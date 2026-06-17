「受け入れるのはとても難しい」：トーマス・ミュラーがトーマス・トゥヘルについて興味深い疑惑を語った。

ミュラー氏は、英国の関係者と何度も話した結果、一部のファンはドイツ人がベンチにいればワールドカップのトロフィーさえ価値が下がると感じていることを明かした。

だが統計的には、トゥヘル監督の成績は批判を裏付けるものではない。予選では「スリー・ライオンズ」を無敗で勝ち点100％とし、完璧に突破した。