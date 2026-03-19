「危険を感じろ」――バルセロナがニューカッスルに大勝した後、ティエリ・アンリが優勝を狙うチームたちにチャンピオンズリーグでの警告を発した

バルセロナがニューカッスルに合計スコア8-3で勝利したことは、チャンピオンズリーグでの勝ち抜きを決めただけでなく、同クラブが世界サッカーの頂点へと返り咲こうとしているという確信を再び呼び起こした。元FWのアンリはこのパフォーマンスに感嘆し、この結果が大会全体に無視できない衝撃を与えたと指摘した。

マグパイズ（ニューカッスル）との前半戦では若干の不安が見られたものの、ハーフタイムでの戦術的調整が決定的となった。フリック監督は、伝統的なバルサの華麗なプレーと、現代的な執拗なプレッシャーを融合させたチームを作り上げたようで、試合終盤にはプレミアリーグのチームを完全に圧倒した。