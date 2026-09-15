AFP
翻訳者：
十分ではないのか？ ポール・スコールズがセンネ・ランメンスのマンチェスター・ユナイテッドでの長期的な将来に疑問を呈し、「素晴らしいGK」への警鐘を鳴らす
スコールズ、ラメンスのタイトル獲得能力に疑問
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、スコールズが、クラブの現在の守護神ラメンスについて厳しい現実を突きつけた。24歳のベルギー人は昨夏、2170万ポンドの移籍金でロイヤル・アントワープからオールド・トラフォードに加入。その後、アルタイ・バユンドゥルを押しのけて先発メンバーの常連となっている。
スコールズは、リーグ優勝を目指すチームには歴史的に見てもワールドクラスのGKが必要だと指摘し、懸念を口にした。スコールズはポッドキャスト『The Good, The Bad and The Football』で「一流のゴールキーパーなしでプレミアリーグを制したチームを見たことがあるか？ ラメンスがそうかもしれないし、それは分からない。おそらく、まだ評価は定まっていないと思う。そして、そこから最終ラインを築いていくんだ」と語った。
- Getty Images Sport
キャリックの下で後方から組み立てる
スコールズの批判が飛び出したのは、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリック監督の下で自らのアイデンティティー再構築を試みている時期だった。スコールズは、ユナイテッドの現在の歩みと、近年ライバルたちが築いてきた守備的な土台を重ね合わせ、成功するプロジェクトの出発点は信頼できるGKであると指摘した。
さらにスコールズはこの点について詳しく語り、ラメンスが求められるレベルに到達できなければ、キャリックは戦力の上積みを探す必要があるかもしれないと示唆した。こう付け加えている。「アーセナルが3、4年前に始めたやり方そのものだ。守備面では本当に素晴らしかった。トップクラスのGKが必要なんだ。
「アリソンがいるリヴァプール、アーセナルのラヤ、マンチェスター・ユナイテッドならピーター・シュマイケルやエドウィン・ファン・デル・サールのいたチームを思い浮かべるだろう。彼らはみんな素晴らしい、本当に素晴らしいGKを擁していた。チーム作りは後ろから始まる。もちろんそうだ。マイケルがただ辛抱強く待たなければならないのかどうか、それは分からない」
ラメンスが抱くオールド・トラフォードでのレガシーへの野望
一方で、ラメンスはマンチェスターで長く確固たる地位を築き、いずれはクラブ史上最高の選手たちと肩を並べる存在になりたいという願望を、これまで一度も隠してこなかった。GKである本人は、イングランドメディアの気まぐれな性質と、ユナイテッドのシャツに伴う高い期待を十分に理解している。
プレミアリーグでプレーすることの性質を振り返り、ラメンスは昨年こう語っていた。「それがイングランドというものだ。物事がうまくいかなければ徹底的にたたかれる。でも、うまくいけば空の上まで持ち上げられる。
「それは割り引いて受け止めている。シュマイケルと同じ文脈で語られるには、もっと何度も自分を証明しなければならないからだ。でも、とてもありがたい褒め言葉だとも感じた。ここで10年間プレーし、重要な存在になりたい。そうすれば、シュマイケルやファン・デル・サールのように、自分も足跡を残せるはずだ」
- Getty Images Sport
パフォーマンスを徹底検証
こうした発言のタイミングは、ラメンスがアーリング・ハーランドのゴールを阻止できなかったフラストレーションの残るマンチェスター・ダービーの直後ということになる。敗戦はチーム全体の責任だったが、スコールズがGKのポジションに焦点を当てたことは、このような大一番では真にエリート級の守護神であれば違いを生み出せたはずだと考えていることを示している。
シーズンが進むにつれ、ラメンスのあらゆるセーブ、あらゆるミスは、スコールズの「評価はまだ保留だ」という見解を通して分析されることになる。世界で最も厳しいリーグで、まだ経験を積んでいる若いGKにとって、疑念を払拭するにはシュマイケルやファン・デル・サール級の安定感と試合を決定づける力を示さなければならない。
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