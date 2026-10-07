アルゼンチンの次世代スターたちは、モヌメンタル・スタジアムで行われたリオネル・メッシの別れの試合で、抑えきれない感情に包まれたことを認めた。ベナンに3-0で勝利した後、リサンドロ・マルティネス、フランコ・マスタントゥオーノ、エンソ・フェルナンデスらが、主将の去就について振り返った。

若いメンバーたちは、メッシがそれぞれのキャリアに与えた計り知れない影響の大きさを強調した。

エンソ・フェルナンデスはロッカールームの空気をこう要約した。「彼がいなくなるのは本当に寂しい」