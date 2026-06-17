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Moataz Elgammal

翻訳者：

南アフリカ代表のスター選手は、メキシコ戦でのレッドカードにより3試合の出場停止となり、ワールドカップグループステージ残りを欠場する。

南アフリカ
T. Zwane
メキシコ 対 南アフリカ
メキシコ
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チェコ 対 南アフリカ
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南アフリカ代表MFテンバ・ズワネは、2026年W杯メキシコ戦でレッドカードをを受け、FIFAから3試合の出場停止処分を受けた。36歳のベテランはグループステージ残りを欠場し、決勝トーナメント進出を目指すヒューゴ・ブルース監督率いるチームに大きな痛手となった。

  • ベテランのプレイメーカーが去り、大きな穴が残った

    ズワネは2026年ワールドカップ初戦のメキシコ戦でレッドカードをを受け、FIFAから3試合の出場停止処分を受けた。この処分により、36歳のベテラン司令塔はグループステージ残りを欠場。ヒューゴ・ブルース監督率いるチームにとって大きな損失だ。 代表55試合で12得点を挙げたベテランの不在は、攻撃陣に大きな穴を開ける。チームはグループAの残り試合を、攻撃の要である彼抜きで戦わなければならない。

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    懲戒委員会が標準的な出場停止処分を延長

    ESPNによると、FIFA懲戒委員会はズワネ選手への出場停止を1試合から3試合に増罰した。この決定には上訴できる。ズワネ選手は6月11日、アステカ・スタジアムでの試合に61分に入替出場したが、出場は23分で終わった。 84分、VAR確認後、攻撃中のバファナ・バファナがロベルト・アルバラドに対し腕を上げたとして退場となった。FIFAはこれを「重大な反則」と認定し、一発退場の自動停止に加えてさらに2試合の出場停止を科した。

  • ソフトなレッドカードが出る前の統計上の苦戦

    退場前、ズワネはメキシコ戦で存在感を示せなかった。出場8回、成功パス5本、地上戦0勝。

    この目立たないパフォーマンスにもかかわらず、バファナ・バファナのヒューゴ・ブルース監督は退場処分に強い不満を示した。 「2枚目のレッドカードは議論の余地がある」とブルース監督は試合後、記者団に語った。「メキシコの選手が我が選手をブロックしていた。判定は受け入れるが、レッドカードを出すほどではなかった」。

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    南アフリカ、チェコ戦へ準備進む

    技術スタッフはズワネの退場にまだ不満だが、ブルース監督はシトレへのレッドカードは正当だと認めた。南アフリカは木曜日、アトランタでチェコと対戦する。両チームとも巻き返しを狙う。チェコは初戦で韓国に1－2で敗れ、アフリカ勢は戦力が大きく削がれているため、この試合は必須の勝利だ。

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