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「危険な道」――ラミネ・ヤマル、バルセロナでの「不適切な」行動を指摘される
バルボア、ヤマルの「間違った」態度を痛烈に批判
元レアル・マドリードのハビ・バルボアは、スポーツ番組『エル・チリンギート』で、バルセロナの18歳スターについて語った。メトロポリターノでの試合で示した態度に失望し、「才能あっても、公の場でわがままなのは正当化できない」と指摘した。
「選手がどのチームに所属するかで、我々が何を擁護するかが変わる様子を見るのは興味深い」と語り、レアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールが受ける批判と比較した。そして「それは間違っている。ラミン・ヤマルがやっていることは、私には間違っているように思える」と結んだ。
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「誰かが彼に教えてやるべきだ」
バルセロナがアトレティコに2-1で勝利した試合で、ロベルト・レヴァンドフスキが決勝点を挙げた際、チームメイトが喜ぶ中、ヤマルは輪に加わらず直前のプレーに不満を示した。 バルボア氏は、これが単発の出来事でなく、ボールが回ってこないときに不満を示す彼の行動パターンだと指摘した。
「彼は危険な道を歩んでいる。誰かが彼にそう伝える必要がある」と解説者は語った。
フリックが若き逸材を擁護
外部からの批判にもかかわらず、バルセロナのフリック監督は若きスターへの支持を貫いている。ドイツ人指揮官は、ヤマルの感情的爆発を規律の問題ではなく、並外れた闘争心の表れと位置づけてきた。
「忘れてはならないのは、ラミネはまだ18歳だということだ。彼のプレーは素晴らしいが、まだ18歳に過ぎない」とフリック監督は語った。「私が彼を交代させると、腹を立てたり不満を抱いたりすることもある。感情的な面もあるが、問題ない。 我々は彼を支え、成長を手助けしている。見守らなければならない。誰もが注目するのは、彼が素晴らしい選手だからだ。だが、彼はまだ18歳。誰にでも過ちはある。我々は常に彼を守る。彼は将来、最高の選手になるだろう」
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世界的なスターとしてのプレッシャーへの対処
ヤマルには、彼の年齢では前例のないプレッシャーがかかっている。バルセロナでの活躍だけでなく、スペインの象徴としての役割も求められる。先日、エジプトとの親善試合で反イスラムチャントをした人種差別主義者を非難した。戦術的な要求に加え、こうした社会問題に対応するのは非常に難しい。バルサがリーガとチャンピオンズリーグのタイトルを狙い、シーズン終盤を迎える今、すべての目がこの若き天才に向いている。