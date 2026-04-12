チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でカンプ・ノウにアトレティコ・マドリードを迎え0-2で敗れたバルセロナは、第2戦をマドリードで戦うことになり、極めて不利な状況に立たされた。ホームでの第1戦を落としたチームが逆転勝利を収める例は、大会史上極めてまれだからだ。

データによると、ホームでの第1戦に負けたチームが逆転突破した例は115チーム中7チーム（約6％）しかない。

数字は厳しいが、ホームでつまずいてもアウェーで逆転した例は過去にある。その記憶がバルセロナとサポーターにわずかな希望を与える。