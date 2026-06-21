去就を示唆か？…レナール監督、W杯敗退でチュニジアの危機を語る

チュニジア代表のエルヴェ・レナール監督は、日曜日の朝に行われたワールドカップ・グループ6の第2戦で日本代表に0-4で敗れたことについて、大きな失望感を示した。
彼は各ライン、特に守備陣の「深刻な連携不足」が結果につながったと指摘した。
この結果、チュニジアは金曜未明に行われるオランダとの最終戦を待たずに大会を去ることになった。
チュニジア代表のエルヴェ・レナール監督は、日曜日の朝に行われたワールドカップ・グループ6の第2戦で日本代表に0-4で敗れたことについて、大きな失望感を示した。
彼は各ライン、特に守備陣の「深刻な連携不足」が結果につながったと指摘した。
この結果、チュニジアは金曜未明に行われるオランダとの最終戦を待たずに大会を去ることになった。
モンテレー・スタジアムでの試合後、レナール監督はBN Sportsのインタビューで、開始4分の失点が 「選手たちの士気に大きな影響を与えた」と語った。また、日本代表を「ハイレベルなチーム」と評し、後半も守備の脆弱さが続き、チームが「完全に」ゴールを守り切れなかったことを認めた。
スウェーデンに5-1で大敗した後、サブリ・アル・ラムーシ監督の後任として就任した57歳のフランス人監督は「すべてのライン、特に守備に問題がある。選手間の連携不足が多数のミスを招き、その代償を払った」と続けた。
「今日のパフォーマンスは許容できるレベルではなく、ワールドカップの舞台にふさわしくなかった。その事実を認め、言い訳はしない」と強調した。
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レナール監督は、短期間でチームを準備させたことを認めつつ、チュニジア代表の過去の試合を多く観戦しており、アフリカ諸国を率いた経験からチュニジアサッカーに精通していると強調した。
ワールドカップ後の去就については「大会期間中のために来たので、今はコメントできない」と語り、大会後の続投を否定した。
また「責任を他人に転嫁するつもりはない。今日の試合については私が全責任を負う」と結んだ。これはチュニジアのラジオ局「ジュワハラFM」が公式サイトで伝えた内容である。
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チュニジア代表の主将エラス・サキリは、スウェーデン戦と日本戦でのチームのパフォーマンスが「恥ずべきものであり、容認できない」と率直に謝罪。ワールドカップの惨憺たる結果について、選手たちが全責任を負うと強調した。
ラジオ局「ジュワハラ」によると、サキリーは日曜日にモンテレイで行われた日本戦で4失点した後に「チュニジア国民に謝罪する。我々が責任を負う。期待されたレベルに達していなかった」と語った。
「カルタゴの鷲」の主将は「正直、この大会に出場するレベルにない。W杯へは長期的な準備が必要だ」と語った。
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また、チュニジアサッカーの発展には「ロードマップと将来計画」が必要だとし、ジュニア・ユース育成を軸に多面的な取り組みを進めるべきと語った。