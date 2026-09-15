スコールズの批判は、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリック監督の下で自らのアイデンティティーを再構築しようとしている時期に出たものだ。スコールズは、近年ライバルたちが築いてきた守備の土台とユナイテッドの現在の歩みを重ね合わせ、信頼できるGKこそが、あらゆる成功するプロジェクトの不可欠な出発点だと指摘した。

スコールズはこの点についてさらに掘り下げ、ラメンスが求められるレベルに到達できないのであれば、キャリックは戦力の上積みを探す必要があるかもしれないと示唆した。そして、こう付け加えた。「これはアーセナルが3、4年前に始めたやり方だ。守備面では本当に素晴らしかった。トップクラスのGKが必要なんだ。

「アリソンがいるリヴァプール、アーセナルのラヤ、そしてマンチェスター・ユナイテッドならピーター・シュマイケルやエドウィン・ファン・デル・サールのいたチームを思い浮かべるだろう。彼らはみんな素晴らしい、本当に素晴らしいGKを擁していた。チーム作りは後ろから始まる。もちろんそうだ。マイケルがただ辛抱強く待たなければならないのかどうか、それは分からない」