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「十分ではない」 ポール・パーカーがマイケル・キャリックに対し、新シーズン開幕前にマンチェスター・ユナイテッドのスター選手を入れ替えるよう要求
パーカー、現行の選択肢を批判
パーカーは、マンチェスター・ユナイテッドが陣容の再構築を進める中、オールド・トラフォードにおける守備の選択肢に強い懸念を示した。 ショーは昨季、リーグ戦38試合すべてで先発出場し、2014年に3000万ポンドで加入して以来初めてそれを達成したが、そのパフォーマンスはいまなお説得力を欠いている。
『Betarades.gr』によると、パーカーはクラブには効果的に貢献できる機動力のある選手が必要だと強調した。「彼をウインガーとして起用するプランなら、クラブは本当に新しい左サイドバックを必要としている。ルーク・ショーでは十分ではない」とパーカーは述べた。「クラブに本当に必要なのは、機敏さがあり、きちんと守備もできて、さらにピッチを上下動して役割を果たせる機動力のあるフルバックだ」
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後任を求める声
マンチェスター・ユナイテッドは最終ラインの強化に向けて移籍市場を探ってきた。ニューカッスルの有望株ルイス・ホール、そしてアーセナルの逸材マイルズ・ルイス＝スケリーの2人には、ともにオールド・トラッフォード移籍の可能性が報じられている。
ただ、ホールの獲得は難しい可能性がある。評価額が約6000万ポンドに上るうえ、ニューカッスルが売却に消極的だからだ。こうした障壁があるにもかかわらず、パーカーは現在の先発をカリックが入れ替えることは絶対に必要だと感じている。ショーに対する辛辣な評価も隠さなかった。
「ルーク・ショーは走れないし、守れないし、攻めることもできない。では、何のために必要なんだ？ ダロトもプレーすれば常に問題になる。特に左サイドバックで起用された場合はそうだ」とパーカーは説明した。
下部組織の代替案
マンチェスター・ユナイテッドが代役を確保するために移籍市場に動かなければ、解決策はすでにトレーニンググラウンドにあるかもしれないとパーカーは考えている。ショーではなく、10代のハリー・アマスにトップチームで正式なチャンスを与えるべきだと、彼は強く訴えた。
「私はハリー・アマスがシェフィールド・ウェンズデイで数試合プレーするのを見たが、負傷するまではウェンズデイのファンがみんな彼を大絶賛していた」とパーカーは付け加えた。「本当に大絶賛していた。だから、もしかすると今こそ彼にチャンスを与える時なのかもしれない。クラブは彼のような若手選手をもっと上手くトップチームに導入し、継続して起用すべきだ。私の考えでは、彼に必要なのは数試合ではなく、一定期間続けてプレーすることだ」
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今後に何が待ち受けるのか？
移籍期限が迫る中、マンチェスター・ユナイテッドは重要な決断を下さなければならない。キャリックは、ホールに正式オファーを出すべきか、それともチーム強化に向けて代替の守備的ターゲットを探るべきかを見極める必要がある。新シーズン開幕が近づく中、クラブは今後の厳しい戦いに万全の状態で臨むため、最終ラインの補強戦略を固めなければならない。
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