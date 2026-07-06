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「卑劣で無能な女だ！」――キリアン・ムバッペがパラグアイ政治家の「厚かましい人種差別」に反撃。フランスサッカー連盟も「犯罪的で非難すべき」発言で訴訟へ。
ムバッペ、「卑劣な」政治家を非難
フランスがパラグアイに1-0で勝った後、ムバッペは自身への人種差別的中傷に強く反論した。セレスティ・アマリラ上院議員がXに、彼の生い立ちや出自を疑問視する投稿をしたのだ。フランス代表主将は声明で、議員の資質と自国イメージへの影響を指摘した。
「あなたは卑劣な女性であり、その地位にふさわしくない」とSNSに書き込んだ。
あなたはパラグアイを代表する存在ではない。この大会で情熱と名誉を注ぎ込んできたあの国を。あなたの無謀さと厚かましい人種差別によって、世界中の人々はすでに、このワールドカップでパラグアイの選手たちが成し遂げた道のりと歴史的な奮闘を忘れてしまった。その代わりに、自国に最悪のイメージを与える無能な女性ばかりが注目を集めているのだ。
私は、彼女のような人間が憎悪や人種差別を世界中に広める自由を、決して許さない。」
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卑劣な侮辱が世界的な怒りを巻き起こしている
論争は、パラグアイの荒いプレースタイルが批判された試合後に始まった。試合終了後、ムバッペがパラグアイのGKを無視したと報じられると、アマリヤ上院議員は「この野蛮人は文字も知らない。母乳の代わりにココナッツをしゃぶり、最も教養のある存在はチンパンジーだった」と怒って罵倒した。
さらに彼女は、このフランス人スターを「フランス人になりすました植民地支配下のカメルーン人であり、恨み深く、成金で、傲慢で、醜い」と罵倒した。サッカーファンではないと認めつつも、パラグアイ代表がピッチ上でその選手に暴行を加えなかったことを残念がった。
FFFが法的措置に乗り出す
フランスサッカー連盟（FFF）は代表キャプテンを擁護し、この発言を犯罪と断じた。公式声明で、同連盟は国際舞台で同種の発言が処罰されないまま終わらないよう法的措置を取る意向を示した。
FFFは検察庁への告発手続きを進めており、声明で次のように述べた。「パラグアイのセレステ・アマリヤ上院議員がキリアン・ムバッペに対して発した人種差別的な発言は極めて卑劣であり、到底容認できない。このような発言は犯罪であり、どこであれ訴追されるべきだ。 当連盟は検察庁に告発し、法的措置を取る。」
「当連盟は、キャプテンや選手たち、そしてこうした憎悪発言のすべての被害者を全面的に支援する。FFFはこれまで以上に、人種差別を含むあらゆる差別と闘う。こうした発言は、発した本人だけでなく、拡散した者の名誉も傷つける。フランス代表選手はフランスそのものを代表している。侮辱されているのは、我々の国である。」
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レ・ブルーへの組織支援
フランスサッカー連盟（FFF）の法的措置に加え、ムバッペはフランス政府からも強い支持を受けている。マリーナ・フェラーリスポーツ大臣は、FFFのフィリップ・ディアロ会長と共に、ワールドカップの一戦後に上院議員が吐いた暴言を「非難すべき」と糾弾した。
法的手続きが進む中、代表チームはモロッコとの準々決勝へ向け準備を進め、差別への反対を一致団結して示している。
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