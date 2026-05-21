去るか、残るか？ セルティックに続き、レンジャーズも新監督探しへ。ダニー・ロールの去就に注目。

ラッセル・マーティン体制は17試合で終了し、10月に元シェフィールド・ウェンズデイ監督のロールを招聘したばかり。それでもレンジャーズも同じ道を歩むのか？

この質問を受けたハットン（元レンジャーズDF）は、casino zonder cruksと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「もちろん、セルティックは100%そうするだろう。彼らには監督が必要で、再建中だからなおさら急ぐべきだ。 監督を早く迎えれば、その哲学に合った選手を獲得し、将来計画を立てられる。

レンジャーズはダニー・ロール監督を続投させるはずだ。アンドルー・キャベナ会長も彼こそがチームを前進させると明言した。

「正直、彼はラッセル・マーティンからめちゃくちゃな状態を引き継いだ。それでも選手たちを絞り、目標まであと少しのところまで行った。ただ、最後に踏み切るメンタリティが足りなかった。

1月の補強でリーダーシップと経験を補い、チームを前進させた。この方針が夏にも続けば、さらに良くなるだろう。

今夏の移籍市場とプレシーズンも任せ、来季へ臨む価値がある。現時点では彼を信頼している」