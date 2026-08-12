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厳格な主将規定が導入される中、新たにマンチェスター・シティを率いるエンツォ・マレスカにとって、アーリング・ハーランドが予想外の戦術的悪夢をもたらしている
新たな戦術的青写真
マレスカがマンチェスター・シティの監督として正式に任期をスタートさせ、チームに求める構造的な習慣に強く重点を置いている。46歳の指揮官は、ペップ・グアルディオラが残した土台を土台として発展させつつ、ピッチ全体に自身の緻密な規律を浸透させようとしている。
就任後の初期インタビューで大きな話題となっているのは、マレスカが試合中に求める複雑なコミュニケーションの連係だ。彼の哲学は絶対的なコントロールに基づいており、それは得点直後にチームがどう反応するかという点にまで及んでいる。
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タッチライン際での規律徹底
マレスカの指揮官としてのアイデンティティーの一部は、試合の緊迫した局面でチームのリーダー陣と直接連絡を取り続けることにある。本人は、イングランドのフットボール界でこれまで率いてきたクラブで成功裏に導入してきた具体的なルールを明かした。
「レスターとチェルシーでは、得点した時に主将は喜ぶためではなく、指示を受けるためにベンチへ来なければならないというルールを設けていた」とマレスカは説明。感情を爆発させることよりも戦術的な修正を優先する自身の考えを強調した。
ハーランドのジレンマ
『ニューヨーク・タイムズ』によると、このルールはこれまでの主将たちには問題なく機能してきた一方で、マレスカはエティハドでの新たなスターFWについて考える際、見事でユーモラスな留保を口にした。ノルウェー人の得点マシンが主将の役割を担う可能性は、ベンチにとって明らかに笑える運用上の悪夢をもたらしていた。
「それはいい質問だ」とマレスカは語った。「キャプテンがゴールを決めたら、その選手は喜んでいい。もしアーリングがキャプテンなら、くそっ、大変だ！ 問題になる。想像できるか？」と冗談を飛ばし、そのストライカーが必然的にゴールを決めてしまう習性を認めた。
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来季を見据えて
この微笑ましいやり取りの裏には、マレスカがマンチェスター・シティにもたらす強烈な戦術的こだわりが表れている。プレシーズンの準備が本格化する中、指揮官はボール保持時も非保持時も、すべての選手が自身の細かな要求を理解することを強く求めている。
新シーズン開幕が近づく中、チームがマレスカの手法にどう適応していくかに注目が集まる。ハーランドが実際にキャプテンマークを巻くことがあるのかは今後を見守る必要があるが、指揮官からのメッセージは明確だ。ピッチ上での仕事に終わりはない。
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