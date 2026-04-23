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Newcastle crisis GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

危機に瀕するニューカッスル：エディ・ハウ監督へのプレッシャー、移籍を希望するスター選手、サウジアラビアの資金削減の可能性が重なり、マグパイズは深刻な問題に直面している。

Analysis
ニューカッスル
エディ・ハウ
アンソニー・ゴードン
サンドロ・トナーリ
プレミアリーグ
アーセナル 対 ニューカッスル
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ニューカッスルのシーズンは崩壊寸前だ。プレミアリーグ残り5試合で深刻な不振に陥り、チャンピオンズリーグ圏より降格圏に近い。欧州カップ戦出場への望みも急速に薄れている。さらに、エディ・ハウ監督への圧力が高まり、チームは舞台裏でも混乱している。

昨季のカラバオ・カップ制覇後、セント・ジェームズ・パークのサポーターはハウ監督を無条件に支持していた。しかし現在、ニューカッスルはリーグ14位で欧州および国内カップ戦からも敗退。このため、彼が今夏以降もチームを率いる適任者なのかに疑問が湧いている。

サウジアラビア資本の支援があっても、プレミアリーグやUEFAの財務規制が戦力不足の原因だとの声が多かった。だが連敗で風向きが変わり、土曜のボーンマス戦では試合終了のホイッスルとともにブーイングが飛んだ。

ハウ監督も認めるように、チームは大幅な刷新を控えており、複数の主力が移籍を希望。さらに監督の去就が不明瞭なうえ、オーナーが財政緊縮で優先順位を見直しているとも報じられ、今夏はタインサイドに大きな混乱が予想される。

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    降格申請書

    ニューカッスルは今年、悪夢のようなスタートを切った。2026年のフォーム・テーブルでは17位。降格が確定したウルブズに2ポイント差で、降格圏のすぐ上に留まっている。

    土曜のボーンマス戦でも2-1で敗れリーグ3連敗。サンダーランドとのダービーを含む直近11試合で8敗だ。年明け以降の成績は、降格圏のトッテナムより悪い。

    FAカップとカラバオカップはマンチェスター・シティに、チャンピオンズリーグはバルセロナにそれぞれ敗れ、国内も欧州も夢は消えた。特にカンプ・ノウでの16強戦第2戦は2-7の完敗だった。

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    流れが変わる

    在任中、ハウは低迷期でもセント・ジェームズ・パークの熱心なサポーターから絶大な支持を得てきた。降格危機を救い、2度のチャンピオンズリーグ出場権獲得、そして2025年のウェンブリーでリヴァプールを破り70年ぶり主要タイトルを取った功績があるためだ。しかし、今回は状況が異なる。

    しかし連日の敗戦で信頼は揺らぎ、週末の試合ではブーイングが飛んだ。チームは現在も欧州圏内の5位とわずかな差だが、現状の調子では出場権獲得は難しい。

    ポッドキャスト『The Rest is Football』でクラブのレジェンド、アラン・シアラーはこう語った。「エディには厳しい状況だ。試合後のインタビューやタッチラインでの姿を見ると、彼はもう戦いたいのか、チャンスが与えられるのか疑問だ。

    「条件が同じなら残留してほしくないか？ 彼にそのチャンスがあるか、また彼は望んでいるか？ ニューカッスルは彼を手放すのか？ 残念ながら、来季も彼が指揮する姿は想像できない。インタビューを見ても、闘志があるかは確信持てない」

  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    「究極の失望」

    ハウ監督の続投かどうかは、まだ不明だ。スカイ・スポーツによると、2015-16シーズンの降格以来の最下位が迫るニューカッスルでも、シーズン終了まで解任は検討されないという。

    ボーンマス戦の敗北前、彼は仕事への「情熱」が「非常に、非常に強い」と語っていたが、この結果を受けてトーンが変わった。

    「11試合中8敗は許容できない」と会見で語った。「勝つことが単純な解決策だが難しい。流れは我々から離れており、重要な局面で感じる。ゴール前のチャンスが少なく、守備も不十分だ。 まだそのレベルに達していない。これは組織の問題で、同じことを繰り返し言わざるを得ないのが大きなフラストレーションだ」

    ブーイングについて問われると、落胆した様子のハウ監督はBBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』に語った。「サポーターの期待に応えられず残念だ。応援に来てくれる人々を失望させていると感じることが最もつらい。批判は受け入れるしかない」。

    さらに「世界中に多くのファンがいるクラブだからメディアの注目も大きい。勝つためにやっているのは理解している。皆が感じるフラストレーションも分かる。結果はどうであれ、自分のモチベーションは変わらない。選手を成長させ、勝てるチームを作りたい」と語った。

