バルセロナがロドリに関心を示していると報じられる中、マテオ・コバチッチやタイジャニ・ラインデルスの獲得の可能性も相まって、マンチェスター・シティの中盤刷新をめぐる憶測は強まっている。

1月以降はたびたびベンチに置かれ、FAカップ決勝のメンバーからも外れたにもかかわらず、ニコはそうしたローテーションにこだわることなく、ボーンマスとの準決勝で決勝点を挙げたことを含め、自身の貢献に目を向ける姿勢を示した。

ニコはさらに、次のように語った。「自分にとって難しかったとは思わない。プレーするときは、本当にいい仕事ができていると思っている。いい例が、FAカップ準決勝だ。あの試合ではいいプレーができた。チャンスをもらうたびに、ベストを尽くそうとしてきた。

「FAカップ決勝では外れたけれど、僕たちは勝った。だから自分にとっては素晴らしい日だった。勝てばうれしい。僕の夢はタイトルを勝ち取ることだ。たとえ1試合も出場しなくても、来年チャンピオンズリーグで優勝できるなら、本当にうれしい」と強調した。