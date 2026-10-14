ZUMA Press Wire
翻訳者：
「受け入れがたい！」ユーリ・ティーレマンス、マンチェスター・ユナイテッドがアトレティコ・マドリードに敗れたチャンピオンズリーグの試合で、開始1分以内の失点は「受け止めるのがつらかった」と認める
序盤のミスで欧州での挑戦が頓挫
ベルギー人MFは、スペインでのチャンピオンズリーグの一戦で、開始1分もたたずにチームが失点するのを目の当たりにし、受け入れるのは難しかったと認めた。ディオゴ・ダロトがアレックス・バエナの動きに対応できず、バエナはパブロ・バリオスのゴールをお膳立て。バリオスは開始わずか47秒でセンネ・ラメンスの守るゴールを破った。この得点は、アトレティコ・マドリーの同大会史上2番目に早いゴールとなり、アウェーチームのゲームプランはたちまち崩れた。
- AgenciaLOF
「受け入れるのはつらかった」
マイケル・キャリック監督は、カルロス・バレバを初先発させるなど先発メンバーを5人変更したものの、マンチェスター・ユナイテッドの前線は前半、ブライアン・エンベウモとマーカス・ラッシュフォードが得た好機を生かせなかった。ホームチームの早々の先制点による精神的な打撃を振り返り、ティーレマンスはUEFAにこう語った。「受け入れるのは難しい。試合では前向きにプレーし、良いスタートを切ろうとするのに、いきなり失点してしまう。つらかった」
退場で後半の逆転への望みが絶たれる
後半開始後の果敢な反撃は、同点弾につながりかけた。ティーレマンスが浮き球のパスでブルーノ・フェルナンデスを捉え、70分には主将のシュートがヤン・オブラクの守るゴールのクロスバーをたたいた。しかし、その勢いは4分後、レニー・ヨロがジョナサン・デイヴィッドを引き倒して一発退場となったことで失われ、その5分後にアデモラ・ルックマンが勝利を決定づけた。
ハーフタイムの話し合いと、攻勢をゴールにつなげられなかったことについて、ティーレマンスはさらにこう語った。「その後、いくつかチャンスはあったと思う。試合を振り出しに戻そうとしたが、チャンスを決めきれなかった。ハーフタイムには互いに話し合い、もっと積極的に、前に出ていこうとした。良い場面もいくつかあったと思うが、十分ではなかった」
- Ball Raw Images
エランド・ロードを前に高まるプレッシャー
ユナイテッドは今季のチャンピオンズリーグで敗れた最初のイングランド勢となり、公式戦での未勝利も5試合に伸びた。スペイン勢との直近12試合でわずか2度目の敗戦を喫したことで、先週末のトッテナム・ホットスパー戦で不本意な引き分けに終わった後のキャリックへの厳しい視線は、さらに強まっている。
マンチェスター・ユナイテッドは、リーグ開幕6試合終了時点の勝ち点が1986年以来最少という重荷を背負いながら、敵地で迎えるリーズ・ユナイテッドとの激しいダービーに向けて、早急に立て直さなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。