9月のノルウェー戦でのポルトガルの2-1勝利を振り返り、フェルナンデスはチームが苦しい時間帯を耐えなければならなかったと認めた。また、ホルヘ・ジェズス監督の下で見せた守備面の規律を評価する重要性を強調した。

フェルナンデスは、ポルトガルの最終ラインが試された場面で効果的に対応したと述べた。

「ノルウェーとの初戦は苦しい戦いを強いられた。相手は問題を引き起こすだけの高いクオリティーを持ったチームだった」とフェルナンデスは報道陣に語った。「実際に行われた守備の仕事は良かったし、それを認めて評価しなければならない。望んでいない形でチャンスを与えてしまったが、それでも同時に守備では非常に効果的に対応できた」