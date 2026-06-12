アステカ・スタジアムで行われた試合で、審判サンバイオは後半開始直後、セトリーがメキシコのブライアン・グティエレスを意図せず倒し得点を阻んだとして退場を決断した。

審判分析では、故意かどうかは規則の適用に影響しない。セトリーは相手選手に過度に接近し接触して転倒させ、メキシコに得点を奪った。

試合終了間際に決定機を阻んだ2枚目のレッドカードは判断が難しい。セサル・モンテスがホリソ・ムダウに犯したファウルは故意だったが、規則上は同じ扱いとなる。 判定が微妙な場合、審判は通常より厳しい処分を選ぶ傾向がある。

同紙は、こうした意図的なファウルは相手が得点直前であることを認識してのものだと指摘する。そうでなければ相手をそのまま通過させるはずだ。もし攻撃選手が真の脅威でなければ、あれほど激しく倒すことはなかっただろう。

サンパイオは、選手の位置や動き、モダウが次にGKと1対1になり無妨害でシュートを打てるかを重視した。

南アフリカ選手はゴールからやや逸れており、直接ネットに向かっていなかった。これらの要素は判定を軽減するが、決定的なものではない。要は、そのファウルで「確実な」得点機が阻まれたのか、「可能性のある」にとどまったのかを審判団が判断しなければならない。

サンパイオ主審はアシスタントと短時間協議した末、モンテスにレッドカードを提示した。この判定が絶対的に正しいとは言い難いが、当時の状況では退場処分が最善の判断だった。