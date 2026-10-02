『Stick to Football』のポッドキャストで、著名なスポーツ法廷弁護士ポール・ギルロイKCが、マンチェスター・シティの選手団に及ぶ法的影響について語った。アーセナルのレジェンドであるイアン・ライトから、フロントでの動きを知らなかった選手たちに退団する法的根拠があるのかと問われると、ギルロイ氏は雇用上の権利について厳しい見解を示した。

「間違いなくある。いい質問だ。選手の観点から言えばね」とギルロイ氏は説明した。「すべての雇用契約には、それがサッカー選手であれ店で働く人であれ、黙示の条項が含まれている。つまり、文書には書かれていないものだ。ここで話している黙示の条項とは、信頼と信用の条項のことだ。

「だから、もし私があなたの下で働いているなら、あなたと私は、その関係が成り立つのに十分な信頼と信用を互いに持っていなければならない。あなたが私を信用していない、あるいは私があなたを信用していない、もしくは火曜日にあなたが私をうそつきで泥棒呼ばわりしたなら、水曜日に私はあなたのために働けない。信頼と信用の問題だ。

「つまり、選手はこう言える。『あなたは、信頼と信用という黙示の条項に違反した。あなたは私の雇用主であり、その条項に違反する行為をした。だから私は契約を破棄し、クラブを去る権利がある』とね」