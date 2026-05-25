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Girona FC v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Daniel Buse

翻訳者：

「厄介な問題」：FCバルセロナには、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンに関して、おそらく一つの解決策しかない。

ラ・リーガ
バルセロナ
マルク・アンドレ・テル・シュテゲン
ジローナ

マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンはバルセロナとの契約が残っているが、チームでの将来はない。そのため、バルサは放出を検討。ただし、現実的な選択肢はレンタル移籍だけだ。

スペインのスポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、2028年までカタルーニャのクラブと契約するテル・シュテーゲンの完全移籍は困難だという。 高額年俸と近年の怪我歴があるため、他クラブが完全移籍で獲得する可能性は低いという。 

  • バルセロナは昨夏、エスパニョールのジョアン・ガルシアを正GKとして獲得。テル・ステゲンは前半戦、背中の怪我で長期離脱し、ドイツ代表としてW杯に出場するため実戦経験を積もうと冬にジローナへレンタル移籍した。 

    しかし出場は2試合にとどまり、大腿部を痛めて長期離脱。結果としてワールドカップの夢は消えた。 

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  • Marc-Andre ter StegenGetty

    バルサがテル・シュテーゲンの年俸大部分を負担

    同紙によると、バルサはテル・シュテーゲンが復帰した際、同紙が「厄介者」と評したこのGKを再レンタルする方針だ。ジローナとの取引時と同様に、34歳の彼に興味を示すクラブが現れるには、バルサが再び年俸の大部分を負担する必要があるだろう。 

    ジローナは先週末ラ・リーガから降格したため、再レンタルは不可能だ。 

    テル・ステゲンは2014年にボルシア・メンヒェングラートバッハから1200万ユーロでバルセロナに移籍し、12年間プレーしている。 

  • FCバルセロナでのマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの記録：

    ゲーム： 423
    失点: 416
    無失点試合: 176