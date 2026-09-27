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反骨のルイス・デ・ラ・フエンテ監督、ウェンブリーでの劇的勝利で強豪イングランドを「支配した」と主張
世界的強豪を相手に主導権を維持すること
デ・ラ・フエンテ監督は、ロンドンでの自チームの辛勝後も強気な姿勢を崩さず、最終スコアはむしろホームのイングランドを実際以上によく見せるものだったかもしれないと示唆した。アウェーのスペインは、10代の新星ラミン・ヤマルが開始わずか2分でネットを揺らし、これ以上ない立ち上がりを見せた。しかし、試合の流れはすぐに変わり、アンソニー・ゴードンとハリー・ケインが立て続けに得点。イングランドが前半を2-1でリードして折り返した。それでもデ・ラ・フエンテ監督は、この日の大半で自チームが試合の主導権を握っていたと強調した。
スペイン代表指揮官は報道陣に対し、「6分か7分ほど、チームとしてつながりを失い、相手にそこを突かれた時間帯を除けば、試合はほとんど常にコントロールできていたと思う」と語った。「イングランドという相手、そしてあの才能を持つ強豪に対しては、スペースを埋めることにもっと注意を払わなければならなかった。だが、試合自体はコントロールできていたと思う。この世代は特別で、なお飢えており、まだプレーし続けたいと思っている。数字は、我々が目にしているものを示す客観的な指標だ。だが、我々はなお改善し、成長していきたい」
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逆境への強さとウェンブリーでの転機
試合は後半立ち上がりに大きく流れが変わっていてもおかしくなかった。ジュード・ベリンガムがボックス内で倒され、イングランドにPKが与えられたためだ。しかし、ハリー・ケインは12ヤードからのキックを珍しくクロスバーに当ててしまい、この失敗がスペインを勢いづかせる形となった。その数分後、アレックス・バエナが後半15分に冷静なフィニッシュでアウェーのスペインに同点弾をもたらすと、74分にはミケル・オヤルサバルが逆転弾を決め、スペインの公式戦39試合無敗という見事な記録をさらに伸ばした。
苦しい時間帯を切り抜けるチームの力について振り返ったデ・ラ・フエンテ監督は、チーム全体の結束を強く誇った。 「称賛はすべて選手たちのものだ」と同監督は語った。 「彼らは一つの集団だし、昨日もその話をした。私たちはプロというレベルを超えたチームをつくり上げてきた。私たちは犠牲を払う。しかし、選手たちは私たちが課すモデルに適応してくれるし、私は彼らの向上心を尊重している。彼らは成長したがっているし、まだ改善の余地もある。私たちには明確なチャンスがあったが、それを決め切れなかった。ただ、強調したいのは私たちの逆転力だ。たとえ3-1でリードされていても、2-1から追いついたように、私たちは巻き返していただろう。重要なのは、私たちが立ち直ったことだ」
個の輝きと攻撃陣の厚み
チームとしてのパフォーマンスが主な焦点だった一方で、指揮官はウェンブリーという重圧のかかる舞台で奮闘した個々の選手たちの貢献にも言及した。フェラン・トーレスは最前線を任され、前半に2度の大きな決定機を逃したものの、その運動量と絶え間ない脅威によって指揮官の称賛を受けた。デ・ラ・フエンテはまた、先制点で流れをつくり、代表の舞台でも年齢を超えた成熟ぶりを改めて示したヤマルにも特別な賛辞を送っている。
デ・ラ・フエンテ監督は「重要なのは、フェランがゴール前で野獣のような存在だということだ」と述べた。「彼のパフォーマンスと姿勢には満足している。すべてはチームワークだ。誰が途中出場するかは問題ではない。大事なのは、チームとして互いに助け合うことだ」。また、バルセロナの若手ヤマルについては、「ヤマルは並外れた選手で、あらゆる試合のあらゆる局面に適応する。彼はその時々の状況と必要なことに応じて適応し、プレーする」と付け加えた。
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スペイン、40試合の節目を視野に
この勝利により、スペインはグループ内で有利な立場に立った。特に同組の他会場の結果を受け、その意味合いは大きい。グループのもう1試合では、クロアチアが敵地でチェキアを2-1で下し、モドリッチがゴールを決めた。これにより、次節では勝利した両チームによるビッグマッチの舞台が整った。火曜日にスペインはクロアチアと対戦する。戦術面で高い完成度を誇る両者の対決となり、スペインは無敗の旅路で40試合到達を目指す。一方、イングランドは同日にチェキアの敵地に乗り込む。
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