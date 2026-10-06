このイタリア人指揮官は、チームの現在の低迷を失敗ではなく、欧州のトップチームと戦う中で成長するために必要な段階だと捉えている。エリート級の相手とのこうした厳しい試合は、最高レベルのフットボールに適応しようとしているチームにとって不可欠な試金石だと見ている。試合終盤の判断や守備位置取りのミスは認めつつも、このレベルではわずかな差が勝敗を分けると強調した。

「最後の場面で正しい判断ができなかったことや、ペナルティーエリアを締め切れなかったことは批判できる。だが、これがこのレベルのフットボールだ。ほんの些細な出来事が失点につながり、それが結果を左右し、多くの場合は評価も決める。このレベルのプレーから選手たちが非常に大きな経験を得ることを私は確信している」と付け加えた。