抜くのは容易ではない。フォレストのオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスは交渉の達人であり、クラブに多大な利益が見込めない限り取引を承認しない。

将来性豊かなイングランド代表を放出して得た資金を再投資すれば、クラブ財政は大幅に強化できる。

移籍金は1億ポンド（約1340万ドル）超とされ、今夏W杯でトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表の一員として活躍が期待される同選手を獲得するには、シティもユナイテッドも1億ポンド以上の準備が必要だ。