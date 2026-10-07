ISI Photos
翻訳者：
「受け止めるのは難しい！」。アルゼンチンの感情的な3人組が、リオネル・メッシ不在の生活について胸中を明かす。
若きスターたち、歴史的な別れの中で感情と向き合う
アルゼンチンの次世代スターたちは、モヌメンタル・スタジアムで行われたリオネル・メッシの別れの試合で、抑えきれない感情に包まれたことを認めた。ベナンに3-0で勝利した後、リサンドロ・マルティネス、フランコ・マスタントゥオーノ、エンソ・フェルナンデスらが、主将の去就について振り返った。
若いメンバーたちは、メッシがそれぞれのキャリアに与えた計り知れない影響の大きさを強調した。
エンソ・フェルナンデスはロッカールームの空気をこう要約した。「彼がいなくなるのは本当に寂しい」
- Sebastian Frej
マスタントゥオーノ、生涯のアイドルでありインスピレーションの源を称賛
10代のプレーメーカー、フランコ・マスタントゥオーノは、ピッチで憧れの存在と並んで立った時にどれほど感情が揺さぶられたかを明かした。「子どもの頃からずっと僕のアイドルだったので、とても興奮していました。悲しい気持ちもありましたが、気丈に振る舞おうとしました」とマスタントゥオーノは打ち明けた。
「彼には、そのまま進み続けてほしいと伝えたいです。ああいう人ですし、偉大な選手で、本当のキャプテンです」
「彼はいつだって僕の旗手であり、僕のインスピレーションでした」
マルティネス、チームにのしかかる感情的な重圧を認める
DFリサンドロ・マルティネスは、メッシの最後のホームゲームを巡る高まりが、チーム内に独特のプレッシャーを生んでいたことを明かした。「僕たちは非常に大きな不安を抱えてプレーしていた。まるでその時が決して来ないように思えたが、今日ついにやって来た」とマルティネスは説明した。
「まだ受け止めるのが難しい。ここを去り、次のFIFAデーでは彼がプレーできないと分かっているのだから」
「こうした瞬間を彼が心から楽しめるようにしたい。なぜなら、そういう時間はあまりにも早く過ぎ去ってしまうからだ」
- ISI Photos
背番号10なしで未来へ踏み出す
アルゼンチンが今後の国際試合に向けて準備を進める中、若い中核は今や伝説的キャプテンから学んだ教訓を生かさなければならない。マルティネス、フェルナンデス、マスタントゥオーノのような選手たちが、その役割を次の世代へと引き継いでいくことになる。
「彼は僕たちにとって非常に重要な存在だ」とマルティネスは締めくくった。
アルゼンチンは次のインターナショナルウィンドーで、象徴的なリーダーを欠いたまま再び試合に臨むことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。