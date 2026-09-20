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翻訳者：
半身の恐怖！ 元イングランド代表ウインガーのアンドロス・タウンゼントが試合前の衝撃的なアクシデントでピッチローラーにひかれる
元イングランド代表ウインガーがピッチローラーの異例の事故に巻き込まれる
元イングランド代表のアンドロス・タウンゼントが、タイでグラウンド整備用機材に絡む衝撃的な事故に見舞われながらも、奇跡的に重傷を免れた。35歳のウインガーは、PTプラチュワップのパッタニFC戦を前に、ティンスラノン・スタジアムで重量のあるピッチローラーにひかれた。
この異例の衝突事故は、PTプラチュワップの選手たちがピッチ上で試合前の準備を行っていた際に起きた。
タウンゼントはタッチライン際で空中でのバックヒールを試みた後、動いていたローラーに真正面からはねられ、股関節と太ももを負傷した。
- Sebastian Frej
タウンゼンドがローラーの下敷きとなり、チームメートは恐怖の反応を示す
SNS上で拡散している映像には、自走式のグラウンド整備機がピッチ上を進み、その後、元プレミアリーグのスターに接触する様子が映っていた。タウンゼンドは重いローリングマシンの下敷きとなって身動きが取れなくなり、スタジアムにはパニックが広がった。
何人かのチームメートは恐怖と衝撃のあまり目を背け、他の選手たちは立ち往生したウインガーを助けようと駆け寄った。
事故の凄惨さにもかかわらず、メディカルスタッフは衝撃の程度を確認するため、直ちにその選手の状態を評価した。
驚異的な終盤の復帰が奇跡的な生還を締めくくる
驚くべき展開の中、タウンゼンドはキャリアを終わらせかねない損傷を免れ、交代要員のベンチにいたチームメイトのもとへ戻ることができた。PTプラチュワップはサハラット・カンヤロジ、タオウア・フェレイラ、エドガル・メンデスのゴールで3-0とリードしており、このウインガーはアディショナルタイムにピッチへ入った。
元イングランド代表で13キャップを持つ同選手は、カンチャナブリ・パワーとトルコのアンタルヤスポルでのプレーを経て、PTプラチュワップに加入した。
そのキャリアでは、トッテナム・ホットスパー、ニューカッスル・ユナイテッド、クリスタル・パレス、エヴァートン、ルートン・タウンで、記憶に残るプレミアリーグでの時期を過ごした。
- Insidefoto
プラチュワップ、奇妙な試合当日の出来事を受けて前進へ
PTプラチュワップは、目玉補強を巡る試合前の痛ましい混乱がありながらも、タイ・リーグ1で勝ち点3を確保した。タウンゼントは今後数日以内に、股関節と太ももの負傷についてさらなる身体検査を受ける見込みだ。
クラブは、次のリーグ戦までに主力ウインガーが完全に回復できるよう努めることになる。
一方で、この奇妙な出来事の動画は世界のサッカー界で引き続き大きな注目を集めている。
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