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口頭合意済み：マンチェスター・シティがスター選手と長期契約へ

プレミアリーグ
マンチェスター・シティ
ジェレミー・ドク

マンチェスター・シティが主力選手と長期契約を結んだと報じられている。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・シティはジェレミー・ドクと2028年までの契約延長で口頭合意した。

  • 新契約は2031年までで、大幅な給与アップが見込まれる。このウイングは2023年、スタッド・レンヌから約6000万ユーロでプレミアリーグに移籍し、すぐに適応した。

    加入早々にレギュラーを獲得し、昨季2位チームの主力として公式戦47試合22得点をマークした。

    現在、ドクは米国・カナダ・メキシコ開催のワールドカップにベルギー代表として出場しており、初戦ではエジプトと1－1で引き分けた。

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  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    バイエルンの補強候補、ヨスコ・グヴァルディオルもマンチェスター・シティとの契約延長を交渉中。

    ロマーノ氏によると、ドクに続き、マンチェスター・シティのDFヨスコ・グヴァルディオルもまもなく正式契約すると報じられた。契約は2031年まで延長される見込み。彼は元ライプツィヒ所属で、最近バイエルン・ミュンヘン移籍の候補にも挙げられていた。バイエルンは、キム・ミンジェや伊藤宏樹の去就に備え、センターバック補強を模索している。

  • ジェレミー・ドク：2025/26シーズンの成績

    ゲーム

    47

    ゴール

    8

    アシスト

    14