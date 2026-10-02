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「十分にあり得る」 法務の専門家が有罪評決後に選手が契約を解除できる仕組みを説明、アーリング・ハーランドやマンチェスター・シティの選手たちはフリーで退団する可能性もある
有罪評決で契約に不安広がる
マンチェスター・シティがプレミアリーグとの注目の財務紛争で最近有罪評決を受けたことで、同クラブの精鋭スカッドの将来をめぐる憶測が激化している。独立委員会は、2009年から2018年にかけて商業パートナーとの間で「見せかけ」の契約を取り決めていたことを含む複数の違反を指摘し、エティハドの巨人に対して115件中114件の訴因で有罪と認定した。
この画期的な裁定の余波により、主力選手たちの長期的なコミットメントには早くも疑問符が付いている。クラブは現在も潔白を主張し、控訴の準備を進めているが、この不確実性によって前例のないシナリオが現実味を帯びている。とりわけ、ハーランドのようなスター選手が雇用法を利用し、エティハド・スタジアムから突然かつ移籍金なしで退団できるのかどうかについて、著名な法律関係者たちが見解を示している。
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マンチェスター・シティ、選手流出の可能性？
『Stick to Football』のポッドキャストで、著名なスポーツ法廷弁護士ポール・ギルロイKCが、マンチェスター・シティの選手団に及ぶ法的影響について語った。アーセナルのレジェンドであるイアン・ライトから、フロントでの動きを知らなかった選手たちに退団する法的根拠があるのかと問われると、ギルロイ氏は雇用上の権利について厳しい見解を示した。
「間違いなくある。いい質問だ。選手の観点から言えばね」とギルロイ氏は説明した。「すべての雇用契約には、それがサッカー選手であれ店で働く人であれ、黙示の条項が含まれている。つまり、文書には書かれていないものだ。ここで話している黙示の条項とは、信頼と信用の条項のことだ。
「だから、もし私があなたの下で働いているなら、あなたと私は、その関係が成り立つのに十分な信頼と信用を互いに持っていなければならない。あなたが私を信用していない、あるいは私があなたを信用していない、もしくは火曜日にあなたが私をうそつきで泥棒呼ばわりしたなら、水曜日に私はあなたのために働けない。信頼と信用の問題だ。
「つまり、選手はこう言える。『あなたは、信頼と信用という黙示の条項に違反した。あなたは私の雇用主であり、その条項に違反する行為をした。だから私は契約を破棄し、クラブを去る権利がある』とね」
ライバルクラブが厳戒態勢にある
法外な移籍金を支払うことなくワールドクラスの才能を獲得できる可能性に、ポッドキャストのホストたちがユーモラスでありながら示唆的な反応を見せたのも当然だった。ジェイミー・キャラガーは「来週、リヴァプールはハーランドをフリーで獲得できるのか」と冗談交じりに問いかけ、これにギルロイは「うん、なぜダメなんだ？」とシンプルに返した。
ライトもこの仮定の話に加わり、そのノルウェー人ストライカーはノースロンドンへの移籍を望むかもしれないと冗談を飛ばした。「あそこに仲間がいるから、アーセナルに来たいと思うかもしれない」とライトは語った。冗談として発せられたものではあるが、このやり取りは、シティの選手たちが法的に契約を無効にすることを認められた場合、移籍市場にどれほど巨大な変化が起こるかを浮き彫りにしている。
- AFP
迫る控訴、そして待ち時間
今、あらゆる視線はシティが独立委員会の認定を不服として近く起こす控訴に向けられている。クラブは金曜日を期限として有罪評決に対する正式な異議申し立てを行う必要があり、この法廷闘争の結果が最終的にスポーツ面での制裁の重さを左右することになる。
エンツォ・マレスカ監督とそのチームにとって、当面は前例のないピッチ外の騒動のなかでも、ピッチ上での任務に集中し続けなければならない。ただ、最終的な決着がつくまでは、契約解除の可能性という影がマンチェスターの青い側に重くのしかかり続けることになる。
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