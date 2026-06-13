単なる大会ではない。2026年ワールドカップはサウジアラビア代表の未来を描く。

ワールドカップは各代表チームの力を測る場とされるが、サウジアラビア代表にとって2026年の大会は、ただ世界最大の祭典に戻る以上の意味を持つ。
直近の数か月で技術面や運営面で多くの変更があり、チームは岐路に立たされている。そのため、今回の大会はコーチングスタッフだけでなく、今後の代表プロジェクト全体を占う試金石となるだろう。
ワールドカップは各代表チームの力を測る場とされるが、サウジアラビア代表にとって2026年の大会は、ただ世界最大の祭典に戻る以上の意味を持つ。
直近の数か月で技術面や運営面で多くの変更があり、チームは岐路に立たされている。そのため、今回の大会はコーチングスタッフだけでなく、今後の代表プロジェクト全体を占う試金石となるだろう。
ワールドカップ開幕まであと2ヶ月を切ったタイミングで、サウジアラビアサッカー協会はフランス人のエルヴェ・レナール監督を解任し、ギリシャ人のゲオルギオス・ドニスを新監督に任命し、周囲を驚かせた。
この決定は3月の合宿結果を受けてのものだ。エジプトに0-4、セルビアに1-2で敗れ、W杯での戦いに不安が残っていた。
関連記事：サウジメディア「モロッコは混乱状態、ブラジルに勝つのは難しい！」
準備期間は短く、ドニスには構想を練る余裕がないまま、結果が求められる。
それでも直近の親善試合で好結果を残し、一部ファンに自信を取り戻させた。
ドニスは個人的な成果やサウジアラビア代表での好スタートを目的にワールドカップに臨んでいると考える人もいる。しかし現実はもっと複雑だ。
このギリシャ人監督は、自身の将来だけでなく、困難な時期に彼と契約したサウジアラビアサッカー連盟の判断も守らなければならない。その判断は発表以来、批判されてきた。
代表チームが好結果を残せば、ドニスは信頼を得て、アジアカップ後もプロジェクトを続けるチャンスを得るだろう。
逆に結果が出なければ、彼は失敗の最初の犠牲者となるだろう。彼の就任は、代表チームのイメージを挽回するための緊急措置だったからだ。
これは監督だけでなく、この決定に多大な信用を賭けたサウジアラビアサッカー連盟の幹部たちにも責任がある。
近年は代表チームの不振や技術的判断の失敗が相次ぎ、批判を受けてきた。
そのため、W杯での成功は将来計画を進め、次期代表構築へつながる。
一方で、結果が出なければ、期待の高いサウジアラビア国内では運営体制の大規模な変更につながる恐れもある。
グループステージはウルグアイ、スペイン、カーボベルデとの3試合だけだと考える人もいる。だが、これらの試合の結果は今後何年も影響を及ぼす可能性がある。
サウジアラビア代表は次のラウンド進出だけでなく、新しい戦術アイデンティティを確立し、最近の変更が正しかったことを示すために戦う。
関連記事：元サッカー連盟理事「嘘」がハムダッラーの危機を招いた…ジッダでは不当な扱いを受けた！
さらに、今後数年間代表を率いる世代全体の選手を評価し、最高レベルでどれほどプレッシャーに耐えられるかを測る場にもなる。
ドニスの去就や協会幹部の進退、代表チームのアイデンティティを巡る議論も交差し、大会の重みは増す。
だからこそ、アメリカで戦う「グリーン」の一分一秒は、結果や数字以上の意味を持つ。そこで起こる出来事が、今後のサウジアラビア代表の姿を左右するからだ。