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「及ばなかった」――プリシッチの精彩を欠いたW杯とポチェッティーノの期待外れ。ベルギー戦敗北で見た米代表の勝者と敗者。

Winners & losers
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Analysis
アメリカ合衆国 対 ベルギー
アメリカ合衆国
ベルギー
ワールドカップ
M. Pochettino
セルジーニョ・デスト
クリスティアン・プリシッチ

クリスチャン・プリシッチは精彩を欠き、マウリシオ・ポチェッティーノ監督の采配も及ばず、米国代表の快進撃はベルギー戦で幕を閉じた。

米国男子代表は、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でフォラリン・バログンが物議を醸すレッドカードを受けた後、約1週間にわたり騒動に巻き込まれた。議論は判定の妥当性から1試合の出場停止が執行猶予となった経緯まで及び、ホワイトハウスも関与を主張した。

結局、バログンは出場したが、チームメイトは期待に応えられず、米国代表はベルギーに1－4で敗れ、ワールドカップを去った。

「今日は我々の力が足りなかった」とマウリシオ・ポチェッティーノ監督は試合後に語った。「言い訳は不要だ。本来あるべきパフォーマンスを発揮できず、実力を示せなかった」。

ポチェッティーノ監督は、バログンの起用やドナルド・トランプ大統領のコメントが結果を左右したわけではないと繰り返し強調した。それでも、現実が変わるわけではない。国民の心を掴んだ米国代表のワールドカップの夢は、こうして幕を閉じた。

タイラー・アダムスは試合後FOXに「全力を尽くしたが、今日はベストな日ではなかった」と語った。

大会序盤から中盤にかけて、ポチェッティーノ率いるチームは優勝争いに絡める力があるように見えた。しかし、準備期間を通じて残っていた守備の欠点が最悪のタイミングで再発した。米国は4つの重大なミスを犯し、ベルギーはそのすべてを突き、スコアがさらに開いてもおかしくない内容だった。

「ベルギーは我々より優れていた。それだけの話だ。極めて明白だった」とポチェッティーノ監督は語った。

2002年以来突破できていない準々決勝の壁をまたしても越えられなかったことで、国内屈指の世代がなぜ次のステップへ進めなかったのか、疑問は避けられない。

「これは次のステージに進み、特別なことを成し遂げるチャンスだった。我々はそれを逃してしまった」とアダムスは語った。

GOALはシアトルの試合の勝者と敗者を分析する。


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：クリスチャン・プリシッチ

    プリシッチはここ10年弱、米国サッカー界の顔だ。チャンピオンズリーグ制覇など多くのタイトルを獲得し、米国最高のクラブ選手である。だが代表では、ランドン・ドノヴァンやクリント・デンプシーと肩を並べるようなワールドカップでの大活躍をまだ見せられていない。

    その機会を得るには2030年まで待つ必要があるかもしれない。ベルギー戦では59分間出場したもののシュート0本、チャンス創出0回、相手ペナルティエリア内でのボールタッチはわずか1回と存在感を示せなかった。後半早々に接触を受けて途中交代したが、この試合のパフォーマンスは今大会の彼を象徴していた。

    パラグアイ戦でのアシストやオーストラリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦での一瞬の輝きを除けば、今夏のUSMNTでトップ5にも入らなかったと指摘する声もある。 2026年も苦境は続いている。昨夏、代表がゴールドカップでチームワークを育んでいた間、彼が休養を取ったことが響いているとの声もある。他の選手たちがポチェッティーノのシステムに馴染んでいたこの大会で、彼は取り戻すのに苦労したのではないか。

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  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

    優勝者：ルディ・ガルシア

    ガルシア監督は、FIFAがバログンのレッドカードを撤回した決定に失望を表明。ベルギー代表が異議を唱えるのは、この試合のためだけでなくサッカーの未来のためだと語った。

    月曜にFIFAが上訴を却下したが、ガルシア監督は自ら行動した。

    ガルシア監督は試合後、「我々にとって重要なのは試合の戦略だ」と通訳を通じて語った。「我々は卓越したプレーと意欲、献身的な姿勢で戦い、今、前進している。我々にとって素晴らしい夜だった」

    ガルシアはレッドデビルズのシアトルでの敗北を許さず、前半はカウンター重視でケヴィン・デ・ブライネとジェレミー・ドクをベンチに置いた。後半45分、2人とロメル・ルカクを投入し、攻撃を強化した。

    この采配は成功した。ベルギーは速いマンマークでバログンを封じ、米国が攻勢を強めた隙を突いて得点を重ねた。ガルシア監督は3月の対戦が今回の準備に優位をもたらしたと語った。

    「我々は（今夜）彼らを圧倒した」とガルシア監督は語った。「3月の親善試合ですでに素晴らしいパフォーマンスを見せており、それが（今回の準備において）役立った。

    「我々はプレスをかけて相手を追い詰めた。3点目の場面のように、GKがミスをしたのも我々が迫ったからだ。前線へボールを運び、試合の流れを変えたかった」

    ポチェッティーノ監督の方が大会では有名だったが、ベスト16の試合ではガルシア監督が采配で上回ったのは明らかだ。


  • 優勝者：マリク・ティルマン

    ベルギーの先制点でアメリカの士気は少し落ちたが、ティルマンは違っていた。

    これが自身初のワールドカップであるにもかかわらず、彼はベテランさながらにベルギーの堅い中盤を突破し、フリーキックで再び魔法のようなプレーを見せた。わずかなディフレクションの幸運はあったものの、シュートの精度とスピードは抜群だった。

