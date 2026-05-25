スペインのスポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』によると、2028年までカタルーニャのクラブと契約するテル・シュテーゲンの完全移籍は困難だという。 高額年俸と近年の怪我歴があるため、他クラブが完全移籍で獲得する可能性は低いという。
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「厄介な問題」：FCバルセロナには、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンに関して、おそらく一つの解決策しかない。
バルセロナは昨夏、エスパニョールのジョアン・ガルシアを正GKとして獲得。テル・ステゲンは前半戦、背中の怪我で長期離脱し、ドイツ代表としてW杯に出場するため実戦経験を積もうと冬にジローナへレンタル移籍した。
しかし出場は2試合にとどまり、大腿部を痛めて長期離脱。結果としてワールドカップの夢は消えた。
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バルサがテル・シュテーゲンの年俸大部分を負担
同紙によると、バルサはテル・シュテーゲンが復帰した際、同紙が「厄介者」と評したこのGKを再レンタルする方針だ。ジローナとの取引時と同様に、34歳の彼に興味を示すクラブが現れるには、バルサが再び年俸の大部分を負担する必要があるだろう。
ジローナは先週末ラ・リーガから降格したため、再レンタルは不可能だ。
テル・ステゲンは2014年にボルシア・メンヒェングラートバッハから1200万ユーロでバルセロナに移籍し、12年間プレーしている。
FCバルセロナでのマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの記録：
ゲーム： 423 失点: 416 無失点試合: 176