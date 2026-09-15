スコールズの批判が飛び出したのは、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリック監督の下で自らのアイデンティティー再構築を試みている時期だった。スコールズは、ユナイテッドの現在の歩みと、近年ライバルたちが築いてきた守備的な土台を重ね合わせ、成功するプロジェクトの出発点は信頼できるGKであると指摘した。

さらにスコールズはこの点について詳しく語り、ラメンスが求められるレベルに到達できなければ、キャリックは戦力の上積みを探す必要があるかもしれないと示唆した。こう付け加えている。「アーセナルが3、4年前に始めたやり方そのものだ。守備面では本当に素晴らしかった。トップクラスのGKが必要なんだ。

「アリソンがいるリヴァプール、アーセナルのラヤ、マンチェスター・ユナイテッドならピーター・シュマイケルやエドウィン・ファン・デル・サールのいたチームを思い浮かべるだろう。彼らはみんな素晴らしい、本当に素晴らしいGKを擁していた。チーム作りは後ろから始まる。もちろんそうだ。マイケルがただ辛抱強く待たなければならないのかどうか、それは分からない」