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翻訳者：
「単なる小道具のように扱われた」 ベナン、アルゼンチン戦後にユニフォームや写真、収益分配を受けられなかった疑い】
アウェーサポーターは試合後、冷淡な扱いに耐えた
ベナン代表の合宿は、エスタディオ・モヌメンタルでのアルゼンチン戦後に受けた扱いに落胆したと報じられている。ブエノスアイレスで行われた感情のこもった一戦は、ホームのアルゼンチンにとってメッシの輝かしい代表キャリアを祝う盛大な舞台となった。だが、試合終了のホイッスルが鳴ると、ゲルノト・ロール監督のチームは完全に締め出され、名高い相手と交流する機会を一切与えられなかった。
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記者が広範な移動面の制約を明かす
舞台裏の緊張関係が、調査報道記者ロマン・モリーナ氏の公式Xアカウントで明るみに出された。
開催国の連盟と大会主催者がアウェーチーム陣営に課した一連の厳しい制約について説明しながら、モリーナ氏はこう記した。「ベナンに対するアルゼンチン連盟（そして選手たち）の『敬意』。ボーナスはなく、生み出された収益からは1サンチームも還元されず、ユニフォーム交換もなく、写真も1枚もなく、さらにはアルゼンチン側の通路に入ることも禁止された！
「すべては、単なる小道具のように扱われた人々を踏み台にしてビジネスをするためだ」
波紋が、以前からあった移動面での不満をさらに深めている
試合後の冷遇は、ブエノスアイレスでの移動やホテルの手配の不備に対するそれ以前からの不満に続き、アウェーチーム陣営で高まっていた怒りに拍車をかけるだけだった。報道によれば、この完売となったショーケースからアフリカ勢には金銭的な補償も一切認められず、選手とスタッフは運営全体に強い憤りを募らせていたという。サッカーの祭典として宣伝されていたエキシビションは、ピッチ上では開催国が主導権を握って3-0の快勝を収め、後味の悪い結末となった。
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アフリカ勢は競争上の目標に再び焦点を当てる
大西洋を越えて失意の遠征を強いられたロール監督は、今後のアフリカネーションズカップ予選に向けて、速やかにチームを立て直さなければならない。ベナンのテクニカルスタッフは、アルゼンチン代表相手に後半だけで3失点を喫したことを受け、守備面の大きな綻びに対処する必要がある。大陸大会での競争の場に戻る中で好結果をつかむことは、チーターズにとって士気を立て直し、ピッチ外の混乱を乗り越えるための絶好の機会となる。
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