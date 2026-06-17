フランス対セネガル（3－1）のワールドカップ試合中、ミュラーはMagentaTVのインタビューでこう語った。イングランドのファンとドイツ人代表監督の関係についてだ。「彼らは状況を把握している。ただし、すべてのイングランド人が想像する形ではないだろう。イングランド人にとって、ドイツ人が監督席に座る事実を受け入れるのはとても難しいことだ。」
AFP
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「受け入れるのはとても難しい」：トーマス・ミュラーがトーマス・トゥヘルについて興味深い疑惑を語った。
ミュラー氏は、英国の関係者と何度も話した結果、一部のファンはドイツ人がベンチにいればワールドカップのトロフィーさえ価値が下がると感じていることを明かした。
だが統計的には、トゥヘル監督の成績は批判を裏付けるものではない。予選では「スリー・ライオンズ」を無敗で勝ち点100％とし、完璧に突破した。
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ミュラーがトゥヘル監督の選手起用を擁護
元バイエルン監督による代表メンバー選出は大会前から物議を醸した。フィル・フォーデンやトレント・アレクサンダー＝アーノルドといったトップスターの落選は驚きだった。
しかしミュラーは理由を理解しており、元監督の采配を擁護する。「一見異例に見えるかもしれない。重要なのは、この大会を戦うことだ。出場時間が少ない選手もいれば、特定の状況で必要な選手もいる」。
ミュラー：トゥヘルは歴史から学んだ
ミュラーによると、著名な選手たちがいないのは過去の過ちが原因だ。以前の選手たちはその点を認め、「互いに協力できず、自分ばかりを主張するアルファばかりだった」と語った。
トゥヘル監督はこの歴史から学び、個人の輝きよりチーム内の序列を重視して代表を選出した。 「彼は、世界一になるために必要な要素を組み合わせられるメンバーを選んだのだと思う。スポンサーを満足させたり有名選手を招集したりするためだけではない」とミュラーは説明した。
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イングランド代表メンバー一覧
チーム構成 名前 ゴール ジョーダン・ピックフォード ゴールキーパー ディーン・ヘンダーソン ゴールキーパー ジェームズ・トラフォード ディフェンダー マーク・ゲヒ ディフェンダー ダン・バーン ディフェンダー エズリ・コンサ ディフェンダー リース・ジェームズ ディフェンダー ニコ・オライリー ディフェンダー ジャレル・クアンサ ディフェンダー ティノ・リブラメント ディフェンダー ジョン・ストーンズ ディフェンダー ジェド・スペンス MF ジュード・ベリンガム MF デクラン・ライス MF コビー・マイヌー MF エベレチ・エゼ MF モーガン・ロジャース MF ジョーダン・ヘンダーソン MF エリオット・アンダーソン フォワード ハリー・ケイン FW ブカヨ・サカ フォワード アンソニー・ゴードン フォワード オリー・ワトキンス フォワード マーカス・ラッシュフォード フォワード ノニ・マドゥエケ フォワード イヴァン・トニー