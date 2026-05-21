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去るか、残るか？ セルティックに続き、レンジャーズも新監督探しへ。ダニー・ロールの去就に注目。
オールド・ファームのベンチでの監督交代
今夏の移籍市場では、レンジャーズの選手入れ替えが活発化すると予想される。2025-26シーズン、優勝争いから脱落しスコティッシュ・プレミアシップ3位に終わったチーム（宿敵との勝ち点差は10ポイント）は、戦力再編を進める見込みだ。
今季は暫定監督マーティン・オニール率いるセルティックが、近い将来新監督を迎える見込みだ。
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ロールはレンジャーズで安泰なのか、それとも交代が検討されるのか？
ラッセル・マーティン体制は17試合で終了し、10月に元シェフィールド・ウェンズデイ監督のロールを招聘したばかり。それでもレンジャーズも同じ道を歩むのか？
この質問を受けたハットン（元レンジャーズDF）は、casino zonder cruksと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「もちろん、セルティックは100%そうするだろう。彼らには監督が必要で、再建中だからなおさら急ぐべきだ。 監督を早く迎えれば、その哲学に合った選手を獲得し、将来計画を立てられる。
レンジャーズはダニー・ロール監督を続投させるはずだ。アンドルー・キャベナ会長も彼こそがチームを前進させると明言した。
「正直、彼はラッセル・マーティンからめちゃくちゃな状態を引き継いだ。それでも選手たちを絞り、目標まであと少しのところまで行った。ただ、最後に踏み切るメンタリティが足りなかった。
1月の補強でリーダーシップと経験を補い、チームを前進させた。この方針が夏にも続けば、さらに良くなるだろう。
今夏の移籍市場とプレシーズンも任せ、来季へ臨む価値がある。現時点では彼を信頼している」
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マッキネス、ハーツで再びタイトルを狙う
レンジャーズは、候補リストに名を連ねる元アイブロックス（レンジャーズ）のスター、デレク・マッキネスが当面就任できないため、ロールへの信頼を維持する方向で動く可能性がある。
最終戦で敗れた54歳のロールが来季もハーツでタイトルを目指すかと問われたハットンは「もちろん。素晴らしいシーズンだった」と語った。
トニー・ブルームが10年計画を掲げ、初年度でタイトル目前まで進んだ。ジェームズタウン・アナリティクスの支援で補強も成功し、無名リーグから獲得した選手が年間最優秀選手になっている。
問題は、その成功を再現し、さらに高い結果が期待されていることだ。彼らはそれを成し遂げられると感じており、マッキネスにとって来季は重要だ。チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指したいはずだ。」
ロールは2028年までアイブロックスと契約している。
ロールは2028年夏まで契約を結んでおり、レンジャーズで自身のスタイルを確立し、グラスゴーのブルー陣営が国内で支配を取り戻すための時間を与えられるはずだ。
ただし37歳の彼自身、最も注目され、絶え間ないプレッシャーにさらされている。2026-27シーズンに前向きな兆しと改善を示せなければ、厳しい質問は避けられない。