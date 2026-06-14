口頭合意：レアル・マドリードがプレミアリーグからスペイン代表を呼び戻すとの報道

イタリアの移籍市場専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、27歳の同選手は、来季レアル・マドリードの監督に就くジョゼ・モウリーニョ氏の希望で獲得が決まった。
ククレラはW杯後にチェルシーを離れ、マドリードに加入するとロマーノ氏は報告した。現在スペイン代表として北中米W杯に参加中の彼は、月曜18時にカボベルデと初戦を迎える。
イタリアの移籍市場専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、27歳の同選手は、来季レアル・マドリードの監督に就くジョゼ・モウリーニョ氏の希望で獲得が決まった。
ククレラはW杯後にチェルシーを離れ、マドリードに加入するとロマーノ氏は報告した。現在スペイン代表として北中米W杯に参加中の彼は、月曜18時にカボベルデと初戦を迎える。
レアル・マドリードは昨夏、ベンフィカからアルヴァロ・カレラスを5000万ユーロで獲得。左SBにはフェルランド・メンディもいる。カレラスは当初、負傷中のメンディを押さえてレギュラーを確保した。 しかしシーズン佳境に入ると、アルベロア監督は意外にもメンディを再起用。チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のバイエルン戦でも彼を起用した。
ククレラはチェルシーと2029年までの契約を結んでおり、移籍金は高額になる見込み。現在の市場価値は5500万ユーロ。エスパニョールとバルセロナの下部組織で育ち、2020年に約1200万ユーロでヘタフェへ移籍した。 1年後に1800万ユーロでブライトンへ移籍し、さらに1年後に6500万ユーロでチェルシーへ売却された。
スペイン代表として24試合に出場し、2024年の欧州選手権では「フリア・ロハ」の一員として優勝。準々決勝ドイツ戦で自陣ペナルティエリア内のハンドが取り消されず、ドイツファンから今もブーイングを受けている。
|ゲーム：
|50
|出場時間：
|3871
|得点:
|1
|アシスト：
|4