ピッチ内外で混乱が続くなかでも、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、イタリアの荒天にまったく動じていない。遠征を前にメディアに対応した指揮官は、雨がチームの準備に与える影響を軽視した。「いや、私から今すぐ何か言うことはない。雨には慣れている」とキャリック監督は語った。「この状況を最大限に生かすよ！」

キャリック監督は、クラブの歴史の中でも低調なスタートを受け、自身の立場についても言及した。オールド・トラッフォードの首脳陣から全面的な支持を得ており、自分に求められることも理解していると強調した。「安心させてもらう必要はない。状況はかなり明確だ」と説明した。「自分の役割も責任も分かっている。うまくいっているときも、改善が必要なときも、誰かに教えてもらう必要はない」

「現実は分かっているし、それに何の問題もない。すべてがうまく回り、収まるべきところに収まるには、試合に勝たなければならないことも分かっている。支持されていると感じる。そうだ、そう感じない理由があるだろうか。クラブの全員と非常に良い関係を築いている。その点で問題はない」



