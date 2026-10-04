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厳しい戦いに！主将フェルナンデス、危険なノルウェーを倒すにはポルトガルが耐えなければならないと警告
フェルナンデスがポルトガルを率いてポルト帰還戦へ
ポルトガル代表主将のブルーノ・フェルナンデスが、エスタディオ・ド・ドラゴンで行われるUEFAネーションズリーグ・グループA4のノルウェー戦で、中盤の軸を担う。ポルトガルは開幕から3連勝を飾り、勝ち点9でグループ首位に立っている。
マンチェスター・ユナイテッドのMFは、直近のウェールズ、ノルウェー、デンマーク戦での勝利に大きく貢献した。
フェルナンデスは、スターレ・ソルバッケン率いるチームとの一戦も厳しい戦いになると見込んでいる。
主将、オスロでの勝利で守備面の働きを称賛
9月のノルウェー戦でのポルトガルの2-1勝利を振り返り、フェルナンデスはチームが苦しい時間帯を耐えなければならなかったと認めた。また、ホルヘ・ジェズス監督の下で見せた守備面の規律を評価する重要性を強調した。
フェルナンデスは、ポルトガルの最終ラインが試された場面で効果的に対応したと述べた。
「ノルウェーとの初戦は苦しい戦いを強いられた。相手は問題を引き起こすだけの高いクオリティーを持ったチームだった」とフェルナンデスは報道陣に語った。「実際に行われた守備の仕事は良かったし、それを認めて評価しなければならない。望んでいない形でチャンスを与えてしまったが、それでも同時に守備では非常に効果的に対応できた」
3人のMFがエスタディオ・ド・ドラゴンで試合の主導権を握ることを狙う
フェルナンデスは中盤のセンターでヴィティーニャ、ルベン・ネベスと連係し、ボール保持をコントロールしながら、ワイドのアタッカーであるラファエル・レオンとゴンサロ・ラモスにチャンスを供給する。ポルトガルはノルウェーのキーフォワード陣への供給源を断つことを狙う。
ポルトガルは直近5試合の国際試合で9ゴールを記録している。
主将は、勝利をつかむ鍵として中盤中央の支配を挙げた。
ポルトガル、グループステージ全勝維持に照準
フェルナンデスとチームメートは、ポルトで勝ち点3の獲得を目指し、ネーションズリーグ準々決勝進出に近づこうとしている。勝利すれば、この大会におけるポルトガルのホーム無敗記録は維持される。
ノルウェーは勝ち点3でグループA4の3位につけている。
試合開始はGMT18時45分。
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