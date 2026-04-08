「危険な道」――ラミネ・ヤマル、バルセロナでの「不適切な」行動を指摘される

外部からの批判にもかかわらず、バルセロナのフリック監督は若きスターへの支持を貫いている。ドイツ人指揮官は、ヤマルの感情的爆発を規律の問題ではなく、並外れた闘争心の表れと位置づけてきた。

「忘れてはならないのは、ラミネはまだ18歳だということだ。彼のプレーは素晴らしいが、まだ18歳に過ぎない」とフリック監督は語った。「私が彼を交代させると、腹を立てたり不満を抱いたりすることもある。感情的な面もあるが、問題ない。 我々は彼を支え、成長を手助けしている。見守らなければならない。誰もが注目するのは、彼が素晴らしい選手だからだ。だが、彼はまだ18歳。誰にでも過ちはある。我々は常に彼を守る。彼は将来、最高の選手になるだろう」