「厄介な問題」：FCバルセロナには、マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンに関して、おそらく一つの解決策しかない。

同紙によると、バルサはテル・シュテーゲンが復帰した際、同紙が「厄介者」と評したこのGKを再レンタルする方針だ。ジローナとの取引時と同様に、34歳の彼に興味を示すクラブが現れるには、バルサが再び年俸の大部分を負担する必要があるだろう。

ジローナは先週末ラ・リーガから降格したため、再レンタルは不可能だ。

テル・ステゲンは2014年にボルシア・メンヒェングラートバッハから1200万ユーロでバルセロナに移籍し、12年間プレーしている。