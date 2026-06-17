退場前、ズワネはメキシコ戦で存在感を示せなかった。出場8回、成功パス5本、地上戦0勝。

この目立たないパフォーマンスにもかかわらず、バファナ・バファナのヒューゴ・ブルース監督は退場処分に強い不満を示した。 「2枚目のレッドカードは議論の余地がある」とブルース監督は試合後、記者団に語った。「メキシコの選手が我が選手をブロックしていた。判定は受け入れるが、レッドカードを出すほどではなかった」。