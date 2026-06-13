単なる大会ではない。2026年ワールドカップはサウジアラビア代表の未来を描く。

ワールドカップ開幕まであと2ヶ月を切ったタイミングで、サウジアラビアサッカー協会はフランス人のエルヴェ・レナール監督を解任し、ギリシャ人のゲオルギオス・ドニスを新監督に任命し、周囲を驚かせた。

この決定は3月の合宿結果を受けてのものだ。エジプトに0-4、セルビアに1-2で敗れ、W杯での戦いに不安が残っていた。

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準備期間は短く、ドニスには構想を練る余裕がないまま、結果が求められる。

それでも直近の親善試合で好結果を残し、一部ファンに自信を取り戻させた。