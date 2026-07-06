フランスがパラグアイに1-0で勝った後、ムバッペは自身への人種差別的中傷に強く反論した。セレスティ・アマリラ上院議員がXに、彼の生い立ちや出自を疑問視する投稿をしたのだ。フランス代表主将は声明で、議員の資質と自国イメージへの影響を指摘した。

「あなたは卑劣な女性であり、その地位にふさわしくない」とSNSに書き込んだ。

あなたはパラグアイを代表する存在ではない。この大会で情熱と名誉を注ぎ込んできたあの国を。あなたの無謀さと厚かましい人種差別によって、世界中の人々はすでに、このワールドカップでパラグアイの選手たちが成し遂げた道のりと歴史的な奮闘を忘れてしまった。その代わりに、自国に最悪のイメージを与える無能な女性ばかりが注目を集めているのだ。

私は、彼女のような人間が憎悪や人種差別を世界中に広める自由を、決して許さない。」