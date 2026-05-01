スカイの報道によると、フライブルクは今夏ダルビッシュを獲得する可能性を検討中。具体的な動きはないが、関心は真剣だ。
翻訳者：
古巣の誘いが影響か。VfBシュトゥットガルトは、超有望株をデビュー前に失うのか？
ダルヴィッチは昨夏、移籍金100万ユーロでバルセロナBからシュトゥットガルトへ移籍。クラブは彼を慎重に育成する方針を掲げ、今なおトップチームデビューを待っている。唯一の機会は昨年8月末の第2節で、登録メンバーに入っただけだ。
代わりに彼は3部リーグのセカンドチームで公式戦26試合に出場し、10ゴール3アシストを記録している。 「ノアは準備ができている。最近は本当に良い成長を見せている」と、シュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネス監督は2月末に『Bild』紙に語った。ドイツU-21代表の彼にトップチームでの出場をほのめかし、「彼の成長には非常に満足している。高いレベルで任務を担う資質がある。この道を歩み続けなければならない」と続けた。
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ノア・ダービッチ：フライブルク、バルセロナ、シュトゥットガルト――そしてまもなく再びフライブルクへ？
ダルビッシュは2029年まで契約があるものの、トップチームデビューが遅れているため退団の噂が浮上している。 Skyによると、クラブ首脳と選手側との話し合いが近く行われ、状況が動くか否かが判明する見込みだ。進展がなければ移籍が加速する可能性があり、シュトゥットガルター・ナッハリヒテン紙はレンタル移籍の可能性を報じていた。
ダルヴィッチはフライブルク出身で2017～2023年に同クラブのユースでプレーしたため、復帰すれば感慨深いものになるだろう。 2023年夏、フライブルクはU-17欧州選手権を制したばかりの彼に、当時3.リーガに所属していた2軍での出場機会を提示した。
しかしバルセロナからのオファーは魅力的で、ダルビッチはスペイン移籍を決断した。 トップチームの練習試合でロベルト・レヴァンドフスキらとプレーし貴重な経験を積んだものの、公式戦ではバルサB（3部）で出場を続けた。しかし2024/25シーズン終盤は出場時間が減り、昨夏ドイツ復帰を決意。VfBシュトゥットガルトへ加入した。
ノア・ダービッチ：VfBシュトゥットガルトIIでの成績
ゲーム
26
ゴール
10
アシスト3
3
イエローカード
1