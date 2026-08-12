パーカーは、マンチェスター・ユナイテッドが陣容の再構築を進める中、オールド・トラフォードにおける守備の選択肢に強い懸念を示した。 ショーは昨季、リーグ戦38試合すべてで先発出場し、2014年に3000万ポンドで加入して以来初めてそれを達成したが、そのパフォーマンスはいまなお説得力を欠いている。

『Betarades.gr』によると、パーカーはクラブには効果的に貢献できる機動力のある選手が必要だと強調した。「彼をウインガーとして起用するプランなら、クラブは本当に新しい左サイドバックを必要としている。ルーク・ショーでは十分ではない」とパーカーは述べた。「クラブに本当に必要なのは、機敏さがあり、きちんと守備もできて、さらにピッチを上下動して役割を果たせる機動力のあるフルバックだ」