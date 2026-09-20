元イングランド代表のアンドロス・タウンゼントが、タイでグラウンド整備用機材に絡む衝撃的な事故に見舞われながらも、奇跡的に重傷を免れた。35歳のウインガーは、PTプラチュワップのパッタニFC戦を前に、ティンスラノン・スタジアムで重量のあるピッチローラーにひかれた。

この異例の衝突事故は、PTプラチュワップの選手たちがピッチ上で試合前の準備を行っていた際に起きた。

タウンゼントはタッチライン際で空中でのバックヒールを試みた後、動いていたローラーに真正面からはねられ、股関節と太ももを負傷した。