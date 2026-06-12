2026年ワールドカップ開幕戦で、ブラジル人主審ウィルトン・サンパイオはレッドカード3枚とイエローカード3枚を提示。試合は10対9で終了した。 審判が誰にも気づかれずに試合を乗り切れるという期待は消え去り、これがワールドカップの新たな混乱の始まりではないかという疑問も浮上している。
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厳格さか、混乱か？…ワールドカップの出場基準が、プレミアリーグの182選手を窮地に追い込む。
賑やかな幕開け
英紙「ザ・アスリート」によると、最近サッカーを見始めたファンは、この厳しい判定基準が今後も続くのか疑問に思うかもしれない。 審判団はラフプレーに厳しく、選手を次々と退場させている。2026年大会は残り102試合ながら、2018年と2022年の合計4枚のレッドカードにあと1枚と迫っている。
ただし同紙は、この傾向を断定するのは時期尚早とも指摘。大会2戦目のチェコ対韓国では、イエローカード1枚が試合終了間際の6分に出ただけだった。
ブラジル代表の監督は、決定機をどう生かしたのか？
アステカ・スタジアムで行われた試合で、審判サンバイオは後半開始直後、セトリーがメキシコのブライアン・グティエレスを意図せず倒し得点を阻んだとして退場を決断した。
審判分析では、故意かどうかは規則の適用に影響しない。セトリーは相手選手に過度に接近し接触して転倒させ、メキシコに得点を奪った。
試合終了間際に決定機を阻んだ2枚目のレッドカードは判断が難しい。セサル・モンテスがホリソ・ムダウに犯したファウルは故意だったが、規則上は同じ扱いとなる。 判定が微妙な場合、審判は通常より厳しい処分を選ぶ傾向がある。
同紙は、こうした意図的なファウルは相手が得点直前であることを認識してのものだと指摘する。そうでなければ相手をそのまま通過させるはずだ。もし攻撃選手が真の脅威でなければ、あれほど激しく倒すことはなかっただろう。
サンパイオは、選手の位置や動き、モダウが次にGKと1対1になり無妨害でシュートを打てるかを重視した。
南アフリカ選手はゴールからやや逸れており、直接ネットに向かっていなかった。これらの要素は判定を軽減するが、決定的なものではない。要は、そのファウルで「確実な」得点機が阻まれたのか、「可能性のある」にとどまったのかを審判団が判断しなければならない。
サンパイオ主審はアシスタントと短時間協議した末、モンテスにレッドカードを提示した。この判定が絶対的に正しいとは言い難いが、当時の状況では退場処分が最善の判断だった。
- AFP
イングランドとワールドカップでの審判判断の相違
この2つのケースの間に起きた3つ目の退場処分は、さらに物議を醸した。もしこれがイングランド・プレミアリーグの試合で起きていたなら、ほぼ同じ処分にはならなかっただろう。
場面は、ティンバ・ズワニがパスを受けペナルティエリアへ突進。ロベルト・アルファラドがブロックしたため、ズワニは相手を脇へ押しやった。その際、手のひらで相手の顔横を軽く叩いた。
一部の観戦者は、この行為は理解できるものであり、接触は比較的軽微で力もほとんどなかったと見ている。アルバラドはしばらく地面に倒れていたが、これはおそらくVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の確認を促すためだった可能性があり、その後すぐに立ち直った。
スローリプレイでは、故意に顔へ平手打ちをしたように見え、暴力行為と解釈する声もある。
プレミアリーグならFKかイエローカードの可能性もあるが、現在のW杯を含む多くの大会ではVARが介入し、レッドカードの可能性が高い。
プレミアリーグのスターたちのジレンマ
メキシコ、カナダ、米国で開催される本大会にはプレミアリーグから182選手が参加する。彼らは激しい競争に慣れており、審判もフィジカル重視のプレースタイルを容認する。
イングランドの審判は世界でも特に激しいタックルや上半身への接触を許容し、それがリーグの成功と人気を支えている。
選手たちは、今後1か月間の審判スタイルに迅速に適応する必要がある。激しいタックルはボールを奪ってもFKとなりやすく、イエローカードの基準も厳しい。
メキシコシティの試合では、競り合いで手を使うのを避け、全力タックルでボール以外と接触すると大きなリスクがある。
- AFP
大勢の前で話す難しさ
審判報告書は、審判間のコミュニケーションをより簡潔かつ明確にする必要性が急務であることを裏付けた。
審判は、カードをポケットにしまったままにしておきたい。特にVARで確認後に退場させる場合、スタジアムやテレビの視聴者に判断を説明しなければならない。
英語が母語でないサンバイオ主審は映像を説明する言葉を求め、明らかに躊躇した。その姿は見るに耐えず、説明が混乱を招く結果となった。
同紙によると、このアイデアが最初に提案された際、審判団にはNFL（アメリカンフットボール）方式を採用すべきとの声があった。その方式なら、次のような簡潔なアナウンスで済む。 「南アフリカ11番、暴力行為、レッドカード、メキシコにフリーキック」。詳細は少ないが、誰もが要点を理解し、試合はすぐに再開される。
現状では詳細な説明が求められており、ポルトガル語話者であるサンパイオ氏には困難で、英語ではほぼ不可能だった。
「月面の明瞭度」基準
現在、スポーツ界では「決定的な得点機会を妨げる行為」を禁じる規則を見直すべきだという声が上がっている。
同紙は、この反則で選手を退場させる必要性を疑問視し、ファウルの場所に関わらずPKを宣告する方が妥当だと主張した。その方が相手チームは失ったチャンスを取り戻せるという。
同紙はさらに、このルール変更でモンテスのような選手が致命的なミスを減らし、1対1ではPKよりGKが止めやすい分、選手もGKを信頼できるようになると指摘した。
同メディアは、プレミアリーグの退場基準が世界でも特に厳しく、他のレッドカードと同様に「月面からでも見えるほど明白」でない限りVARが介入しない旧ガイドラインを指摘した。
- AFP
プレミアリーグの類似事例
昨季プレミアリーグでは、ワールドカップ開幕戦と同じ位置で決定機を阻止する場面が2度あった。
1つ目は昨年5月、セルハースト・パークでの試合。ボーンマスのマルコス・シネシがクリスタル・パレスのイスマイラ・サールを妨害し、主審ガード・ジレットはフリーキックとイエローカードを提示した。VAR担当アレックス・チロヴィッチはレッドカードを推奨したが、ジレットはこれを無視した。 しかしギレット主審はこれを拒否し、判定を覆さなかった。
審判パフォーマンスを評価する主要審判委員会は3対2の多数決で、シネシを退場させなかった判定は誤り、VARのレッドカード勧告は正しかったと結論付けた。
2つ目は元日の試合で、トッテナムのDFクリスティアン・ロメロがブレントフォードのイゴール・ティアゴを倒した場面。
主審はこれを合法と判断しプレーを続行させた。VARのチロヴィッチも介入しなかった。
審判委員会は3対2の多数決で「フィールドの判定は誤りで、ロメロは退場とするべきだった」と結論づけ、チロヴィッチには「明白な誤りなので介入すべきだった」と通告した。
この僅差は、判定が白か黒かではなく、審判が慎重さを求められるグレーゾーンが多いことを示している。