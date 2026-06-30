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「口先だけだ！」――ディートマール・ハマンは2026年W杯敗退を受け、ナーゲルスマン監督が代表選手のクラブ戦を「めったに見ない」と批判した。
ドイツの戦いは歴史的な幕切れを迎えた
ドイツ代表はワールドカップでの不振脱却を期したが、ベスト32でパラグアイにPK戦の末に敗れた。カイ・ハヴェルツがフリオ・エンシソの先制点を同点に追いつき、延長戦でジョナタン・ターが勝ち越したもののオフサイドで取り消された。PK戦ではハヴェルツ、ニック・ウォルテマデ、ターの3人が失敗し、ドイツは大会史上初めてPK戦で敗退した。 この結果は、EURO2024準々決勝敗退、2018年と2022年のW杯連続グループステージ敗退に続くものとなった。
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ハマン、ナーゲルスマンの指導力に疑問
試合後、RTEの取材に応じたハマーンは、ドイツ代表の問題は結果以上に根深く、ナゲルスマン監督体制下でチームに結束力が欠けていたと指摘した。
「闘志や度胸はチームスピリット、つまり仲間を信頼し共に戦うことから生まれる。しかしこの監督の下では、一度もそれが実現したことがない」
「時折まともなパフォーマンスを見せることもあったが、平均的には物足りない。ユーロでも予選でも、今回のワールドカップでも同じだ。
彼らはいつも雰囲気や団結を口にするが、行動で示さねばならない。私はこのチームが本当に団結していると感じたことは一度もなく、その責任は監督にある。選手を団結させるのは監督の役割だ。」
スカウトに関する報道が、ドイツ代表監督へのプレッシャーを強めている。
ハマンはナゲルスマン監督が選手や対戦相手を直接視察する努力が不十分だと批判した。ドイツ代表監督は「めったに試合を観戦しない」と主張し、ヤン・ビセックがインテル・ミラノで、ケヴィン・シャデがブレントフォードでクラブレベルで活躍しているにもかかわらず、彼らを観戦するために現地へ赴かなかったと指摘した。
「この男は試合をほとんど見ない」とハマンは付け加えた。「ビセックをミラノで一度も観戦せず、ワールドカップに連れて行くべきだった。また、昨季10ゴール、その前も10ゴールを決めたシャーデを、2年半一度もブレントフォードで見ていない。
ブンデスリーガの試合は月に1、2回しか見ていない。レアル・マドリードが出場したチャンピオンズリーグの試合も観戦していない。1月のアフリカネイションズカップではコートジボワールなど潜在的な対戦相手を観察する機会があったが、彼はその場にもいなかった。
昨季のクラブW杯でも、会場や暑さを体験できたのに。 ポルトガル代表のマルティネスも、イングランド代表のトゥヘルも、全タイトルを取ったフランス代表のデシャンも60代半ばで3週間アメリカにいた。来ていないのは彼だけだ。同情の余地はない。チームも彼も報いを受けた。彼らは明日帰国する。」
- AFP
ナゲルスマン、自身の将来をDFBに委ねる
圧力が高まる中でも、ナゲルスマン監督は辞任しない意向を表明。ドイツ代表監督の契約は2028年までで、DFBの支持があれば続投する用意があるという。次回の欧州選手権とネーションズリーグの準備は、DFBの決定待ちだ。