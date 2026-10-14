後半開始後の果敢な反撃は、同点弾につながりかけた。ティーレマンスが浮き球のパスでブルーノ・フェルナンデスを捉え、70分には主将のシュートがヤン・オブラクの守るゴールのクロスバーをたたいた。しかし、その勢いは4分後、レニー・ヨロがジョナサン・デイヴィッドを引き倒して一発退場となったことで失われ、その5分後にアデモラ・ルックマンが勝利を決定づけた。

ハーフタイムの話し合いと、攻勢をゴールにつなげられなかったことについて、ティーレマンスはさらにこう語った。「その後、いくつかチャンスはあったと思う。試合を振り出しに戻そうとしたが、チャンスを決めきれなかった。ハーフタイムには互いに話し合い、もっと積極的に、前に出ていこうとした。良い場面もいくつかあったと思うが、十分ではなかった」