    守備でも安定感を見せ、チームに足りない攻撃意識も示した。月曜のUSMNTで、彼だけが光った。

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：セルジーノ・デスト

    デストは米国代表のワールドカップを支えてきた主力だ。しかし月曜日の試合は、代表で最も苦戦した一戦となった。

    本人が語る通り、彼は自由にプレーしてこそドリブルとスピードで守備の弱点をカバーできる。しかしベルギーはそこを突いた。2点目の失点は彼の責任が大きく、1点目も防げなかった。

    守備で圧力をかけられたPSVのスターは、攻撃で取り返そうと無理な前線へのボール運びを繰り返し、味方に届かないパスも散見された。大会を通じて米国代表を支えた彼にとって、悔しい一夜となった。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：マット・フリース

    フリーゼは前半、ハーフタイム直前にベルギーが主導権を握りかけた場面で好セーブを連発し、米国に生き残りの道を残した。しかし後半、すべてが崩れ去った。

    米国がまだ粘る中、フリーゼは自陣ペナルティエリアの端でボールを受け、ベルギーのプレッシャー下でもクリアせずキープを試みた。その判断は裏目。ゴール前でボールを奪われ、ハンス・ヴァナケンに簡単なフィニッシュを許し、米国は最悪のタイミングで3点目を失った。

    ポチェッティーノ監督の下で正GKとして定着したかに見えたが、次期サイクルを前に議論が再燃しそうだ。USMNTは20年にわたりチームを支えたティム・ハワードの後継者を見出せていない。

    GK問題は代表の課題であり続け、欧州で突出した選手がおらず、MLS勢ではフリースが最有力とされていた。W杯で好パフォーマンスを見せたマット・ターナーに継続してチャンスを与えるべきだったという声もあるが、近況は不安定で、すべてが彼自身の責任というわけではない。

    答えが現状のメンバーにあるのか、それとも若い世代から現れるのかは不明だ。それでも、USMNTがさらに前進するには、このポジションの課題を解決する必要がある。

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    敗者：マウリシオ・ポチェッティーノ

    ポチェッティーノは、その評判と選手陣の力を最大限引き出す手腕を買われ、巨額報酬で招聘された。就任直後、米国代表をどこまで導けるかと問われた彼は「少なくとも準々決勝まで」と自信を示した。

    その期待に照らせば、今回の結果は不十分だった。

    「敗退するのはただただ辛い」とポチェッティーノは通訳を通じて語った。「チームとして一緒に過ごせた時間は本当に楽しかったが、今日の結果は痛手だ」

    米国はカタール大会に続き、今回も自国開催のシアトルでベスト16敗退。大会中に待望のノックアウトステージ勝利はあったが、それは48チームに拡大された大会でラウンドが1つ増えたためでもある。

    もし月曜の試合で米国が本来の力を出していれば、もう少し楽観できただろう。しかし彼らは本領を発揮できず、準備不足も露呈した。これは、序盤2試合で自信を持って攻めたチームでも、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で粘ったチームでもなかった。最も注目された場面で屈したチームだった。

    「今日の我々は、大会を通じて質の高さを見せてきたあのチームとは別物だった」と彼は語った。「非常に悪い一日だった。チームとしても個人としても、我々の日ではなかった。こうしたことが時々起こることは受け入れなければならないが、ワールドカップでそれが起これば、もうチャンスはない……ノックアウトステージでそれが起これば、敗退だ」

    これは米国代表が現代のワールドカップで示した最悪の敗退パフォーマンスの一つだった。責任は監督にある。今大会で契約が切れるポチェッティーノ監督の去就は不透明だが、契約延長について問われると完全否定はしなかった。

    「私と連盟の関係は良好だが、今は契約について話す時期ではない」とポチェッティーノ。「まずは大会を振り返り、評価すべきだ。今後数週間で連盟が話し合いたいと言えば、その時は応じるつもりだ」

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    優勝者：チャールズ・デ・ケテラール

    シャルル・デ・ケテラールは、常に興味深いサッカー選手だった。メンタリティは「10番」そのものだが、身長6フィート4インチという体格はまるでセンターフォワードのために彫り上げられたかのようだ。時折、彼はその2つのアイデンティティの間で板挟みになり、自分が「ゲームメーカー」として活用されるべきか、「得点者」として活用されるべきか迷っているように見えた。その葛藤が、アタランタで居場所を見つける前のACミランでの苦難の時期を特徴づける一因となっていた。

    月曜日のアメリカ戦では、25歳の彼がまだ高いポテンシャルを秘めていることを示した。1点目は相手のミスによるものだったが、2点目はティム・リームを押し退け、力強いヘディングでネットを揺らした。大会初ゴールがチームにとって最高のタイミングで生まれた。