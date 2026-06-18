南アフリカはまだ勝ち残りの望みがある！終盤にテボホ・モコエナがPKを決め、バファナ・バファナはチェコとのワールドカップ戦で貴重な引き分けを勝ち取った

試合は低調で予想通りの展開だったが、終了10分前に突如動きが出た。83分、タペロ・マセコの18ヤードのシュートがペナルティエリア内でパヴェル・スルチの肘に当たった。

直ちに与えたPKをモコエナが冷静に決め、後半消極的だったチェコに痛烈な同点弾を突き刺した。