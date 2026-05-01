古巣の誘いが影響か。VfBシュトゥットガルトは、超有望株をデビュー前に失うのか？

ダルビッシュは2029年まで契約があるものの、トップチームデビューが遅れているため退団の噂が浮上している。 Skyによると、クラブ首脳と選手側との話し合いが近く行われ、状況が動くか否かが判明する見込みだ。進展がなければ移籍が加速する可能性があり、シュトゥットガルター・ナッハリヒテン紙はレンタル移籍の可能性を報じていた。

ダルヴィッチはフライブルク出身で2017～2023年に同クラブのユースでプレーしたため、復帰すれば感慨深いものになるだろう。 2023年夏、フライブルクはU-17欧州選手権を制したばかりの彼に、当時3.リーガに所属していた2軍での出場機会を提示した。

しかしバルセロナからのオファーは魅力的で、ダルビッチはスペイン移籍を決断した。 トップチームの練習試合でロベルト・レヴァンドフスキらとプレーし貴重な経験を積んだものの、公式戦ではバルサB（3部）で出場を続けた。しかし2024/25シーズン終盤は出場時間が減り、昨夏ドイツ復帰を決意。VfBシュトゥットガルトへ加入した。



