危機に瀕するニューカッスル：エディ・ハウ監督へのプレッシャー、移籍を希望するスター選手、サウジアラビアの資金削減の可能性が重なり、マグパイズは深刻な問題に直面している。

タイズサイドが抱える問題は新戦力の獲得だけではない。複数の主力選手が同時に去る可能性が目前に迫っている。ボーンマス戦前会見でハウ監督は「契約満了が近づく選手や、クラブに尽くしてきたベテランが今シーズンで退団するかもしれない」と述べ、事実上認めた。 夏に去る選手が出るのも、クラブでは自然な流れだ。

「だから『サイクルの終わり』と言われるのも理解できます。具体的にどうなるかは分かりません。常に不確定です。夏の移籍市場を予測し、『こうなる』と断言することはほぼ不可能です。私が監督を務めてきたどの移籍期間でも不可能でした。サッカー界の動向は予測が難しいからです」

この言葉だけでは、セント・ジェームズ・パークの暗雲を晴らすには不十分だ。シーズン終盤を迎え、移籍を希望するスターたちの献身性にも疑問が生まれるだろう。土曜の試合後、自身が語った「情熱」をチームが共有しているか問われた際、ハウは7秒間沈黙した。

彼が指すのはサンドロ・トナリ、ブルーノ・ギマランイス、ティノ・リブラメント、アンソニー・ゴードンだろう。キエラン・トリッピアーの退団は既定路線で、ベテランDFファビアン・シャーも去る可能性がある。さらに、ウォルテマデやウィッサも1年で放出されるという報道もある。

トナリはアーセナルやマンチェスター・ユナイテッド、ギマランイスはマンチェスター・シティのグアルディオラ監督から高い評価を受けている。リブラメントもアーセナルとシティが注目しており、放出が濃厚だ。

一方、ゴードンは移籍が迫っていると噂される最新の大物だ。バイエルン・ミュンヘンは評価額7500万ポンド（1億100万ドル）のイングランド代表ウインガーを左サイドでルイス・ディアスと競わせたいと熱望しており、ゴードンも移籍に前向きとされる。現時点では、ウォルテマデはバイエルンやチェルシーへの移籍が漠然と噂されているだけだ。