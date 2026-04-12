チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でカンプ・ノウにアトレティコ・マドリードを迎え0-2で敗れたバルセロナは、第2戦をマドリードで戦うことになり、極めて不利な状況に立たされた。ホームでの第1戦を落としたチームが逆転勝利を収める例は、大会史上極めてまれだからだ。
データによると、ホームでの第1戦に負けたチームが逆転突破した例は115チーム中7チーム（約6％）しかない。
数字は厳しいが、ホームでつまずいてもアウェーで逆転した例は過去にある。その記憶がバルセロナとサポーターにわずかな希望を与える。
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でカンプ・ノウにアトレティコ・マドリードを迎え0-2で敗れたバルセロナは、第2戦をマドリードで戦うことになり、極めて不利な状況に立たされた。ホームでの第1戦を落としたチームが逆転勝利を収める例は、大会史上極めてまれだからだ。
データによると、ホームでの第1戦に負けたチームが逆転突破した例は115チーム中7チーム（約6％）しかない。
数字は厳しいが、ホームでつまずいてもアウェーで逆転した例は過去にある。その記憶がバルセロナとサポーターにわずかな希望を与える。
1950年代半ば、ミランは逆転劇の第一章を刻んだ。1955-1956シーズン、欧州カップ戦（現UEFAチャンピオンズリーグ）1回戦第1レグでホームにドイツのザールブルクを迎え3-4で敗れた。
サン・シーロでの敗戦は早期敗退と思われたが、ミランはドイツで4-1と逆転し、合計7-5で突破。ホームでの敗北が必ずしも終わりではないことを示した。
1993-1994シーズン、ルーマニアのステアウア・ブカレストはクロアチアのザグレブ（現ディナモ・ザグレブ）と対戦。ホームの第1戦は2-1で落とし、第2戦も0-1と先行されたが、アウェーで3得点を挙げ3-2で逆転勝利。 2試合合計4-4ながら、アウェーゴールで上回り突破した。
逆転劇の常連、アヤックス・アムステルダム。1995-1996シーズンCL準決勝で本拠地でパナシナイコスに1-0で敗れた。終盤の1点がオランダ王者に苦杯を飲ませた。
しかし第2戦ではヤリ・リトマネンが早々に同点弾。さらにリトマネンとヌールディン・ワッターのゴールで3-0とし、決勝へ進んだ。
それから数年後、インテルはホームで敗れても逆転できることを示した。
2010-2011シーズン、インテルはサン・シーロでのラウンド16第1戦でバイエルンに0-1敗退。
アリアンツ・アレーナでの第2戦は、ネラッツーリにとって欧州の歴史に残る夜となった。サミュエル・エトーの先制点で幕を開けた。 一度は2－1と逆転されたものの、ウェスレイ・スナイデルとジョラン・パンデフのゴールで3－2とし、アウェーゴール差で勝ち抜けた。
2018-2019シーズンCL準々決勝、マンチェスター・ユナイテッド対パリ・サンジェルマン戦でも、同じ光景がより劇的に繰り返された。ホームのユナイテッドは2失点で0-2敗退。
誰もがパリの勝ち抜けを予想したが、ユナイテッドはパルク・デ・プランスで粘り強く戦った。ロメロ・ルカクが序盤と終盤に得点し、2試合合計を3－2とした。
後半アディショナルタイム、ケンビンビのハンドでPKを獲得し、ラッシュフォードが沈めて3－1。アウェーゴールルールで突破を決めた。ホームで2点以上負けて逆転したCL唯一の例だ。
現在ラッシュフォードはバルサにレンタル移籍中。歴史は繰り返されるか。
2018-2019シーズンもアヤックスは逆転劇を演じた。準々決勝第1戦でホームにレアル・マドリードを迎え1-2で敗れたが、第2戦では4-1で勝利し、合計5-3で勝ち上がった。
しかし2か月後、 しかし2か月後、アヤックスはトッテナムに逆転された。ロンドンで0-1、アムステルダムでも0-2とリードを許したが、ルーカス・モウラのハットトリックで合計3-3の引き分けとなり、アウェイゴール差でスパーズが決勝進出を決めた。 この逆転劇は、アヤックスサポーターにとって近年の歴史で最も痛烈な屈辱となった。
パリ・サンジェルマンは2023-2024シーズン準々決勝でホームでバルセロナに2-3で敗れたが、モンジュイックでの第2戦ではアラウホの退場を活かし4-1で逆転勝利し、バルセロナを敗退させた。
続く2024-2025シーズンもリヴァプール戦で同じ展開だった。ホームで0-1敗したが、アンフィールドで1-0勝利。PK戦を制し、初の欧州タイトルへ前進した。
数ある逆転劇に対し、未完の逆転劇として有名な試合がある。
2017-2018シーズン準々決勝、ユヴェントス対レアル・マドリード戦だ。トリノのホームでユヴェントスは0-3で敗れ、ロナウドの神がかったオーバーヘッドキックは夢の扉を閉ざした。
しかしユベントスは伯仲のベルナベウでマリオ・マンジュキッチの早々の2得点とブレーズ・マテウディの3点目で同点に追いついた。2試合合計3－3となり、スタジアムは黒と白の奇跡が起きるかと震撼した。 しかしアディショナルタイム、PKをロナウドが決め、劇的な幕切れとなった。
バルセロナはホームでアトレティコ・マドリードに0-2で敗れ、敵地での逆転突破へ3点差勝利、または2点差勝利での延長戦が必要だ。
数字上はほぼ不可能だが、ミラン、アヤックス、インテル、マンチェスター・ユナイテッド、そしてベルナベウで戦い抜いたユヴェントスの例は、 カタルーニャの人々は、たとえわずかな可能性でも、最後の1分まで逆転（リモンターダ）を信じ、戦い続けるチームがいる限り、夢は決して閉ざされないことを知っている。パレスチナの詩人マフムード・ダルウィーシュの言葉のように。
アラウホ：「審判？首位を独走したあの夜、
誰の目にも明らかなことがあった」。ヤマルがレアル・マドリードの伝説を
打ち破る。フリック：「リーガの行方はまだ決まっていない。アトレティコ戦に奇跡は必要ない」