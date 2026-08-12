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「十分ではない」 ポール・パーカーが新シーズン開幕前にマンチェスター・ユナイテッドのスター選手を入れ替えるようマイケル・キャリックに要求
パーカーが現在の選択肢を批判
パーカーは、マンチェスター・ユナイテッドがスカッド再構築を進める中、オールド・トラッフォードの守備オプションに強い懸念を示した。 ショーは昨季、リーグ戦38試合すべてに先発出場したが、これは2014年に3000万ポンドで加入して以来初めてのことだった。それでも、そのパフォーマンスには依然として説得力を欠いている。
『Betarades.gr』によると、パーカーはクラブに効果的に貢献できる機動力のある選手が必要だと強調した。「彼をウインガーとして起用するプランなら、クラブは本当に新しい左SBを必要としている。ルーク・ショーでは十分ではない」とパーカーは述べた。「彼らに本当に必要なのは、機敏さがあり、しっかり守備もできて、ピッチを上下動して役割を果たせる機動力のあるSBだ」
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後任を求める声
マンチェスター・ユナイテッドは最終ラインの強化に向け、移籍市場を探っている。ニューカッスル・ユナイテッドの有望株ルイス・ホールと、アーセナルの逸材マイルズ・ルイス＝スケリーの両者に対して、オールド・トラッフォード行きの可能性が報じられている。
ただ、ホールの獲得は難しいかもしれない。評価額は約6000万ポンドで、ニューカッスルも売却に消極的だからだ。こうした障害があるにもかかわらず、パーカーはキャリックにとって現在の先発選手を入れ替えることが絶対に必要だと考えている。そして、ショーに対する辛辣な評価を隠さなかった。
「ルーク・ショーは走れないし、守れないし、攻撃もできない。では、何のために彼が必要なんだ？ ダロトもプレーすれば常に問題になる。特に左SBで起用された時はね」と、パーカーは『Betarades.gr』に説明した。
下部組織の代替案
マンチェスター・ユナイテッドが補強のために移籍市場に動かなかった場合、その解決策はすでにトレーニンググラウンドにあるかもしれないとパーカーは考えている。ショーではなく、10代のハリー・アマスにトップチームで正当なチャンスを与えるべきだと強く訴えた。
「私はハリー・アマスがシェフィールド・ウェンズデイで数試合プレーするのを見たが、負傷するまではウェンズデイのファンがみんな彼を大絶賛していた」とパーカーは付け加えた。「本当に絶賛していた。だから、もしかすると彼にチャンスを与える時なのかもしれない。クラブは彼のような若手選手をもっとうまくトップチームに引き上げ、継続して起用するべきだ。私の考えでは、彼に必要なのは数試合だけではなく、一定期間続けてプレーすることだ」
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待ち受けるものは何か？
移籍期限が迫る中、マンチェスター・ユナイテッドは重要な決断を下さなければならない。キャリックは、ホールに正式オファーを出すのか、それとも守備陣強化に向けて別の補強候補を探るのかを見極める必要がある。新シーズン開幕が近づく中、クラブは今後の厳しい戦いに万全の状態で臨むため、最終ラインの戦略を固める必要がある。
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