去就を示唆か？…レナール監督、W杯敗退でチュニジアの危機を語る

チュニジア代表のエルヴェ・レナール監督は、日曜日の朝に行われたワールドカップ・グループ6の第2戦で日本代表に0-4で敗れたことについて、大きな失望感を示した。

彼は各ライン、特に守備陣の「深刻な連携不足」が結果につながったと指摘した。

この結果、チュニジアは金曜未明に行われるオランダとの最終戦を待たずに大会を去ることになった。