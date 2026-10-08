舞台裏の緊張関係が、調査報道記者ロマン・モリーナ氏の公式Xアカウントで明るみに出された。

開催国の連盟と大会主催者がアウェーチーム陣営に課した一連の厳しい制約について説明しながら、モリーナ氏はこう記した。「ベナンに対するアルゼンチン連盟（そして選手たち）の『敬意』。ボーナスはなく、生み出された収益からは1サンチームも還元されず、ユニフォーム交換もなく、写真も1枚もなく、さらにはアルゼンチン側の通路に入ることも禁止された！

「すべては、単なる小道具のように扱われた人々を踏み台にしてビジネスをするためだ」