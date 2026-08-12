マレスカがマンチェスター・シティの監督として正式に任期をスタートさせ、チームに求める構造的な習慣に強く重点を置いている。46歳の指揮官は、ペップ・グアルディオラが残した土台を土台として発展させつつ、ピッチ全体に自身の緻密な規律を浸透させようとしている。

就任後の初期インタビューで大きな話題となっているのは、マレスカが試合中に求める複雑なコミュニケーションの連係だ。彼の哲学は絶対的なコントロールに基づいており、それは得点直後にチームがどう反応するかという点にまで及んでいる。