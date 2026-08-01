ブリントは、感動的なアヤックス復帰後すぐに強烈な印象を残している。元ユナイテッドDFはジローナからフリー移籍でエールディビジの同クラブに加入し、スポーツディレクターのジョルディ・クライフはプレシーズンが始まる前にその契約をまとめるべく迅速に動いた。アムステルダムでかつての指揮官ミチェルと再会したブリントは、すぐさまチームの先発の座を確保した。ピッチ上での声によるリーダーシップと、後方からの印象的なコーチングは、すでにクラブ内で大きな熱狂を生み出している。