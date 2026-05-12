しかしその日、『Bild』紙は、オーストリア・ブンデスリーガの同クラブが、ガドゥー獲得のため、当初合意の2000万ユーロを上回る額を要求と報じた。同紙によると、ザルツブルクは基本移籍金約2500万ユーロに加え、400万～600万ユーロのボーナスを求めていたという。しかしスポーツディレクターのオーレ・ブックとラース・リッケンはこれを拒否した。 『ビルト』紙によると、現在は1950万ユーロで合意し、最大450万ユーロのボーナスが付く見込み。ガドゥーは5年契約にサインする。

「ジョアンは以前からよく知っており、パリ・サンジェルマン時代から注目していた。新シーズン開幕から重要な役割を担うだろう。 彼の資質と成長の可能性に確信を持っている」とリッケンは述べた。ブックは「ジョアンは現代的でフィジカルの強いセンターバックだ。ビルドアップに優れ、スピードもあり、さらに成長できる余地もある。守備陣にとって最適な補強となる」と強調した。

ガドゥは「BVBの一員になれて光栄です。早く黒と黄のユニフォームを着て、チームメイトやファンと共に成功を収めたい」と語った。