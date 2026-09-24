PSGは、2026年のバロンドール授賞式を前に、極めて集団的なアプローチを採用することを決めた。フランスの首都を本拠とするクラブは、この権威ある賞を争う2人の有力候補のどちらか一方を選ぶことを拒んでいる。

内部対立を生み出すのではなく、PSGはこの究極の個人賞に向けてクバラツヘリアとデンベレの両方を誇りを持って後押ししている。この攻撃コンビは合同インタビューにも参加しており、メディアの注目を利用して互いを蹴落とす運動をするのではなく、絶えず惜しみない賛辞を送り合っている。