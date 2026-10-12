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ライブ
imago-sport-1071182296.jpgItaly Photo Press
Alvino Hanafi
翻訳者：

「友達にはならない！」マヌエル・アカンジ、サン・シーロでの対戦を前にヤン・ゾマーについて大胆な告白

インテル
マヌエル・アカンジ
インテル 対 クラブ・ブルッヘ
クラブ・ブルッヘ
UEFAチャンピオンズリーグ

インテルのDFマヌエル・アカンジが、火曜日にサン・シーロで行われるクラブ・ブルッヘとのUEFAチャンピオンズリーグの一戦を前に、報道陣の取材に応じた。スイス人DFは、元チームメイトのヤン・ゾマーとの友情を90分間は脇に置くと強調した。

  • アカンジ、サン・シーロでの欧州大会の重要な勝利を狙う

    インテルのDFマヌエル・アカンジは、クラブ・ブルッヘとのUEFAチャンピオンズリーグ第2節を前に、インテル・トレーニングセンターで報道陣の取材に応じた。初戦でレアル・マドリーに敗れたインテルは、今季の欧州大会初勝利を目指し、サン・シーロでベルギーのクラブを迎え撃つ。

    アカンジは、決勝トーナメントへの直接進出を決めるため、新方式のリーグフェーズで8位以内に入ることの重要性を強調した。

    スイス人センターバックは、今後の欧州大会の試合を見据える前に、チームは火曜日の試合だけに集中しなければならないと訴えた。

  • imago-sport-1006435530.jpgGeisser

    ヤン・ゾマーとの友情はひとまずお預け

    アカンジは、インテルで3シーズンを過ごした後にベルギーへ移籍したクラブ・ブルッヘのGKヤン・ゾマーと、最近メッセージを交わしたことを明かした。「2日前に彼と話した。明日の90分間は友人ではいられないが、サッカーとはそういうものだ」とアカンジは語った。

    「ヤンは今も良い友人だが、明日、僕たちにとって大事なのは試合に勝つことだけだ」

    「チームとして良い状態にあると思う。リーグ戦では1試合引き分けただけで、ほかはすべて勝っている。今季唯一の敗戦はレアル・マドリー戦だ」

  • 選手のローテーションとマンチェスター・シティへの集中

    インテルの国内での好調ぶりと選手層の厚さについて、アカンジは、選手の入れ替えによって全大会を通じて高いパフォーマンスを維持できていると強調した。「週末はメンバーを何人か入れ替えたが、出場した選手たちは非常によくやってくれたし、勝利を収めることができた」とアカンジは説明した。

    「全員が貢献できるよう、一人ひとりが最高のコンディションにあることが重要だ」

    古巣マンチェスター・シティについて問われると、アカンジはこう付け加えた。「シティにいる友人たちとは連絡を取っているが、僕が集中しているのはインテル、これから戦う試合、そして僕たちの目標だけだ」

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  • imago-sport-1083612497.jpgSOPA Images

    欧州では一戦一戦に集中する姿勢

    インテルでの2シーズン目を迎えたアカンジは、昨季に国内タイトルを2つ獲得したクラブが進む方向に自信を持ち続けている。勝ち点16があれば上位8位以内に入れるとの予測もあるが、同DFはこの試合を重圧のかかる一戦と捉えることを否定した。

    「そういう気持ちで試合に臨みたくはない」とアカンジは締めくくった。

    「グループではまだ6試合残っている。だから、負ければ終わりの試合とは言えないけど、ファンの前で勝ちたい」

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