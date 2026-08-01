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古巣復帰で元マンチェスター・ユナイテッド選手が「新たなジョーダン・ヘンダーソン」と評される
ブリント、アヤックス復帰戦で即座にインパクト示す
ブリントは、感動的なアヤックス復帰後すぐに強烈な印象を残している。元ユナイテッドDFはジローナからフリー移籍でエールディビジの同クラブに加入し、スポーツディレクターのジョルディ・クライフはプレシーズンが始まる前にその契約をまとめるべく迅速に動いた。アムステルダムでかつての指揮官ミチェルと再会したブリントは、すぐさまチームの先発の座を確保した。ピッチ上での声によるリーダーシップと、後方からの印象的なコーチングは、すでにクラブ内で大きな熱狂を生み出している。
「新たなジョーダン・ヘンダーソン」
元アヤックス選手のマドゥロは、ブリントをここまでのクラブ今夏最高の補強だと評価し、ヘンダーソンになぞらえて称賛した。マドゥロは、このベテランの存在が、アヤックスがこの1年で痛感してきた大きなリーダーシップ不足を埋めていると考えている。
マドゥロは『VoetbalPrimeur』に対し、次のように語った。 「彼がコーチングとパスで選手たちを向上させているのは、すでに見て取れる。その結果、デイヴィ・クラーセンやステーフェン・ベルフハイスも良くなっている。彼はジョーダン・ヘンダーソンの役割を担うことができる。それこそ、アヤックスがこの1年で確実に欠いていたものだ」
チームメートの力を引き上げ、先頭を走る
ブリントの、低い位置から試合をコントロールし、チームメイトを組織する能力は、オランダサッカー界全体で高い評価を集めている。36歳のブリントは今季、アヤックスでも2試合に出場した。ブリントはカンファレンスリーグ予選の2試合でいずれもフル出場し、オランダの名門アヤックスはボイボディナに2試合合計8-2で勝利した。
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ブリントの次は？
ひとまずブリントの当面の最優先事項は、チームをプレシーズンで導き、アヤックスを再び国内での成功へと近づけることになる。まずは親善試合でフォレンダムと対戦し、その後8月6日のカンファレンスリーグ予選で公式戦に戻る。
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