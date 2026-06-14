口頭合意：レアル・マドリードがプレミアリーグからスペイン代表を呼び戻すとの報道

ククレラはチェルシーと2029年までの契約を結んでおり、移籍金は高額になる見込み。現在の市場価値は5500万ユーロ。エスパニョールとバルセロナの下部組織で育ち、2020年に約1200万ユーロでヘタフェへ移籍した。 1年後に1800万ユーロでブライトンへ移籍し、さらに1年後に6500万ユーロでチェルシーへ売却された。

スペイン代表として24試合に出場し、2024年の欧州選手権では「フリア・ロハ」の一員として優勝。準々決勝ドイツ戦で自陣ペナルティエリア内のハンドが取り消されず、ドイツファンから今もブーイングを受けている。