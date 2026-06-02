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「危険は常に潜んでいる」――元チームメイトが語る、クリスティアーノ・ロナウド。ポルトガル出身の「史上最高の選手」は、一部の分野で衰えを見せる一方で、他の分野ではいまだ成長を続けている。
得点マシンへと進化する
ポルトガルのメディア『A BOLA』の取材に応じた元GKリカルドが、ロナウドの驚異的な進化を語った。2人は2006年W杯で共に戦った。現在は代表GKコーチとしてチームに復帰しているリカルドは、10代で背番号17を背負った頃からキャプテンがどのように変化したかを説明。身体的な変化だけでなく、プレースタイルの適応を強調した。 「以前ほど速くないかもしれない。200km/hだったのが今は195km/hくらいだ」と冗談を飛ばしたリカルドは、純粋なウインガーだった彼が絶対的な得点マシンに変わったと語った。
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危険は常に潜んでいる
48歳の監督は、ベテランFWの闘志は全く衰えていないと強調した。リカルドによると、バロンドールを5度受賞したこの選手の献身と情熱は20年前と変わらないという。 センターフォワードへの転向が、彼を最高峰の舞台で長く活躍させ続けてきた。リカルドは、かつてのチームメイトについてこう語った。「背番号17だった彼と、今41歳で7を背負う彼を比べても、献身、責任感、思いやり、情熱は変わらない。 フィジカルも技術も精神力も衰えなければ、クリスは今も破壊的な存在で、常に危険を孕む。彼を表現する言葉はもはやない。二度と現れない唯一無二の存在だからだ」
キャンプならではの独特な雰囲気
チームメイトからコーチへ立場を変えたリカルドは、かつて共にプレーしたスーパースターを指導する難しさを認める。「私はよく彼と話し、今でも同僚として接する。仮面はない。あの親密さは以前と変わらないし、偽れない」と語る。 トレーニング、休息、栄養管理で自分たちに厳しく、クリスは誰より厳しい」と語った。多くのタイトルを獲得しながらも、彼はポルトガル初となるW杯制覇という夢を追い続けている。
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ロナウドとポルトガルは今後どうなるのか？
ポルトガルは6月6日にチリ、10日にナイジェリアと親善試合を行い、準備を進める。その後、グループKで6月17日にコンゴ民主共和国、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアと対戦し、優勝を目指す。