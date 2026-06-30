試合後、RTEの取材に応じたハマーンは、ドイツ代表の問題は結果以上に根深く、ナゲルスマン監督体制下でチームに結束力が欠けていたと指摘した。

「闘志や度胸はチームスピリット、つまり仲間を信頼し共に戦うことから生まれる。しかしこの監督の下では、一度もそれが実現したことがない」

「時折まともなパフォーマンスを見せることもあったが、平均的には物足りない。ユーロでも予選でも、今回のワールドカップでも同じだ。

彼らはいつも雰囲気や団結を口にするが、行動で示さねばならない。私はこのチームが本当に団結していると感じたことは一度もなく、その責任は監督にある。選手を団結させるのは監督の役割だ。」