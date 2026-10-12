Italy Photo Press
翻訳者：
「友達にはならない！」マヌエル・アカンジ、サン・シーロでの対戦を前にヤン・ゾマーについて大胆な告白
アカンジ、サン・シーロでの欧州大会の重要な勝利を狙う
インテルのDFマヌエル・アカンジは、クラブ・ブルッヘとのUEFAチャンピオンズリーグ第2節を前に、インテル・トレーニングセンターで報道陣の取材に応じた。初戦でレアル・マドリーに敗れたインテルは、今季の欧州大会初勝利を目指し、サン・シーロでベルギーのクラブを迎え撃つ。
アカンジは、決勝トーナメントへの直接進出を決めるため、新方式のリーグフェーズで8位以内に入ることの重要性を強調した。
スイス人センターバックは、今後の欧州大会の試合を見据える前に、チームは火曜日の試合だけに集中しなければならないと訴えた。
- Geisser
ヤン・ゾマーとの友情はひとまずお預け
アカンジは、インテルで3シーズンを過ごした後にベルギーへ移籍したクラブ・ブルッヘのGKヤン・ゾマーと、最近メッセージを交わしたことを明かした。「2日前に彼と話した。明日の90分間は友人ではいられないが、サッカーとはそういうものだ」とアカンジは語った。
「ヤンは今も良い友人だが、明日、僕たちにとって大事なのは試合に勝つことだけだ」
「チームとして良い状態にあると思う。リーグ戦では1試合引き分けただけで、ほかはすべて勝っている。今季唯一の敗戦はレアル・マドリー戦だ」
選手のローテーションとマンチェスター・シティへの集中
インテルの国内での好調ぶりと選手層の厚さについて、アカンジは、選手の入れ替えによって全大会を通じて高いパフォーマンスを維持できていると強調した。「週末はメンバーを何人か入れ替えたが、出場した選手たちは非常によくやってくれたし、勝利を収めることができた」とアカンジは説明した。
「全員が貢献できるよう、一人ひとりが最高のコンディションにあることが重要だ」
古巣マンチェスター・シティについて問われると、アカンジはこう付け加えた。「シティにいる友人たちとは連絡を取っているが、僕が集中しているのはインテル、これから戦う試合、そして僕たちの目標だけだ」
- SOPA Images
欧州では一戦一戦に集中する姿勢
インテルでの2シーズン目を迎えたアカンジは、昨季に国内タイトルを2つ獲得したクラブが進む方向に自信を持ち続けている。勝ち点16があれば上位8位以内に入れるとの予測もあるが、同DFはこの試合を重圧のかかる一戦と捉えることを否定した。
「そういう気持ちで試合に臨みたくはない」とアカンジは締めくくった。
「グループではまだ6試合残っている。だから、負ければ終わりの試合とは言えないけど、ファンの前で勝ちたい」
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