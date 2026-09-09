ハーランドは、マンチェスター・シティが威圧的なホームの雰囲気を乗り越える上で見せた決意を称賛した。 Amazon Primeに対し、このストライカーは「難しい戦いだった。1対1の勝負だった。相手はトップチームだし、本当に印象的だった。

「彼らは素晴らしいフットボールをしていたから、そこは称賛に値する。でも、あらゆるプレッシャーがある中で、僕たちは最大の舞台で結果を出さなければならなかった。そして今日、それをやった。正直、前半は僕たちがコントロールしていたと思う。

「相手が少し高い位置に来た時はやややりにくさもあったが、僕たちは多くのチャンスを作った。僕はもっと多くのゴールを簡単に決められたはずだった。でも後半に僕たちは得点し、相手は25分ほど僕たちを押し込んできたが、それでも僕たちは持ちこたえ、最後は試合を終わらせた。

「こういう試合は勝たなければならないと思うし、今季は素晴らしいスタートを切っている。チャンピオンズリーグでは試合に勝たなければならない。そうでなければ突然すべてのプレッシャーがのしかかり、その後に何が起こるかは分からないからね」