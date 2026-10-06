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ライブ
FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP
Donny Afroni
翻訳者：

反骨のビチェンツォ・モンテッラ、イタリア戦でのネーションズリーグの痛恨敗戦後もトルコ代表監督解任への不安を一蹴

ヴィンチェンツォ・モンテッラ
トルコ
イタリア
UEFAネーションズリーグ リーグA

ビンチェンツォ・モンテッラ監督がトルコサッカー連盟に対し、自身こそ今後も代表を率いるにふさわしい人物だと訴え、続投を望む姿勢を示した。ネーションズリーグで苦しい戦いが続き、トルコはグループ最下位に沈んでいるものの、イタリア人指揮官は、強豪相手に自チームが大きな進歩の兆しを見せていると強調している。

  • モンテッラ、勝ち点なしの連戦でも姿勢崩さず

    モンテッラは、イタリアに惜敗した後も、自身の立場とチームの成長を強く擁護した。この結果により、ネーションズリーグのグループ1で4試合を終えても三日月星軍団は勝ち点を1つも獲得できておらず、元ローマFWには一段と強いプレッシャーがかかっている。しかし、モンテッラは自ら退くべきだとの見方をすぐに退け、むしろ直近の試合内容がいかに競争力のあるものだったかを強調した。

    「フラストレーション？ それが正しい言葉かどうかは分からないが、間違いなくいい試合をした。互角に戦ったし、おそらく私たちの方が少し多くのことをした。3失点はいずれも局面によるものだけで、これは初めてではない。監督として、選手たちの姿勢と個性には満足している」と、『SportMediaset』に語った。

  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    エリートレベルの逆境を通じた成長

    このイタリア人指揮官は、チームの現在の低迷を失敗ではなく、欧州のトップチームと戦う中で成長するために必要な段階だと捉えている。エリート級の相手とのこうした厳しい試合は、最高レベルのフットボールに適応しようとしているチームにとって不可欠な試金石だと見ている。試合終盤の判断や守備位置取りのミスは認めつつも、このレベルではわずかな差が勝敗を分けると強調した。

    「最後の場面で正しい判断ができなかったことや、ペナルティーエリアを締め切れなかったことは批判できる。だが、これがこのレベルのフットボールだ。ほんの些細な出来事が失点につながり、それが結果を左右し、多くの場合は評価も決める。このレベルのプレーから選手たちが非常に大きな経験を得ることを私は確信している」と付け加えた。

  • 3億5000万ユーロの差

    モンテッラは、発展途上にあるトルコ代表と、イタリア代表のような確立された強豪国との間には、資金面でも経験面でも大きな差があると指摘した。そのリソース格差を説明するため、モンテッラは、イタリアが試合を締めくくるために投入できた交代選手の質を強調。自軍をはるかに上回る、数億ユーロ高い価値を持つスカッドと戦っている以上、自分の選手たちを責めるのは不公平だと主張した。

    「イタリアの交代を見れば、カラフィオーリ、エスポジト、トナーリといった選手が入ってきた。おそらく合計3億5000万ユーロの価値がピッチに入ったことになる。この意味で、誰かのせいだとは思わない。ましてや、このレベルのチームを相手に、戦術面でも技術面でも十分に渡り合った私の選手たちのせいでは決してない」と同氏は述べた。

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    トルコのプロジェクトへのコミットメント

    指揮官としての今後をめぐる憶測が強まる中、モンテッラ監督は自身のプランについて直撃された。指揮官は続投への意欲を隠さず、就任以来進めてきた仕事とビジョンに引き続き全面的にコミットしていると強調した。トルコがいずれ欧州の強豪国との差を埋め、主要大会の常連となるためには、安定性が鍵になると同監督は考えている。

    「うまくいっていないということではなく、単純に我々が新たなレベルにいるということだ。フットボールは時にとてもシンプルだ。チームのレベルを変える重要な選手たちが欠けている。我々はこの道を進み続けると決めているし、次の欧州選手権出場権を獲得することも我々にとって重要だ」とモンテッラ監督は締めくくった。