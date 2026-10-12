インテルのDFマヌエル・アカンジは、クラブ・ブルッヘとのUEFAチャンピオンズリーグ第2節を前に、インテル・トレーニングセンターで報道陣の取材に応じた。初戦でレアル・マドリーに敗れたインテルは、今季の欧州大会初勝利を目指し、サン・シーロでベルギーのクラブを迎え撃つ。

アカンジは、決勝トーナメントへの直接進出を決めるため、新方式のリーグフェーズで8位以内に入ることの重要性を強調した。

スイス人センターバックは、今後の欧州大会の試合を見据える前に、チームは火曜日の試合だけに集中しなければならないと訴えた。