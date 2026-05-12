ボルシア・ドルトムントは、19歳のセンターバック、ジョアン・ガドゥの獲得を発表した。ガドゥは月曜日にメディカルチェックに合格し、RBザルツブルクから加入する。
翻訳者：
「即戦力で重要な役割を担う」：BVB、夏の大型移籍第1弾を正式決定
しかしその日、『Bild』紙は、オーストリア・ブンデスリーガの同クラブが、ガドゥー獲得のため、当初合意の2000万ユーロを上回る額を要求と報じた。同紙によると、ザルツブルクは基本移籍金約2500万ユーロに加え、400万～600万ユーロのボーナスを求めていたという。しかしスポーツディレクターのオーレ・ブックとラース・リッケンはこれを拒否した。 『ビルト』紙によると、現在は1950万ユーロで合意し、最大450万ユーロのボーナスが付く見込み。ガドゥーは5年契約にサインする。
「ジョアンは以前からよく知っており、パリ・サンジェルマン時代から注目していた。新シーズン開幕から重要な役割を担うだろう。 彼の資質と成長の可能性に確信を持っている」とリッケンは述べた。ブックは「ジョアンは現代的でフィジカルの強いセンターバックだ。ビルドアップに優れ、スピードもあり、さらに成長できる余地もある。守備陣にとって最適な補強となる」と強調した。
ガドゥは「BVBの一員になれて光栄です。早く黒と黄のユニフォームを着て、チームメイトやファンと共に成功を収めたい」と語った。
- Getty Images
BVBがガドゥを獲得：「この年齢で、すでにダヨ・ウパメカノより成長している」
ガドゥはすでにザルツブルクのファンに別れを告げた。「忘れられない思い出、瞬間、そして出会えた素晴らしい人々を胸にここを去ります。コーチ、スタッフ、チームメイト、支えてくれたクラブの皆に感謝します」とインスタグラムに綴った。
195cmの身長を活かし、2024年にパリ・サンジェルマンユースから加入。今季は公式戦33試合に出場し、ヨーロッパリーグでも国際経験を積んだ。
ドルトムントでは、戦力不足に陥るセンターバック陣を補強する。ニクラス・ズーレの現役引退、エムレ・カンの長期離脱、ニコ・シュロッターベックの去就が不透明なため、BVBは守備の要となる補強を急ぐ。
『ザルツブルガー・ナッハリヒテン』スポーツ副部長ミヒャエル・ウンフェルドルベン氏は「ガドゥは同年代のウパメカノよりすでに先を行っている」と評価する。
「彼はザルツブルク最高のセンターバックだ。並外れた才能とポテンシャルを持ち、1対1とヘディングに優れ、国際レベルで通用する要素を全て備えている。大きな移籍になるのは時間の問題だった」と5月初めにSPOXのインタビューで語った。