ポルトガル代表主将クリスティアーノ・ロナウドが、木曜日にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで行われるウェールズ戦のUEFAネーションズリーグ初戦を前に、ポルトガル・フットボール・サミットで報道陣の取材に応じた。キャリアが始まったスタジアムに戻った39歳は、母国を代表して戦うことへの強い情熱を口にした。

ロナウドは、新たに就任したジョルジェ・ジェズス監督を歓迎し、ポルトガルを野心的な新時代へ導く存在として支持を表明した。

また、このFWは前監督ロベルト・マルティネスを称賛しつつ、15日間で4試合という厳しい日程に向けてチームの準備は万全だと強調した。