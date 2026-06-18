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南アフリカはまだ勝ち残りの望みがある！終盤にテボホ・モコエナがPKを決め、バファナ・バファナはチェコとのワールドカップ戦で貴重な引き分けを勝ち取った
アトランタで勝ち点を分け合う
南アフリカとチェコは初戦でそれぞれメキシコと韓国に敗れ、早期敗退を避けるためにこの試合では負けられなかった。結果的にアトランタでの一戦は引き分けに終わり、両国は最終戦に勝てばベスト32進出の可能性が残った。
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試合序盤のチェコの先制点は、試合を盛り上げるには至らなかった。
ミハル・サディレクは開始6分で今大会最速の先制点を挙げ、チェコにリードをもたらした。しかしチェコは直後に守りに徹し、南アフリカは攻撃のリズムをつかめず、中盤は混雑。観客にとっては精彩を欠く展開となった。
試合終盤のPKが、慎重な戦術の代償となった
試合は低調で予想通りの展開だったが、終了10分前に突如動きが出た。83分、タペロ・マセコの18ヤードのシュートがペナルティエリア内でパヴェル・スルチの肘に当たった。
直ちに与えたPKをモコエナが冷静に決め、後半消極的だったチェコに痛烈な同点弾を突き刺した。
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グループ最終戦の結果がノックアウトステージ進出を左右する。
バファナ・バファナは90分間ほとんどチャンスを作れなかったが、攻撃に消極的なチェコを考えると終盤の同点弾は妥当だった。この引き分けでグループは混沌。両チームは1ポイントで並び、最終戦では南アフリカが韓国、チェコがメキシコと対戦する。