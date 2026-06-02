48歳の監督は、ベテランFWの闘志は全く衰えていないと強調した。リカルドによると、バロンドールを5度受賞したこの選手の献身と情熱は20年前と変わらないという。 センターフォワードへの転向が、彼を最高峰の舞台で長く活躍させ続けてきた。リカルドは、かつてのチームメイトについてこう語った。「背番号17だった彼と、今41歳で7を背負う彼を比べても、献身、責任感、思いやり、情熱は変わらない。 フィジカルも技術も精神力も衰えなければ、クリスは今も破壊的な存在で、常に危険を孕む。彼を表現する言葉はもはやない。二度と現れない唯一無二の存在だからだ」