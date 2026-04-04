原点回帰……レアルで輝いたディアス、ムバッペの嵐に直面

スペイン紙『AS』によると、ディアスは今シーズン、レアル・マドリードにおいて完全な不在から強力な存在へと変貌を遂げたが、再び「控え」の立場に戻ることになる。このモロッコ人スターにとって、中間的な立場など存在しなかったシーズンだった。

同紙は、ディアスが長期間ベンチを温めるか、あるいは数試合連続で先発メンバーに名を連ねるかのどちらかであり、実際、国際試合中断前の直近5試合では、エムバペの欠場を利用し、アルビロア監督によってヴィニシウス・ジュニオールと並んで攻撃の要として起用され、目覚ましい成果を上げていたと指摘した。 しかし、キリアンの復帰に伴い、モロッコ人スターは新たなチャンスを待つため、「ゼロからのスタート」を余儀なくされるだろう。

そのチャンスはレアル・マヨルカ戦に訪れるかもしれない。アルビロア監督は、限られたローテーションの中でヴィニシウス・ジュニアを休ませる可能性について言及し、次のように語った。 「ヴィニは疲労を感じているが、それは当然のことだ。2026年の初めから一日も休んでいないと思う。土曜日の試合を控えた金曜日に彼の状態を見て、その時点で判断する」

この決定の直接的な影響を受けるのはモロッコ出身のスター選手だ。もしフィニシウスが起用されれば、ディアスはそのポジションをエムバペに譲らなければならない。しかし、ディアスには他の選択肢もある。バルベルデが出場停止で欠場する中、アルビロア監督は中盤の布陣を再編成する必要があり、元マンチェスター・シティの選手であるディアスはそのポジションでも適応できるからだ。