  • Newcastle United v AFC Bournemouth - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    移籍の失敗

    昨夏、アレクサンダー・イサクが不和の末に退団して以来、ニューカッスルが巨費を投じて獲得した攻撃陣のほとんどが期待に応えていない。この状況がハウ監督の立場をさらに追い詰めている。 後任確保に向けた補強にも深く関与したが、ニック・ウォルテメイド、ヨアン・ウィッサ、アンソニー・エランガの3人は総額約1億8000万ポンド（約2億4300万ドル）を投じた割に結果を出していない。

    ウォルテメイドは序盤に好スタートを切ったものの、年明け以降は調子を落とし、リーグ戦では12月のチェルシー戦以来得点を挙げていない。 ウィッサは膝の怪我で前半戦を欠場し、復帰後も本調子ではなく、2026年も国内リーグで得点を挙げていない。その間、ゴードンやオスラが代役を務めた。

    エランガも2024-25シーズンにノッティンガム・フォレストで見せた安定感を失い、アシストは1のみ。ウイングも務める攻撃的MFジェイコブ・ラムジーも足首のけがで新環境への適応が遅れている。

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    迫りくる大移動

    タイズサイドが抱える問題は新戦力の獲得だけではない。複数の主力選手が同時に去る可能性が目前に迫っている。ボーンマス戦前会見でハウ監督は「契約満了が近づく選手や、クラブに尽くしてきたベテランが今シーズンで退団するかもしれない」と述べ、事実上認めた。 夏に去る選手が出るのも、クラブでは自然な流れだ。

    「だから『サイクルの終わり』と言われるのも理解できます。具体的にどうなるかは分かりません。常に不確定です。夏の移籍市場を予測し、『こうなる』と断言することはほぼ不可能です。私が監督を務めてきたどの移籍期間でも不可能でした。サッカー界の動向は予測が難しいからです」

    この言葉だけでは、セント・ジェームズ・パークの暗雲を晴らすには不十分だ。シーズン終盤を迎え、移籍を希望するスターたちの献身性にも疑問が生まれるだろう。土曜の試合後、自身が語った「情熱」をチームが共有しているか問われた際、ハウは7秒間沈黙した。

    彼が指すのはサンドロ・トナリ、ブルーノ・ギマランイス、ティノ・リブラメント、アンソニー・ゴードンだろう。キエラン・トリッピアーの退団は既定路線で、ベテランDFファビアン・シャーも去る可能性がある。さらに、ウォルテマデやウィッサも1年で放出されるという報道もある。

    トナリはアーセナルやマンチェスター・ユナイテッド、ギマランイスはマンチェスター・シティのグアルディオラ監督から高い評価を受けている。リブラメントもアーセナルとシティが注目しており、放出が濃厚だ。

    一方、ゴードンは移籍が迫っていると噂される最新の大物だ。バイエルン・ミュンヘンは評価額7500万ポンド（1億100万ドル）のイングランド代表ウインガーを左サイドでルイス・ディアスと競わせたいと熱望しており、ゴードンも移籍に前向きとされる。現時点では、ウォルテマデはバイエルンやチェルシーへの移籍が漠然と噂されているだけだ。

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOLAFP

    サウジアラビアの先行き不透明感

    これらの移籍収入の多くは、プレミアリーグの「利益・持続可能性規則（PSR）」に苦慮するニューカッスルの補強資金と収支バランスに充てられる見込みだ。 しかし、クラブの苦境は、オーナーであるサウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）」の先行き不透明感が背景にある。PIFはイランとの対立や2034年ワールドカップ開催などの経済的要因で資金繰りを見直している。

    先週、クラブ会長兼基金理事のヤシール・アル・ルマイヤン氏は「一部の取引や投資」を見直していると表明。さらに、サウジ・プロリーグ強豪アル・ヒラルの持分70％を2億7600万ポンド（3億7300万ドル）で売却したことも判明した。 さらに、2022年にPGAツアーに対抗して設立された高コストのLIVゴルフへの出資も、衝撃的に打ち切る準備が進められているという。

    BBCは「PIFがニューカッスルへのコミットメントを維持し、今回の見直しでクラブに影響はない」と伝えている。それでも、セント・ジェームズ・パークでは大きな変動の夏になるとの見方が強く、資金削減が移籍市場に波及するかどうか注目される。嵐の目にあるタイズサイド（ニューカッスル）は、さらに激動の時代を迎えるようだ。

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