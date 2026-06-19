口頭合意済み：マンチェスター・シティがスター選手と長期契約へ

新契約は2031年までで、大幅な給与アップが見込まれる。このウイングは2023年、スタッド・レンヌから約6000万ユーロでプレミアリーグに移籍し、すぐに適応した。

加入早々にレギュラーを獲得し、昨季2位チームの主力として公式戦47試合22得点をマークした。

現在、ドクは米国・カナダ・メキシコ開催のワールドカップにベルギー代表として出場しており、初戦ではエジプトと1－1で引き分けた。