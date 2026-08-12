パーカーは、マンチェスター・ユナイテッドがスカッド再構築を進める中、オールド・トラッフォードの守備オプションに強い懸念を示した。 ショーは昨季、リーグ戦38試合すべてに先発出場したが、これは2014年に3000万ポンドで加入して以来初めてのことだった。それでも、そのパフォーマンスには依然として説得力を欠いている。

『Betarades.gr』によると、パーカーはクラブに効果的に貢献できる機動力のある選手が必要だと強調した。「彼をウインガーとして起用するプランなら、クラブは本当に新しい左SBを必要としている。ルーク・ショーでは十分ではない」とパーカーは述べた。「彼らに本当に必要なのは、機敏さがあり、しっかり守備もできて、ピッチを上下動して役割を果たせる機動力のあるSBだ」