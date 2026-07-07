「及ばなかった」――プリシッチの精彩を欠いたW杯とポチェッティーノの期待外れ。ベルギー戦敗北で見た米代表の勝者と敗者。

米国男子代表は、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でフォラリン・バログンが物議を醸すレッドカードを受けた後、約1週間にわたり騒動に巻き込まれた。議論は判定の妥当性から1試合の出場停止が執行猶予となった経緯まで及び、ホワイトハウスも関与を主張した。

結局、バログンは出場したが、チームメイトは期待に応えられず、米国代表はベルギーに1－4で敗れ、ワールドカップを去った。

「今日は我々の力が足りなかった」とマウリシオ・ポチェッティーノ監督は試合後に語った。「言い訳は不要だ。本来あるべきパフォーマンスを発揮できず、実力を示せなかった」。

ポチェッティーノ監督は、バログンの起用やドナルド・トランプ大統領のコメントが結果を左右したわけではないと繰り返し強調した。それでも、現実が変わるわけではない。国民の心を掴んだ米国代表のワールドカップの夢は、こうして幕を閉じた。

タイラー・アダムスは試合後FOXに「全力を尽くしたが、今日はベストな日ではなかった」と語った。

大会序盤から中盤にかけて、ポチェッティーノ率いるチームは優勝争いに絡める力があるように見えた。しかし、準備期間を通じて残っていた守備の欠点が最悪のタイミングで再発した。米国は4つの重大なミスを犯し、ベルギーはそのすべてを突き、スコアがさらに開いてもおかしくない内容だった。

「ベルギーは我々より優れていた。それだけの話だ。極めて明白だった」とポチェッティーノ監督は語った。

2002年以来突破できていない準々決勝の壁をまたしても越えられなかったことで、国内屈指の世代がなぜ次のステップへ進めなかったのか、疑問は避けられない。

「これは次のステージに進み、特別なことを成し遂げるチャンスだった。我々はそれを逃してしまった」とアダムスは語った。

GOALはシアトルの試合の勝者と敗者を分析する。



