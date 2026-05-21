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Danny Rohl Rangers 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

去るか、残るか？ セルティックに続き、レンジャーズも新監督探しへ。ダニー・ロールの去就に注目。

レンジャーズ
ダニー・レール
デレク・マキネス
プレミアシップ
ハーツ

レンジャーズは、セルティックのように新監督を探すのではなく、ダニー・ロールを「信頼」する方針のようだ。アラン・ハットンはGOALに、混乱を引き継いだドイツ人監督に時間を与える価値があると語った。厳しいグラスゴーのファンは不満を表明し、ピッチ内外に疑問が投げられているが、クラブにはベンチでの安定を優先するよう求められている。

  • オールド・ファームのベンチでの監督交代

    今夏の移籍市場では、レンジャーズの選手入れ替えが活発化すると予想される。2025-26シーズン、優勝争いから脱落しスコティッシュ・プレミアシップ3位に終わったチーム（宿敵との勝ち点差は10ポイント）は、戦力再編を進める見込みだ。

    今季は暫定監督マーティン・オニール率いるセルティックが、近い将来新監督を迎える見込みだ。

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  • Danny Rohl Rangers 2025-26Getty

    ロールはレンジャーズで安泰なのか、それとも交代が検討されるのか？

    ラッセル・マーティン体制は17試合で終了し、10月に元シェフィールド・ウェンズデイ監督のロールを招聘したばかり。それでもレンジャーズも同じ道を歩むのか？

    この質問を受けたハットン（元レンジャーズDF）は、casino zonder cruksと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「もちろん、セルティックは100%そうするだろう。彼らには監督が必要で、再建中だからなおさら急ぐべきだ。 監督を早く迎えれば、その哲学に合った選手を獲得し、将来計画を立てられる。

    レンジャーズはダニー・ロール監督を続投させるはずだ。アンドルー・キャベナ会長も彼こそがチームを前進させると明言した。

    「正直、彼はラッセル・マーティンからめちゃくちゃな状態を引き継いだ。それでも選手たちを絞り、目標まであと少しのところまで行った。ただ、最後に踏み切るメンタリティが足りなかった。

    1月の補強でリーダーシップと経験を補い、チームを前進させた。この方針が夏にも続けば、さらに良くなるだろう。

    今夏の移籍市場とプレシーズンも任せ、来季へ臨む価値がある。現時点では彼を信頼している」

  • Derek McInnes Hearts 2025-26Getty

    マッキネス、ハーツで再びタイトルを狙う

    レンジャーズは、候補リストに名を連ねる元アイブロックス（レンジャーズ）のスター、デレク・マッキネスが当面就任できないため、ロールへの信頼を維持する方向で動く可能性がある。

    最終戦で敗れた54歳のロールが来季もハーツでタイトルを目指すかと問われたハットンは「もちろん。素晴らしいシーズンだった」と語った。

    トニー・ブルームが10年計画を掲げ、初年度でタイトル目前まで進んだ。ジェームズタウン・アナリティクスの支援で補強も成功し、無名リーグから獲得した選手が年間最優秀選手になっている。

    問題は、その成功を再現し、さらに高い結果が期待されていることだ。彼らはそれを成し遂げられると感じており、マッキネスにとって来季は重要だ。チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指したいはずだ。」

  • ロールは2028年までアイブロックスと契約している。

    ロールは2028年夏まで契約を結んでおり、レンジャーズで自身のスタイルを確立し、グラスゴーのブルー陣営が国内で支配を取り戻すための時間を与えられるはずだ。

    ただし37歳の彼自身、最も注目され、絶え間ないプレッシャーにさらされている。2026-27シーズンに前向きな兆しと改善を示せなければ、厳しい質問は避けられない。