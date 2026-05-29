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「古風なミッドフィルダー」エリオット・アンダーソンは「最高峰になり得る」。ノッティンガム・フォレストは、マンチェスター・シティ移籍が噂される彼に1億ポンド超の移籍金を設定した。
アンダーソンは需要が高いが、その代償は莫大だ
エティハド・スタジアムやオールド・トラッフォードが関心を示しても、シティ・グラウンドからアンダーソンを引き抜くのは容易ではない。フォレストのオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスは交渉の達人であり、クラブに多大な利益が見込めない限り取引を承認しない。
将来性豊かなイングランド代表を放出して得た資金を再投資すれば、クラブ財政は大幅に強化できる。
移籍金は1億ポンド（約1340万ドル）超とされ、今夏W杯でトーマス・トゥヘル率いるイングランド代表の一員として活躍が期待される同選手を獲得するには、シティもユナイテッドも1億ポンド以上の準備が必要だ。
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アンダーソンが万能型ミッドフィールダーに成長した経緯
北米での活躍で、彼の評価はさらに上がるだろう。元フォレストMFコルバックはBally Betとの提携インタビューでGOALに語った。「アンダーソンは本当に素晴らしい。守備、捌き、創造性、攻撃参加と何でもできる、古風なミッドフィルダーだ。
「現代は6番、8番、10番とポジションが分かれているが、エリオットはすべてをこなす。守備は素晴らしい。ボールを持ったときのプレーメイクも非常に優れている。創造性があり、前線にも積極的に上がる。まさに何でもできる選手だ。最高の選手になる潜在能力を持っている。」
ムリージョもフォレストの特別なスターだ
フォレストの戦力はアンダーソンだけではない。モーガン・ギブス＝ホワイトもガリバルディのユニフォームに袖を通し、プレーを新たな高みへ導いた。さらにブラジル人センターバックのムリージョも守備陣で存在感を示している。
この大型南米選手が加入したとき、コルバックはシティ・グラウンドにいた。ボールを操る23歳に何か特別なものを感じたと語る。「何度か見たが、生で観るとミスをしそうで危なっかしい。だが、試合の流れを読む力と反応は素晴らしい。
フォレストは今シーズン、彼の怪我で少し苦しんだ。それでも、ここ数年の補強は素晴らしい。オーナーの功績だ。」
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2026年のスターたちは、シティ・グラウンドで史上最高の選手になるかもしれない。
ムリージョはシティ・グラウンドで新契約にサインし、2030年まで残留することになった。この契約が満了すれば、背番号10のギブス＝ホワイトのように、彼はレッズで現代のレジェンドとなるだろう。
最近、その仲間入りを果たした選手たちが懐かしい舞台に帰還している。2022年の昇格に貢献したコルバックもその一人だ。
ノッティンガム・フォレストの胸スポンサーであるバリー・ベットは、長年草の根レベルでプレーしてきた選手たちに適切な評価を与えることを使命としてきた。フォレストのレジェンド、マーク・クロスリーは、草の根サッカーの魅力を称え、その真のキャラクターたちで構成される史上初の「オールスター・ベッツ」チームを結成した。
クロスリーはフォレストの他の有名OBの協力を得て、バリー・ベット・オールスターズを率いた。オールスターズは5月28日、シティ・グラウンドで厳選されたフォレストレジェンドと対戦し、プレミアリーグ並みの待遇を受けた。