AFP
翻訳者：
十分ではないのか？ ポール・スコールズがセンネ・ラメンスのマンチェスター・ユナイテッドでの長期的な将来性に疑問を呈し、「素晴らしいGK」への警告を発した
スコールズ、ラメンスのタイトル獲得の資質に疑問
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、スコールズが、クラブの現在の正GKラメンスについて厳しい現実を突きつけた。24歳のベルギー人は昨夏、2170万ポンドの移籍金でロイヤル・アントワープからオールド・トラッフォードに加入し、その後はアルタイ・バユンドゥルを押しのけて先発メンバーの常連となっている。
スコールズは、リーグ優勝を目指すいかなるチームにとっても、ゴールにワールドクラスの存在が必要だという歴史的な前提を強調しながら懸念を口にした。「トップクラスのGKなしでプレミアリーグを優勝したチームを見たことがあるか？」とスコールズは、『The Good, The Bad & The Football』で問いかけた。同番組はMidniteの提供。「ラメンスがそうかもしれないし、それは分からない。ただ、その判断はまだ保留だと思う。そこから最終ラインを築いていくんだ」
- Getty Images Sport
キャリックの下で後方から組み立てる
スコールズの批判は、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリック監督の下で自らのアイデンティティーを再構築しようとしている時期に出たものだ。スコールズは、近年ライバルたちが築いてきた守備の土台とユナイテッドの現在の歩みを重ね合わせ、信頼できるGKこそが、あらゆる成功するプロジェクトの不可欠な出発点だと指摘した。
スコールズはこの点についてさらに掘り下げ、ラメンスが求められるレベルに到達できないのであれば、キャリックは戦力の上積みを探す必要があるかもしれないと示唆した。そして、こう付け加えた。「これはアーセナルが3、4年前に始めたやり方だ。守備面では本当に素晴らしかった。トップクラスのGKが必要なんだ。
「アリソンがいるリヴァプール、アーセナルのラヤ、そしてマンチェスター・ユナイテッドならピーター・シュマイケルやエドウィン・ファン・デル・サールのいたチームを思い浮かべるだろう。彼らはみんな素晴らしい、本当に素晴らしいGKを擁していた。チーム作りは後ろから始まる。もちろんそうだ。マイケルがただ辛抱強く待たなければならないのかどうか、それは分からない」
ラメンスがオールド・トラフォードに残すレガシーへの野望
一方でラメンスは、マンチェスターで長く主力としてプレーし、いずれはクラブ史上最高の選手たちと肩を並べる存在になりたいという思いを一度も隠してこなかった。GKのラメンスは、イングランドのメディアが気まぐれであること、そしてユナイテッドのユニフォームに伴う高い期待も十分に理解している。
プレミアリーグでプレーすることの性質を振り返り、ラメンスは昨年、次のように語っていた。「いかにもイングランドらしいよね。物事がうまくいかなければ徹底的にたたかれるし、逆にうまくいけば天まで持ち上げられる。
それは割り引いて受け止めている。というのも、シュマイケルと同じ文脈で語られるには、もっと何度も自分を証明しなければならないからだ。でも、とても素晴らしい賛辞だとは思った。ここで10年間プレーし、重要な存在になりたい。そうすれば、シュマイケルやファン・デル・サールのように、レガシーを残せるはずだ」
- Getty Images Sport
パフォーマンスを徹底検証
こうした発言のタイミングは、ラメンスがアーリング・ハーランドのゴールを防げなかったフラストレーションの残るマンチェスター・ダービー直後ということになる。敗戦はチーム全体の失敗だったが、スコールズがGKのポジションに焦点を当てたことは、このような大一番では真にエリート級の守護神であれば違いを生み出せたはずだと考えていることを示している。
シーズンが進むにつれ、ラメンスのあらゆるセーブ、あらゆるミスは、スコールズの「評価はまだ定まっていない」という見解を通して分析されることになる。世界で最も厳しいリーグで、なお足場を固めようとしている若いGKにとって、疑念を払拭するには、シュマイケルやファン・デル・サールのような安定感と試合を決める力を示さなければならない。
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