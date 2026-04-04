原点回帰……レアルで輝いたディアス、ムバッペの嵐に直面

レアル・マドリードのモロッコ人選手イブラヒム・ディアスは、フランス人FWキリアン・エムバペが復帰したことで、ベンチに回される可能性が高まっている。
これは、モロッコ人スターが直近の数試合でレアル・マドリードの先発メンバーとして目覚ましい活躍を見せた直後の出来事である。
レアル・マドリードのモロッコ人選手イブラヒム・ディアスは、フランス人FWキリアン・エムバペが復帰したことで、ベンチに回される可能性が高まっている。
これは、モロッコ人スターが直近の数試合でレアル・マドリードの先発メンバーとして目覚ましい活躍を見せた直後の出来事である。
スペイン紙『AS』によると、ディアスは今シーズン、レアル・マドリードにおいて完全な不在から強力な存在へと変貌を遂げたが、再び「控え」の立場に戻ることになる。このモロッコ人スターにとって、中間的な立場など存在しなかったシーズンだった。
同紙は、ディアスが長期間ベンチを温めるか、あるいは数試合連続で先発メンバーに名を連ねるかのどちらかであり、実際、国際試合中断前の直近5試合では、エムバペの欠場を利用し、アルビロア監督によってヴィニシウス・ジュニオールと並んで攻撃の要として起用され、目覚ましい成果を上げていたと指摘した。 しかし、キリアンの復帰に伴い、モロッコ人スターは新たなチャンスを待つため、「ゼロからのスタート」を余儀なくされるだろう。
そのチャンスはレアル・マヨルカ戦に訪れるかもしれない。アルビロア監督は、限られたローテーションの中でヴィニシウス・ジュニアを休ませる可能性について言及し、次のように語った。 「ヴィニは疲労を感じているが、それは当然のことだ。2026年の初めから一日も休んでいないと思う。土曜日の試合を控えた金曜日に彼の状態を見て、その時点で判断する」
この決定の直接的な影響を受けるのはモロッコ出身のスター選手だ。もしフィニシウスが起用されれば、ディアスはそのポジションをエムバペに譲らなければならない。しかし、ディアスには他の選択肢もある。バルベルデが出場停止で欠場する中、アルビロア監督は中盤の布陣を再編成する必要があり、元マンチェスター・シティの選手であるディアスはそのポジションでも適応できるからだ。
ディアスは、アルビロアの戦術において中盤の中心として頭角を現し始めた。レイオ・バジェカーノ戦でベリンガムが負傷した後、彼の代役として出場した際や、レアル・ソシエダ、オサスナ、ベンフィカ戦で出場機会を得た際にも、 やがて監督は彼を攻撃の中心に据えることとなり、特にシーズンにおける転機となり、チームの躍進のきっかけとなったセルタ・デ・ビーゴ戦では、その役割が明確になった。
それ以来、レアル・マドリードは勝利を収め続けており、ディアスもスタメンから外れることはなかった。彼は5試合連続で途中出場（計359分）を果たしており、これは彼がレアル・マドリードに加入して以来、最も長い連続出場記録となっている。 この急成長は予想外のものだった。というのも、彼はそれ以前の9試合連続でベンチを温め（その間の出場時間はわずか165分）、「バライドス」戦に先立つ2試合ではわずか3分しかプレーしていなかったからだ。
アルビロアはマヨルカ戦の記者会見で、このモロッコ人選手の能力を称え、次のように語った。 「彼はそれだけの価値があり、極めて重要な役割を果たしているので、今シーズン終了まで多くの出場時間を獲得し続けると確信している。先発出場時には多くのものをチームにもたらしてくれるし、途中出場でも貢献できる。彼は決して容易ではない状況から立ち直り、どう戦うべきかを知っていた。チャンスを与えられた時、彼がどのような選手であるかを証明してくれた」
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