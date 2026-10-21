Getty
翻訳者：
危険な気象状況を警告する警報でコモ戦の開催が危ぶまれる中、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグの試合日程が大混乱に陥る恐れ
豪雨でスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャのピッチに被害の恐れ
イタリア当局はロンバルディア州全域に、危険な悪天候を示すオレンジ警報を発令した。火曜日に降り始めた雨は絶え間なく同地域を襲い、予定されている欧州大会の試合の開催が危ぶまれている。PA通信のサイモン・ピーチ記者によると、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで予定されているキックオフまでに、降水量は最大64ミリに達する見込みだ。
大雨でピッチは水浸しとなっており、落雷の恐れも安全面の懸念を強めている。スタジアムの4つのスタンドのうち屋根があるのは1つだけで、観戦に訪れるサポーターにとっては厳しい夜になりそうだ。厳しい天気予報にもかかわらず、コモの関係者は現時点で、直前の中止を避けられる程度までピッチの水がはけると楽観視している。
- (C)Getty Images
ユナイテッド、躍進するコモとの対戦を前に負傷者続出の危機
試合が行われれば、マンチェスター・ユナイテッドは、元アーセナルMFセスク・ファブレガス監督が率いる好調のコモとの厳しい一戦に臨む。セリエAのコモは上昇傾向にあり、かつてマンチェスター・ユナイテッドに所属したDFウィリー・カンブワラも在籍している。
アウェーのユナイテッドは、多くの主力を欠いた状態でイタリア入りした。火曜日の練習をトップチームの6選手が欠席し、欧州での3試合目を前に選手層が手薄になっている。欠席者にはマーカス・ラッシュフォード、コビー・メイヌー、リサンドロ・マルティネス、ルーク・ショーら主力のほか、エイデン・ヘブンとパトリック・ドルグも含まれる。
負傷者が増え続けていることは、イングランドの名門にとって低調な今季にさらなる追い打ちとなっている。今季は公式戦でわずか2勝にとどまり、40年間で最悪のシーズン序盤を過ごしている。
キャリック、天候とプレッシャーへの懸念を一蹴
ピッチ内外で混乱が続くなかでも、マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、イタリアの荒天にまったく動じていない。遠征を前にメディアに対応した指揮官は、雨がチームの準備に与える影響を軽視した。「いや、私から今すぐ何か言うことはない。雨には慣れている」とキャリック監督は語った。「この状況を最大限に生かすよ！」
キャリック監督は、クラブの歴史の中でも低調なスタートを受け、自身の立場についても言及した。オールド・トラッフォードの首脳陣から全面的な支持を得ており、自分に求められることも理解していると強調した。「安心させてもらう必要はない。状況はかなり明確だ」と説明した。「自分の役割も責任も分かっている。うまくいっているときも、改善が必要なときも、誰かに教えてもらう必要はない」
「現実は分かっているし、それに何の問題もない。すべてがうまく回り、収まるべきところに収まるには、試合に勝たなければならないことも分かっている。支持されていると感じる。そうだ、そう感じない理由があるだろうか。クラブの全員と非常に良い関係を築いている。その点で問題はない」
- Getty Images Sport
キャリック体制が正念場に
ユナイテッドはチャンピオンズリーグの開幕2試合で勝ち点3を獲得したものの、現在は瀬戸際に立たされている。天候が許すならば、イタリアで結果を残すことが、欧州での勢いを維持し、コーチングスタッフへの高まる厳しい視線を和らげるために不可欠だ。
大幅にメンバーを入れ替えてこの試合を乗り切るには、極めて高い戦術的規律が求められる。スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャのピッチが水浸しになれば、戦力を欠くキャリックのチームは、今季を立て直すために従来のプレーを捨て、消耗の激しいフィジカルな戦いに臨まなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。