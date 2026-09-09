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「厳しい戦いだった！」。アーリング・ハーランドが、記録に並ぶ2得点でポルトを沈めたマンチェスター・シティの粘り強さを称賛
ノルウェー人ストライカーが2得点を挙げる
マンチェスター・シティは火曜日の夜、エスタディオ・ド・ドラゴンで行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦で、ポルトに2-0で勝利した。ハーランドが狙い澄ましたヘディングで均衡を破ると、後半終盤にはゴール前至近距離から決めて追加点を挙げた。この好結果で勝ち点3を獲得し、エンツォ・マレスカ監督率いるチームは今季の完璧なスタートを維持した。
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ハーランド、チームの粘り強さを称賛
ハーランドは、マンチェスター・シティが威圧的なホームの雰囲気を乗り越える上で見せた決意を称賛した。 Amazon Primeに対し、このストライカーは「難しい戦いだった。1対1の勝負だった。相手はトップチームだし、本当に印象的だった。
「彼らは素晴らしいフットボールをしていたから、そこは称賛に値する。でも、あらゆるプレッシャーがある中で、僕たちは最大の舞台で結果を出さなければならなかった。そして今日、それをやった。正直、前半は僕たちがコントロールしていたと思う。
「相手が少し高い位置に来た時はやややりにくさもあったが、僕たちは多くのチャンスを作った。僕はもっと多くのゴールを簡単に決められたはずだった。でも後半に僕たちは得点し、相手は25分ほど僕たちを押し込んできたが、それでも僕たちは持ちこたえ、最後は試合を終わらせた。
「こういう試合は勝たなければならないと思うし、今季は素晴らしいスタートを切っている。チャンピオンズリーグでは試合に勝たなければならない。そうでなければ突然すべてのプレッシャーがのしかかり、その後に何が起こるかは分からないからね」
FWがアグエロの記録に並ぶ
ハーランドは決定的な2得点を挙げ、シティでのチャンピオンズリーグ通算36点目を記録した。これはクラブのレジェンドであるアグエロに並ぶ数字であり、同大会におけるクラブ歴代最多得点記録にわずか40試合で肩を並べた。
ロッカールームに根付く妥協なき文化を振り返り、ノルウェー代表FWはチームとして決して基準を下げてはならないと強調した。「僕たちはお互いに多くを求めなければならないし、試合に勝たなければならない。マンチェスター・シティでは試合に勝たなければならないし、タイトルも勝ち取らなければならない」
敵地の厳しい雰囲気の中で見せたチーム全体のパフォーマンスにマレスカが満足するかと問われると、ハーランドはこう付け加えた。「そうだといいね。難しい試合でアウェー勝利を収めた。この雰囲気を見てほしい。本当に信じられない瞬間もあった。彼が満足してくれていればいい」
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マンチェスター・ダービーがシティを待つ
ここまで公式戦4連勝を飾っているシティは、プレミアリーグに再び焦点を戻し、無傷のスタートをさらに伸ばそうとしている。ゴール前でのハーランドの決定力は、今週末に地元のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドと対戦する一戦でも再び重要な鍵を握るだろう。ポルトでの粘り強いアウェー勝利は、激しいマンチェスター・ダービーを前にした絶好の弾みとなる。
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