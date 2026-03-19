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「危険を感じろ」――バルセロナがニューカッスルに大勝した後、ティエリ・アンリが優勝を狙うチームたちにチャンピオンズリーグでの警告を発した
スポティファイ・カンプ・ノウでの「ブラウグラナ」の輝き
バルセロナがニューカッスルに合計スコア8-3で勝利したことは、チャンピオンズリーグでの勝ち抜きを決めただけでなく、同クラブが世界サッカーの頂点へと返り咲こうとしているという確信を再び呼び起こした。元FWのアンリはこのパフォーマンスに感嘆し、この結果が大会全体に無視できない衝撃を与えたと指摘した。
マグパイズ（ニューカッスル）との前半戦では若干の不安が見られたものの、ハーフタイムでの戦術的調整が決定的となった。フリック監督は、伝統的なバルサの華麗なプレーと、現代的な執拗なプレッシャーを融合させたチームを作り上げたようで、試合終盤にはプレミアリーグのチームを完全に圧倒した。
ヘンリー、後半の「圧倒的な」変貌を称賛
その圧倒的なパフォーマンスの規模を振り返り、アンリはこの夜が欧州サッカー界の勢力図に変化をもたらしたと主張した。フランス人元選手は解説者として、エディ・ハウ率いるチームを粉砕した後半の猛攻を目の当たりにしていた。
「起きたことは単なる勝利ではなく、世界的な大地震だ」と、バルサ・ユニバーサルが引用したヘンリーの言葉だ。「なんという後半戦だ！ 完全な変貌を遂げた。別人のようなチームだ。殺気立った決意が感じられた。これこそが真のバルセロナだ。彼らが本気を出せば、何でもできる。」
ドリームチームの余韻
ヘンリーはさらに踏み込み、このチームがヨハン・クライフが監督として変革期に築いた伝説的な基盤を反映し始めていると示唆し、チャンピオンズリーグにおけるバルサのライバルたちに対して厳しい警告を発した。
「彼らは信じられないほど素晴らしいチームだ。彼らのプレーを見ていると、『うわっ、本当に圧倒的だ！』と思ってしまう」とアンリは語った。「そしてホームでの彼らを見ると……まるでヨハン・クライフの『ドリームチーム』が戻ってきたかのようだ！ そんなバルセロナを止めること？ ほぼ不可能だ！ これがハンス・フリック率いるバルセロナの真の姿だ。チームが燃え上がれば、何も残さない。おめでとう、バルセロナ。ヨーロッパは、その脅威を肌で感じ始めている。」
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次は何が待っているのでしょうか？
ニューカッスル戦での勝利により、バルセロナはチャンピオンズリーグの準々決勝進出を決めた。準々決勝では、同国のライバルであるアトレティコ・マドリードと対戦することになる。しかしその前に、リーガ・エスパニョーラではラージョ・バジェカーノと「ロス・ロヒブランコス」との一戦が控えている。現在、カタルーニャのチームは首位に立ち、レアル・マドリードに4ポイントの差をつけている。
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