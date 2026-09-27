試合は後半立ち上がりに大きく流れが変わっていてもおかしくなかった。ジュード・ベリンガムがボックス内で倒され、イングランドにPKが与えられたためだ。しかし、ハリー・ケインは12ヤードからのキックを珍しくクロスバーに当ててしまい、この失敗がスペインを勢いづかせる形となった。その数分後、アレックス・バエナが後半15分に冷静なフィニッシュでアウェーのスペインに同点弾をもたらすと、74分にはミケル・オヤルサバルが逆転弾を決め、スペインの公式戦39試合無敗という見事な記録をさらに伸ばした。

苦しい時間帯を切り抜けるチームの力について振り返ったデ・ラ・フエンテ監督は、チーム全体の結束を強く誇った。 「称賛はすべて選手たちのものだ」と同監督は語った。 「彼らは一つの集団だし、昨日もその話をした。私たちはプロというレベルを超えたチームをつくり上げてきた。私たちは犠牲を払う。しかし、選手たちは私たちが課すモデルに適応してくれるし、私は彼らの向上心を尊重している。彼らは成長したがっているし、まだ改善の余地もある。私たちには明確なチャンスがあったが、それを決め切れなかった。ただ、強調したいのは私たちの逆転力だ。たとえ3-1でリードされていても、2-1から追いついたように、私たちは巻き返していただろう。重要なのは、私たちが立ち直ったことだ」