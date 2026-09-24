AFP
翻訳者：
「半分に切ればいいだけ！」 PSGのチームメイト、クヴィチャ・クワラツヘリアとのバロンドール争いに、ウスマン・デンベレが爆笑の解決策を提示
PSGのチームとしての受賞アプローチ
PSGは、2026年のバロンドール授賞式を前に、極めて集団的なアプローチを採用することを決めた。フランスの首都を本拠とするクラブは、この権威ある賞を争う2人の有力候補のどちらか一方を選ぶことを拒んでいる。
内部対立を生み出すのではなく、PSGはこの究極の個人賞に向けてクバラツヘリアとデンベレの両方を誇りを持って後押ししている。この攻撃コンビは合同インタビューにも参加しており、メディアの注目を利用して互いを蹴落とす運動をするのではなく、絶えず惜しみない賛辞を送り合っている。
- Getty
デンベレがクバラツヘリアを絶賛
現バロンドール受賞者のデンベレは、その憧れのトロフィーを勝ち取るために何が必要かを熟知している。しかし、フランス代表のデンベレは、自身の王座を継ぐにふさわしいのはクラブでのチームメートだと考えている。
『BBC』に対し、デンベレは同じくFWの仲間を力強く称賛し、こう語った。「彼がバロンドール受賞者だ。正直に言って、彼に値する。並外れたシーズンを送ってきた。言うなれば、目を見張るような輝きを見せてきた。信じられない選手だし、チャンピオンズリーグの試合でそれを証明している」
トロフィーに対する爆笑ものの解決策
2026年の同賞をめぐっては、両FWともに非常に有力な候補となっており、どちらか一方が受賞を逃す可能性が大きく浮上している。しかし、デンベレは、今後行われる授賞式でPSGのどちらのスターも落胆せずに済むよう、見事にユーモアあふれる妥協案を示した。
「バロンドール？ 半分に切ればいいよ」と冗談交じりに語った。
- Getty Images Sport
ロンドンで目標を見据える
10月26日にロンドンで行われる式典が急速に近づく中、世界のサッカー界はまもなく、この競技で最も偉大な個人賞を手にするのが誰なのかを知ることになる。デンベレがタイトル防衛に成功するのか、それともクバラツヘリアが初のバロンドールを獲得するのか。PSGは大きな勝利を祝う上で有利な立場にあるようだ。
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