Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

南アフリカはまだ勝ち残りの望みがある！終盤にテボホ・モコエナがPKを決め、バファナ・バファナはチェコとのワールドカップ戦で貴重な引き分けを勝ち取った

南アフリカ
ワールドカップ
テボホ・モコエナ
チェコ
チェコ 対 南アフリカ

テボホ・モコエナの後半終了間際のPKで南アフリカはチェコと1－1で引き分け、2026年ワールドカップ出場の望みを繋いだ。この結果、両国とも決勝トーナメント進出の可能性を残した。

  • アトランタで勝ち点を分け合う

    南アフリカとチェコは初戦でそれぞれメキシコと韓国に敗れ、早期敗退を避けるためにこの試合では負けられなかった。結果的にアトランタでの一戦は引き分けに終わり、両国は最終戦に勝てばベスト32進出の可能性が残った。

    • 広告
  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    試合序盤のチェコの先制点は、試合を盛り上げるには至らなかった。

    ミハル・サディレクは開始6分で今大会最速の先制点を挙げ、チェコにリードをもたらした。しかしチェコは直後に守りに徹し、南アフリカは攻撃のリズムをつかめず、中盤は混雑。観客にとっては精彩を欠く展開となった。

  • 試合終盤のPKが、慎重な戦術の代償となった

    試合は低調で予想通りの展開だったが、終了10分前に突如動きが出た。83分、タペロ・マセコの18ヤードのシュートがペナルティエリア内でパヴェル・スルチの肘に当たった。

    直ちに与えたPKをモコエナが冷静に決め、後半消極的だったチェコに痛烈な同点弾を突き刺した。

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    グループ最終戦の結果がノックアウトステージ進出を左右する。

    バファナ・バファナは90分間ほとんどチャンスを作れなかったが、攻撃に消極的なチェコを考えると終盤の同点弾は妥当だった。この引き分けでグループは混沌。両チームは1ポイントで並び、最終戦では南アフリカが韓国、チェコがメキシコと対戦する。


ワールドカップ
南アフリカ crest
南アフリカ
RSA
大韓民国 crest
大韓民国
KOR
ワールドカップ
チェコ crest
チェコ
CZE
メキシコ crest
メキシコ
MEX