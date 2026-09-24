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危機を回避！ ロナウド、批判を笑い飛ばし、感情的なリスボン帰還で通算1000ゴールを目標に据える
ロナウドがウェールズ戦を展望、ポルトガルはタイトル防衛を開始へ
ポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウドが、木曜日にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで行われるウェールズ戦のUEFAネーションズリーグ初戦を前に、ポルトガル・フットボール・サミットで報道陣の取材に応じた。キャリアが始まったスタジアムに戻った39歳は、母国を代表して戦うことへの強い情熱を口にした。
ロナウドは、新たに就任したジョルジェ・ジェズス監督を歓迎し、ポルトガルを野心的な新時代へ導く存在として支持を表明した。
また、このFWは前監督ロベルト・マルティネスを称賛しつつ、15日間で4試合という厳しい日程に向けてチームの準備は万全だと強調した。
- AFP
CR7、代表チームでの1000得点目を目標に
さらなる歴史に照準を合わせるクリスティアーノ・ロナウドは、1,000ゴール到達への決意をあらためて示した一方で、その追求を不健全な執着にはしないと強調した。アル・ナスルのFWは、ポルトガル代表のユニフォームを着てキャリア通算1,000点目を決めることが、キャリア最大のハイライトになると認めた。
また、自身の名声に頼るのではなく、パフォーマンスを通じて本当に違いを生み出すために代表にいるのだと強調した。
「そこに到達したいし、到達すると、もう認めている」とロナウドは述べた。「代表で1,000点目を決めることは、またひとつの美しい物語の集大成になるだろう。私は違いを生み出し、戦力になるから代表に来ている」
主将が批判に反論し、引退をめぐる話題にも言及
代表引退をめぐる執拗なメディアの監視や憶測について問われたロナウドは、敵対的な報道を笑い飛ばし、自分は世界中のサポーターから寄せられる圧倒的な愛情にしか目を向けていないと主張した。また、自身のキャリアがまもなく終わる可能性があることは認めつつも、今この瞬間を厳格に生き続けていると語った。
主将は、連盟や監督がもはや自分を必要としなくなれば、争うことなく身を引く考えを明確にした。
「いくつかのチャンネルは私を攻撃し、潰そうとしてくる。だが、それは無理だ。ショットガンでも持ってこない限りね。もっとも、その場合でも私は弾をかわすだろう」とロナウドは冗談めかして語った。「彼らが私を当てにしなくなった日、私は自分のボールを持って去る」
- AFP
ポルトガル、リスボンでネーションズリーグ初戦へ
ポルトガルは木曜夜、リスボンのエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでウェールズを迎え、2026-27シーズンのUEFAネーションズリーグA初戦に臨む。セレソンはその後、10月4日にエスタディオ・ド・ドラゴンでノルウェーと対戦する。
ロナルドはジョルジェ・ジェズス監督の下で攻撃陣をけん引し、自国の大会初戦白星発進に貢献することを目指す。
このベテランFWは、自身が持つ代表通算得点記録のさらなる更新を狙っている。
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